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Телефоны и планшетыКомплектующие для телефонов

Аккумуляторы для телефонов в Минской области

Аккумулятор (BM47) для Xiaomi Redmi 3 и др

35 р.

Аккумулятор (BM47) для Xiaomi Redmi 3 и др

Минская, Молодечно

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АКБ iPhone XR новый

35 р.

АКБ iPhone XR новый

Минская, Дзержинск

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Аккумулятор HB474284RBC

10 р.

Аккумулятор HB474284RBC

Минская, Другие города

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Аккумулятор для Nokia 550, 730, 735

10 р.

Аккумулятор для Nokia 550, 730, 735

Минская, Другие города

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Акб iPhone 7+

30 р.

Акб iPhone 7+

Минская, Березино

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АКБ BN-43 для Xiaomi redmi note 4x

25 р.

АКБ BN-43 для Xiaomi redmi note 4x

Минская, Другие города

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Honor 9X/9X Premium

15 р.

Honor 9X/9X Premium

Минская, Борисов

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Аккумулятор

7 р.

Аккумулятор

Минская, Червень

Батарея Xiaomi Mi Play. Новая.

20 р.

Батарея Xiaomi Mi Play. Новая.

Минская, Другие города

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Аккумуляторная батарея + Шлейф материнской платы

25 р.

Аккумуляторная батарея + Шлейф материнской платы

Минская, Смолевичи

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для редми 9а

Договорная

для редми 9а

Минская, Борисов

Аккумулятор Xiaomi BN47

20 р.

Аккумулятор Xiaomi BN47

Минская, Молодечно

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Батареи для мобильных телефонов

40 р.

Батареи для мобильных телефонов

Минская, Борисов

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Аккумулятор для телефона

Договорная

Аккумулятор для телефона

Минская, Борисов

Батарея из аккумуляторов

15 р.

Батарея из аккумуляторов

Минская, Солигорск

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батарейка для телефона

30 р.

батарейка для телефона

Минская, Борисов

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Аккумулятор для Huawei P8 lite

15 р.

Аккумулятор для Huawei P8 lite

Минская, Слуцк

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Аккумулятор BL-5J для Nokia

10 р.

Аккумулятор BL-5J для Nokia

Минская, Борисов

Батарея для радио телефона Panasonic

15 р.

Батарея для радио телефона Panasonic

Минская, Копыль

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Батарейка для Телефона

20 р.

Батарейка для Телефона

Минская, Минский район

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Батареи на телефон

5 р.

Батареи на телефон

Минская, Солигорск

Аккумулятор на nokia BP-4L

10 р.

Аккумулятор на nokia BP-4L

Минская, Борисов

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Аккумуляторы для мобильных телефонов.

10 р.

Аккумуляторы для мобильных телефонов.

Минская, Жодино

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Аккумулятор для телефона Самсунг

10 р.

Аккумулятор для телефона Самсунг

Минская, Узда

Аккумулятор для телефона

10 р.

Аккумулятор для телефона

Минская, Узда

Оригинальная Батарея xiaomi Redmi note 5

25 р.

Оригинальная Батарея xiaomi Redmi note 5

Минская, Копыль

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Акб xiaomi mi8 lite

18 р.

Акб xiaomi mi8 lite

Минская, Борисов

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Аккумулятор note 4, note 4 pro

30 р.

Аккумулятор note 4, note 4 pro

Минская, Несвиж

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Аккумулятор айфон 7

50 р.

Аккумулятор айфон 7

Минская, Жодино

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Батарея от телефона

5 р.

Батарея от телефона

Минская, Дзержинск

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Аккумулятор (батарея) для телефона CF63 / C65

15 р.

Аккумулятор (батарея) для телефона CF63 / C65

Минская, Жодино

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Аккумулятор к телефону

5 р.

Аккумулятор к телефону

Минская, Солигорск

Redmi note 3

40 р.

Redmi note 3

Минская, Червень

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Батарея Iphone 6

15 р.

Батарея Iphone 6

Минская, Молодечно

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Батарея универсальная Texet 4500mah

20 р.

Батарея универсальная Texet 4500mah

Минская, Логойск

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Батарея для Iphone 8 plus новая

40 р.

Батарея для Iphone 8 plus новая

Минская, Копыль

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Батарейка iPhone 8, новая

30 р.

Батарейка iPhone 8, новая

Минская, Несвиж

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Батареи(аккумулятор) от LG, Xiaomi

Договорная

Батареи(аккумулятор) от LG, Xiaomi

Минская, Минский район

Батарея (аккумулятор) YN-i9220, новое

10 р.

Батарея (аккумулятор) YN-i9220, новое

Минская, Мядель

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аккумулятор сменный Sony

3 р.

аккумулятор сменный Sony

Минская, Борисов

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Батарейка для сони эриксона

20 р.

Батарейка для сони эриксона

Минская, Борисов

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Товары с доставкой от магазинов

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Договорная

Батарея акб для iPhone 6 7 8 x xs xs max xr 11 11

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

30 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для SAMSUNG Galaxy / САМСУНГ

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

50 р.

Батарея АКБ Аккумулятор iPhone X Xr Xs 11 12 13 Mini Pro Max - оригинал и с увеличенной ёмкостью

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для XIAOMI и POCO

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Apple Iphone 4/5/6/7/8

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

30.50 р.

Аккумуляторы (АКБ, батареи) Xiaomi/Redmi/POCO/Huawei/Honor/Samsung/Galaxy/Iphone

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

25 р.

Аккумулятор Батарея АКБ для HUAWEI и HONOR

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

24.99 р.

Аккумуляторы Bebat/Deji/Profit для IPhone 5, 5s, S

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси

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