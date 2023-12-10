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Все для домаХозяйственные товары

Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Минской области

Крона

4 р.

Крона

Минская, Молодечно

Зарядное li-ion

10 р.

Зарядное li-ion

Минская, Солигорск

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Аккумуляторы 18650(обмен, продажа)

1 р.

Аккумуляторы 18650(обмен, продажа)

Минская, Молодечно

Батарейки к ноутбукам

4 р.

Батарейки к ноутбукам

Минская, Заславль

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Зарядное устройство Robiton ProCharger 1000

75 р.

Зарядное устройство Robiton ProCharger 1000

Минская, Солигорск

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Аккумуляторные батарейки ААА 550 мАч

10 р.

Аккумуляторные батарейки ААА 550 мАч

Минская, Борисов

Зарядное устройство зарядка зу

24 р.

Зарядное устройство зарядка зу

Минская, Молодечно

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АККУМУЛЯТОР 103450

16 р.

АККУМУЛЯТОР 103450

Минская, Борисов

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Зарядное устройство Sanyo

20 р.

Зарядное устройство Sanyo

Минская, Борисов

Батарейка 2200MaH

7 р.

Батарейка 2200MaH

Минская, Любань

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Зарядное устройство ЗУ- 63 СССР

Договорная

Зарядное устройство ЗУ- 63 СССР

Минская, Минский район

Прибор Д-3М

15 р.

Прибор Д-3М

Минская, Солигорск

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модуль зарядного устройство 4.35V Type-C QC 3,0

12 р.

модуль зарядного устройство 4.35V Type-C QC 3,0

Минская, Борисов

Зарядное для аккумуляторов ААА/АА

35 р.

Зарядное для аккумуляторов ААА/АА

Минская, Слуцк

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Зарядное для 18650 АА ААА LiitoKala Lii-100C НОВОЕ

19 р.

Зарядное для 18650 АА ААА LiitoKala Lii-100C НОВОЕ

Минская, Минский район

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Аккумуляторы АА

1 р.

Аккумуляторы АА

Минская, Солигорск

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аккумулятор 16340

8 р.

аккумулятор 16340

Минская, Борисов

Регулятор напряжения (димер) 0-220В, 2 кВт.

15 р.

Регулятор напряжения (димер) 0-220В, 2 кВт.

Минская, Борисов

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Каскад 1

50 р.

Каскад 1

Минская, Слуцк

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Varta lr20

7 р.

Varta lr20

Минская, Минский район

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Батарейка (CR2016x1шт.) ''Sony''

3.40 р.

Батарейка (CR2016x1шт.) ''Sony''

Минская, Молодечно

Фонарик железнодорожный

30 р.

Фонарик железнодорожный

Минская, Борисов

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Аккумуляторы крона с подзарядным

60 р.

Аккумуляторы крона с подзарядным

Минская, Копыль

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Аккумулятор 18650 3.7-4.1в li-ion новый

Договорная

Аккумулятор 18650 3.7-4.1в li-ion новый

Минская, Жодино

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Батарейки ААА 12 шт

30 р.

Батарейки ААА 12 шт

Минская, Молодечно

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Зарядное устройство (не знаю для чего)

10 р.

Зарядное устройство (не знаю для чего)

Минская, Жодино

Зарядное устройство (не знаю для чего)

10 р.

Зарядное устройство (не знаю для чего)

Минская, Жодино

Аккумулятор 18650

4 р.

Аккумулятор 18650

Минская, Борисов

Батарейки LR44, новые.

1 р.

Батарейки LR44, новые.

Минская, Старые Дороги

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Аккумулятор ReCyko 20R8H 9 вольт

30 р.

Аккумулятор ReCyko 20R8H 9 вольт

Минская, Борисов

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Батарея

Договорная

Батарея

Минская, Борисов

Батарейка Varta

6 р.

Батарейка Varta

Минская, Молодечно

Батарейка литиевая (CR2016x1шт.) ''Sony''

3.49 р.

Батарейка литиевая (CR2016x1шт.) ''Sony''

Минская, Молодечно

Батарейки

0.50 р.

Батарейки

Минская, Солигорск

Плата зарядки аккумулятор 18650 и других4.2в

Договорная

Плата зарядки аккумулятор 18650 и других4.2в

Минская, Жодино

Высокотоковые аккумы 18650 LG

5 р.

Высокотоковые аккумы 18650 LG

Минская, Молодечно

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Литиевая Батарейка CR1220

2.50 р.

Литиевая Батарейка CR1220

Минская, Борисов

аккумуляторный элемент фото

13 р.

аккумуляторный элемент фото

Минская, Борисов

Солнечные панели 300 Ватт

400 р.

Солнечные панели 300 Ватт

Минская, Слуцк

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Аккумулятор Litokala 18650 выс токовый 3000мач

Договорная

Аккумулятор Litokala 18650 выс токовый 3000мач

Минская, Жодино

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Блок питания

20 р.

Блок питания

Минская, Солигорск

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Зарядное устройство

20 р.

Зарядное устройство

Минская, Солигорск

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18650...22650

Договорная

18650...22650

Минская, Слуцк

Товары с доставкой от магазинов

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Онлайн-заказ

8.27 р.

TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

16 р.

Дверной звонок беспроводной 32 мелодии

Витебск

Доставка по Беларуси
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Онлайн-заказ

0.90 р.

Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Онлайн-заказ

2 р.

Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Онлайн-заказ

8 р.
6.99 р.-13%

Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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