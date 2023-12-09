logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Сантехника и отопление
Аксессуары для ванной
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Аксессуары для ванной в Минской области

Коврик с присосками для ванной

8 р.

Коврик с присосками для ванной

Минская, Молодечно

Гигиенический душ REA

450 р.

Гигиенический душ REA

Минская, Дзержинск

Мебель для ванной, зеркало, умывальник, шкаф

95 р.

Мебель для ванной, зеркало, умывальник, шкаф

Минская, Солигорск

badge-icon
Цепочка для ванны

1 р.

Цепочка для ванны

Минская, Борисов

Держатель в туалет новый

10 р.

Держатель в туалет новый

Минская, Логойск

badge-icon
Каркас для акриловой ванны длина 150см

80 р.

Каркас для акриловой ванны длина 150см

Минская, Минский район

badge-icon
НОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

2 р.

НОВЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Минская, Солигорск

Полочка в туалет для бумаги с местом для телефона

20 р.

Полочка в туалет для бумаги с местом для телефона

Минская, Молодечно

badge-icon
Радио для душа

8 р.

Радио для душа

Минская, Минский район

badge-icon
Трап для душа Tim BAD535002

120 р.

Трап для душа Tim BAD535002

Минская, Борисов

Штора в ванну

10 р.

Штора в ванну

Минская, Борисов

Дозатор жидкого мыла Новый

10 р.

Дозатор жидкого мыла Новый

Минская, Минский район

Держатель для туалетной бумаги

60 р.

Держатель для туалетной бумаги

Минская, Минский район

badge-icon
Принадлежности в ванную

Бесплатно

Принадлежности в ванную

Минская, Борисов

Вентиляционная решетка

5 р.

Вентиляционная решетка

Минская, Борисов

badge-icon
Сантехника

60 р.

Сантехника

Минская, Слуцк

Держатель

15 р.

Держатель

Минская, Жодино

Набор для ванной комнаты

85 р.

Набор для ванной комнаты

Минская, Молодечно

экран пластмасс импорт 61*61

15 р.

экран пластмасс импорт 61*61

Минская, Борисов

Умывальник

70 р.

Умывальник

Минская, Смолевичи

badge-icon
Продам новый трапик для душа

70 р.

Продам новый трапик для душа

Минская, Молодечно

Чешские аксессуары фбс.распродажа.

7 р.

Чешские аксессуары фбс.распродажа.

Минская, Борисов

badge-icon
Американка , згон ,поворот.

70 р.

Американка , згон ,поворот.

Минская, Солигорск

badge-icon
эмалированные стеклопакеты толщиной 26 мм,

20 р.

эмалированные стеклопакеты толщиной 26 мм,

Минская, Смолевичи

Набор для ванной комнаты

30 р.

Набор для ванной комнаты

Минская, Молодечно

Крючок для полотенца

4 р.

Крючок для полотенца

Минская, Молодечно

Штора КУПЕ Полистирол 1,49м. для ванны.

149 р.

Штора КУПЕ Полистирол 1,49м. для ванны.

Минская, Молодечно

Коврики для ванной 2 шт х/б Индия

35 р.

Коврики для ванной 2 шт х/б Индия

Минская, Жодино

badge-icon
Держатель GROHE

75 р.

Держатель GROHE

Минская, Солигорск

Вешалка для полотенец

30 р.

Вешалка для полотенец

Минская, Слуцк

Коврик в ванну

10 р.

Коврик в ванну

Минская, Другие города

badge-icon
Стеклянная шторка для ванны Saniteco SN-21-Mosaic

65 р.

Стеклянная шторка для ванны Saniteco SN-21-Mosaic

Минская, Молодечно

Товары с доставкой от магазинов

Мыльница Duravit 99331000

Онлайн-заказ

408.60 р.

Мыльница Duravit 99331000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Онлайн-заказ

418.80 р.

Панель смыва Geberit Sigma 50 241.788.00.5

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Онлайн-заказ

420.60 р.

Держатель для туалетной бумаги Hansgrohe PuraVida 41508000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Онлайн-заказ

401.20 р.

Панель смыва Grohe Skate Cosmopolitan 38849HS0 (американская вишня)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Онлайн-заказ

409.40 р.

Поручень Hansgrohe Logis 40513000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Онлайн-заказ

384 р.

Мыльница Hansgrohe Logis 40515000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Онлайн-заказ

358.20 р.

Ершик для унитаза Grohe Essentials Cube 40513001 (хром/матовое стекло)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Онлайн-заказ

364.40 р.

Мыльница Hansgrohe PuraVida 41502000

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки