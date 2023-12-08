Товары от Куфар Маркета
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Снаряжение для альпинизма в Минской области
600 р.
Ледоруб Petzl SUMMIT EVO
Минская, Заславль
260 р.
Petzl Elia Каска для альпинизма
Минская, Заславль
50 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Минская, Молодечно
30 р.
Пояс боевой, по
Минская, Другие города
830 р.
Продам обвязку PETZL AVAO SIT FAST
Минская, Жодино
60 р.
Скальники (скальные туфли)
Минская, Борисов
Договорная
Стропы, обвязка, усы, карабин
Минская, Минский район
65 р.
Рюкзак
Минская, Минский район
110 р.
Обвязка.Беседка страховачная.ТОРГ
Минская, Слуцк
40 р.
Коврик для йоги- фитнеса- туризма
Минская, Солигорск
40 р.
Карабин
Минская, Минский район
1 850 р.
Горные лыжи фрирайд
Минская, Другие города
15 р.
Карабин с муфтой
Минская, Солигорск
Договорная
Детские перчатки
Минская, Слуцк
70 р.
Скальники скальные туфли
Могилев
25 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Витебская, Орша
49 р.
Скальные туфли
Витебская, Новополоцк
25 р.
Зимние кроссовки ''Марко'' 36р.
Витебск
200 р.
Скальные туфли
Могилев
1 400 р.
Снаряжение альпиниста
Гомель
Договорная
Палки для скандинавской хотьбы
Гродно
60 р.
Палки телескопические для скандинавской ходьбы
Гродно
320 р.
Ботинки альпинистские
Гомель
150 р.
Каска PETZL BOREO
Минск, Советский
80 р.
Скальники
Брестская, Пинск
Бесплатно
Скальники
Гродно
15 р.
Палки для скандинавской ходьбы
Брест
16 р.
Солнцезащитные очки, для вождения, походов, рыбалк
Минск, Ленинский
75 р.
Рюкзак 40 l
Минск, Фрунзенский
5 р.
Карабины
Гомель
150 р.
Скальники скальные туфли
Минск, Октябрьский
20 р.
Обвязка грудная
Брест
70 р.
Каска Camp Rock Star
Минск, Заводской
100 р.
Жумар
Витебск
30 р.
Ледоступы (шипы) Springyard (Швеция) для прогулок
Минск, Московский
15 р.
Ракс карабин латунный для стакселя (яхтинг)
Витебск
190 р.
Скальные туфли женские OCUN STRIKE QC
Минск, Московский
170 р.
Беговая дорожка
Гомель
30 р.
Зацеп для скалолазанья, скалодрома
Минск, Первомайский
325 р.
Скальники женские Tarantula W 37,5
Минск, Центральный
Договорная
Edelrid Fuse
Минск, Первомайский
200 р.
Скальники
Минск, Ленинский
39.85 р.
Трость складная
Минск, Советский
36.99 р.
Рюкзак Fjallraven Kanken
Минск, Советский
70 р.
Альпинистское снаряжение Капля Vento
Могилев
12 р.
Продам новые ледоступы где-то на р.37-38
Могилевская, Бобруйск
25 р.
Рюкзак
Минск, Первомайский
20 р.
Штаны утепленные
Минск, Советский
40 р.
Трос страховочный для альпинизма
Гомельская, Речица
120 р.
Полная обвязка ВЕНТО
Минск, Октябрьский
299 р.
Спусковое устройство Indy Evo с системой ''антипаник'' (KONG) (а.60-010996)
Минск, Ленинский
75 р.
Скальники ROCK PILLARS
Витебск
40 р.
Ремень штангиста
Минск, Заводской
130 р.
Треккенговые палки фирмы ''SPLAV'' ''Спорт компакт
Брестская, Береза
558 р.
Мужской спортивный костюм Jack Wolfskin
Минск, Первомайский