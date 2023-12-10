Товары от Куфар Маркета
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Аккумуляторы, батарейки, подзарядки в Минской области
4 р.
Крона
Минская, Молодечно
10 р.
Зарядное li-ion
Минская, Солигорск
1 р.
Аккумуляторы 18650(обмен, продажа)
Минская, Молодечно
4 р.
Батарейки к ноутбукам
Минская, Заславль
75 р.
Зарядное устройство Robiton ProCharger 1000
Минская, Солигорск
10 р.
Аккумуляторные батарейки ААА 550 мАч
Минская, Борисов
24 р.
Зарядное устройство зарядка зу
Минская, Молодечно
16 р.
АККУМУЛЯТОР 103450
Минская, Борисов
20 р.
Зарядное устройство Sanyo
Минская, Борисов
7 р.
Батарейка 2200MaH
Минская, Любань
Договорная
Зарядное устройство ЗУ- 63 СССР
Минская, Минский район
15 р.
Прибор Д-3М
Минская, Солигорск
12 р.
модуль зарядного устройство 4.35V Type-C QC 3,0
Минская, Борисов
35 р.
Зарядное для аккумуляторов ААА/АА
Минская, Слуцк
19 р.
Зарядное для 18650 АА ААА LiitoKala Lii-100C НОВОЕ
Минская, Минский район
1 р.
Аккумуляторы АА
Минская, Солигорск
8 р.
аккумулятор 16340
Минская, Борисов
15 р.
Регулятор напряжения (димер) 0-220В, 2 кВт.
Минская, Борисов
50 р.
Каскад 1
Минская, Слуцк
7 р.
Varta lr20
Минская, Минский район
3.40 р.
Батарейка (CR2016x1шт.) ''Sony''
Минская, Молодечно
30 р.
Фонарик железнодорожный
Минская, Борисов
60 р.
Аккумуляторы крона с подзарядным
Минская, Копыль
Договорная
Аккумулятор 18650 3.7-4.1в li-ion новый
Минская, Жодино
30 р.
Батарейки ААА 12 шт
Минская, Молодечно
10 р.
Зарядное устройство (не знаю для чего)
Минская, Жодино
10 р.
Зарядное устройство (не знаю для чего)
Минская, Жодино
4 р.
Аккумулятор 18650
Минская, Борисов
1 р.
Батарейки LR44, новые.
Минская, Старые Дороги
30 р.
Аккумулятор ReCyko 20R8H 9 вольт
Минская, Борисов
Договорная
Батарея
Минская, Борисов
6 р.
Батарейка Varta
Минская, Молодечно
3.49 р.
Батарейка литиевая (CR2016x1шт.) ''Sony''
Минская, Молодечно
0.50 р.
Батарейки
Минская, Солигорск
Договорная
Плата зарядки аккумулятор 18650 и других4.2в
Минская, Жодино
5 р.
Высокотоковые аккумы 18650 LG
Минская, Молодечно
2.50 р.
Литиевая Батарейка CR1220
Минская, Борисов
13 р.
аккумуляторный элемент фото
Минская, Борисов
400 р.
Солнечные панели 300 Ватт
Минская, Слуцк
Договорная
Аккумулятор Litokala 18650 выс токовый 3000мач
Минская, Жодино
20 р.
Блок питания
Минская, Солигорск
20 р.
Зарядное устройство
Минская, Солигорск
Договорная
18650...22650
Минская, Слуцк
Товары с доставкой от магазинов
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA BLACK+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1000mAh
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ AA (LR06, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
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8.27 р.
TESLA ENERGY Щелочные батарейки TESLA SILVER+ ААА (LR03, 1.5V, блистер) 4 шт
Минск, Центральный
16 р.
Дверной звонок беспроводной 32 мелодии
Витебск
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0.90 р.
Батарейка AG13 LR44 1,5V alkaline ЮПИТЕР (2), арт.JP2501 (Китай)
Могилевская, Бобруйск
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2 р.
Батарейка Pleomax CR2032, арт.С0022144
Могилевская, Бобруйск
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Аккумулятор AAA Ni-MH BEBAT R03 1200mAh
Минск, Центральный