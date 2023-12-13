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Телефоны и планшеты

Аксессуары для телефонов в Минской области

Защитное стекло

15 р.

Защитное стекло

Минская, Минский район

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Чехол на Google Pixel

5 р.

Чехол на Google Pixel

Минская, Молодечно

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Чехол

10 р.

Чехол

Минская, Борисов

Чехлы на iPhone 11

4 р.

Чехлы на iPhone 11

Минская, Солигорск

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Bluetooth Гарнитура

20 р.

Bluetooth Гарнитура

Минская, Молодечно

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Беспроводные наушники

20 р.

Беспроводные наушники

Минская, Молодечно

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Зарядное устройство для iPhone

15 р.

Зарядное устройство для iPhone

Минская, Молодечно

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Защитное стекло для iPhone 12 Mini

20 р.

Защитное стекло для iPhone 12 Mini

Минская, Молодечно

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Зарядка Nokia

Договорная

Зарядка Nokia

Минская, Солигорск

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Наушники

50 р.

Наушники

Минская, Старые Дороги

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Чехлы

18 р.

Чехлы

Минская, Борисов

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Отдам даром,бамперы для Redmi Note 8 Pro..

Бесплатно

Отдам даром,бамперы для Redmi Note 8 Pro..

Минская, Слуцк

VR ОЧКИ для телефона 4,7'' - 6,8''

90 р.

VR ОЧКИ для телефона 4,7'' - 6,8''

Минская, Молодечно

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Бампер чехол

Бесплатно

Бампер чехол

Минская, Смолевичи

Чехол-книжка

Бесплатно

Чехол-книжка

Минская, Смолевичи

Защитное стекло HONOR 90 LITE

10 р.

Защитное стекло HONOR 90 LITE

Минская, Борисов

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Чехол на iPhone 12 pro

10 р.

Чехол на iPhone 12 pro

Минская, Слуцк

Блютуз гарнитура

20 р.

Блютуз гарнитура

Минская, Дзержинск

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Чехол

Бесплатно

Чехол

Минская, Борисов

Увеличительный экран для телефона

20 р.

Увеличительный экран для телефона

Минская, Столбцы

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Набор отверток для телефона

50 р.

Набор отверток для телефона

Минская, Жодино

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Чехол на Xiaomi 12x

10 р.

Чехол на Xiaomi 12x

Минская, Воложин

Геймпад Razer

150 р.

Геймпад Razer

Минская, Жодино

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Чехол для мобильного телефона

5 р.

Чехол для мобильного телефона

Минская, Молодечно

новые чехлы для телефонов

7 р.

новые чехлы для телефонов

Минская, Дзержинск

Новый iPhone провод для зарядки orig/copy

18 р.

Новый iPhone провод для зарядки orig/copy

Минская, Борисов

Повер банк

1 р.

Повер банк

Минская, Слуцк

Продам беспроводную зарядку

100 р.

Продам беспроводную зарядку

Минская, Слуцк

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Чехол для Xiaomi redmi 9.

10 р.

Чехол для Xiaomi redmi 9.

Минская, Молодечно

Повербанк

35 р.

Повербанк

Минская, Солигорск

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Лот чехлов iPhone 12

9 р.

Лот чехлов iPhone 12

Минская, Другие города

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Карта памяти 256 Гб.

45 р.

Карта памяти 256 Гб.

Минская, Жодино

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Чехол на айфон 14

5 р.

Чехол на айфон 14

Минская, Молодечно

Беспроводное зарядное Samsung EP-P4300TBRGRU

40 р.

Беспроводное зарядное Samsung EP-P4300TBRGRU

Минская, Другие города

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Зарядная станция Tech-Protect, A11 3w1 Wireless Ch

100 р.

Зарядная станция Tech-Protect, A11 3w1 Wireless Ch

Минская, Минский район

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Power bank

45 р.

Power bank

Минская, Борисов

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СТЕДИКАМ ZHIYUN

250 р.

СТЕДИКАМ ZHIYUN

Минская, Борисов

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Портативная зарядка

20 р.

Портативная зарядка

Минская, Борисов

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Беспроводная зарядка

35 р.

Беспроводная зарядка

Минская, Борисов

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Чехол на Honor 10x lite

8 р.

Чехол на Honor 10x lite

Минская, Борисов

Защитное стекло для Iphone 12 pro

30 р.

Защитное стекло для Iphone 12 pro

Минская, Солигорск

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Продам шнур, TYPE-S, USB, АЙФОН

4 р.

Продам шнур, TYPE-S, USB, АЙФОН

Минская, Борисов

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Sony

10 р.

Sony

Минская, Слуцк

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Товары с доставкой от магазинов

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

10 р.

Чехлы Silicone case для всех моделей iPhone

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для HONOR

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для Huawei

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book'' для SAMSUNG

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

15 р.

Чехол-книга EXPERTS ''Winshell Book '' для Xiaomi

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

67.52 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX128GUICL10A1-RA1 microSDXC 128GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Онлайн-заказ

40.70 р.

Карта памяти ADATA Premier AUSDX64GUICL10A1-RA1 microSDXC 64GB (с адаптером)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Онлайн-заказ

17 р.
5.80 р.-66%

Чехол-книжка Armor Case для HTC Desire 616, красный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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