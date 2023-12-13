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Компьютерная техникаКомплектующие

Блоки питания, аккумуляторы в Минской области

Блок питания 450ватт.

30 р.

Блок питания 450ватт.

Минская, Жодино

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ЗАРЯДНОЕ НЕДОРОГО

Договорная

ЗАРЯДНОЕ НЕДОРОГО

Минская, Минский район

блок питания

20 р.

блок питания

Минская, Минский район

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Блок питания Seasonic FocusPlus 850 Gold SSR-850FX

500 р.

Блок питания Seasonic FocusPlus 850 Gold SSR-850FX

Минская, Борисов

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Блок питания 600ват ZM600-LX

100 р.

Блок питания 600ват ZM600-LX

Минская, Жодино

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Блок питания cwt200 atx 110w

5 р.

Блок питания cwt200 atx 110w

Минская, Жодино

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Блок питания AeroCool Kcas 600W

100 р.

Блок питания AeroCool Kcas 600W

Минская, Минский район

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Блок питания 400w (без Pci-e)

35 р.

Блок питания 400w (без Pci-e)

Минская, Молодечно

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Блок питания Haff 500w

60 р.

Блок питания Haff 500w

Минская, Молодечно

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Блок питани я 550w , требует ремонта

15 р.

Блок питани я 550w , требует ремонта

Минская, Узда

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Блок питания

25 р.

Блок питания

Минская, Борисов

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Батарея для нетбука

55 р.

Батарея для нетбука

Минская, Дзержинск

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Блок питания aerocool vx 700

150 р.

Блок питания aerocool vx 700

Минская, Молодечно

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Блок питания AeroCool Kcas 700W новый

180 р.

Блок питания AeroCool Kcas 700W новый

Минская, Заславль

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Блок питания 350Вт 350W

Договорная

Блок питания 350Вт 350W

Минская, Солигорск

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Блок-питания 12 в 2000ма

10 р.

Блок-питания 12 в 2000ма

Минская, Жодино

Аккумулятор для SAMSUNG NP355V5C

20 р.

Аккумулятор для SAMSUNG NP355V5C

Минская, Молодечно

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Блок питания

80 р.

Блок питания

Минская, Солигорск

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Блок питания Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold

450 р.

Блок питания Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold

Минская, Столбцы

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Зарядка для ноутбука

40 р.

Зарядка для ноутбука

Минская, Жодино

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Продам зарядный блок

15 р.

Продам зарядный блок

Минская, Жодино

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Блок питания

30 р.

Блок питания

Минская, Солигорск

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Mag safe 1 60w

20 р.

Mag safe 1 60w

Минская, Смолевичи

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Блок питания 400Вт 400W

Договорная

Блок питания 400Вт 400W

Минская, Солигорск

Зарядное для ноутбука

25 р.

Зарядное для ноутбука

Минская, Солигорск

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Блок питания на 500 W

40 р.

Блок питания на 500 W

Минская, Смолевичи

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Блок питания для компьютера

25 р.

Блок питания для компьютера

Минская, Борисов

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блок питания

25 р.

блок питания

Минская, Борисов

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Блок питания для ноутбука

30 р.

Блок питания для ноутбука

Минская, Слуцк

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Блок питания Toshiba ADP-60FB

15.99 р.

Блок питания Toshiba ADP-60FB

Минская, Молодечно

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Зарядное для ноутбука

25 р.

Зарядное для ноутбука

Минская, Смолевичи

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Оригинальная зарядка для Samsung

30 р.

Оригинальная зарядка для Samsung

Минская, Борисов

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Батарея для ноутбука hp

70 р.

Батарея для ноутбука hp

Минская, Минский район

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Акамулятор для ACER aspire AS10D41

45 р.

Акамулятор для ACER aspire AS10D41

Минская, Копыль

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Блок питания(зарядное устройство) НОВОЕ.

20 р.

Блок питания(зарядное устройство) НОВОЕ.

Минская, Марьина Горка

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блок питания целы

30 р.

блок питания целы

Минская, Марьина Горка

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Блок питания 65w для ноутбука

35 р.

Блок питания 65w для ноутбука

Минская, Молодечно

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Зу для мака новое

90 р.

Зу для мака новое

Минская, Марьина Горка

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Блок питания be quiet Straight Power 11 750W

350 р.

Блок питания be quiet Straight Power 11 750W

Минская, Слуцк

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блок питания 500W 6Pin

25 р.

блок питания 500W 6Pin

Минская, Молодечно

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Батарейка BIOS 2032 с коннектором на проводе

12 р.

Батарейка BIOS 2032 с коннектором на проводе

Минская, Другие города

Аккумулятор для ноутбука DELL

Договорная

Аккумулятор для ноутбука DELL

Минская, Борисов

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Продам блок питания

10 р.

Продам блок питания

Минская, Смолевичи

Товары с доставкой от магазинов

Блок питания 700w GOLD Enermax

150 р.

Блок питания 700w GOLD Enermax

Гомель

Доставка по Беларуси
Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

30 р.

Зарядные ACER ASUS MSI HP DELL SAMSUNG SONY

Гродно

Доставка по Беларуси
Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Онлайн-заказ

1 656.71 р.

Блоки питания be quiet Dark Power Pro 12 1500W BN312

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

40 р.

Зарядка для ноутбука с Гарантией и Доставкой

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

299 р.

Блок питания be quiet Pure Power 11 700W CM

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания Cougar GEX850, 1000

250 р.

Блок питания Cougar GEX850, 1000

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

156 р.

Блок питания DeepCool PK650D, 550, 750,800 bronze

Витебск

Доставка по Беларуси
Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

209 р.

Блок питания DeepCool DQ750ST [DP-GD-DQ750ST]

Витебск

Доставка по Беларуси
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