Новые товары с доставкой в МинскеВсе объявления
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400 р.
Массажный стол Calmer Grotto Two 60 (черный)
Минск, Центральный
280 р.
Столик для маникюра 1200*500*750
Минск, Советский
1 300 р.
Парикмахерская мойка ''Волна'' (черный)
Минск, Московский
330 р.
Массажный стол Atlas Sport складной 2-с деревянный 60 см (бежевый) Выставочный вариант
Минск, Октябрьский
170 р.
Косметологические кушетки и массажные столы
Минск, Московский
150 р.
Столы для маникюра
Минск, Ленинский
90 р.
Стол маникюрный М4
Минск, Ленинский
145 р.
Стол маникюрный М1 с полкой для лаков
Минск, Ленинский
45 р.
Полка для лаков
Минск, Ленинский
370 р.
Массажный стол Atlas Sport 2-с деревянный 60см скл
Минск, Московский
430 р.
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (белое) РАСПРОДАЖА
Минск, Октябрьский
170 р.
Кушетки складные массажные столы разные цвета
Минск, Московский
170 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный) Lite
Минск, Октябрьский
230 р.
Стол для маникюра
Минск, Ленинский
550 р.
Анатомическая кушетка ''Лофт Велюр'' разный цвет
Минск, Московский
1 320 р.
Кресло реклайнер с электроприводом (черный) РАСПРОДАЖА
Минск, Октябрьский
250 р.
Стол для маникюра (бел)
Минск, Ленинский
610 р.
Парикмахерское кресло ''Волна'' (Диск)
Минск, Московский
190 р.
Косметологическая кушетка 180х60х70 (черный)
Минск, Октябрьский
89 р.
Стол маникюрный. Маникюрный столик.
Минск, Центральный
120 р.
Маникюрный стол. Стол для маникюра.
Брест
100 р.
Парикмахерская подставка (черный)
Минск, Октябрьский
378 р.
Массажный стол Atlas Sport деревянный 186х60 см
Минск, Фрунзенский
430 р.
Педикюрное кресло ''Комфорт'' (черное/белое)
Минск, Московский
420 р.
Массажный стол Atlas Sport 195х70см бежевый
Минск, Московский
720 р.
Педикюрное кресло Интэро Эко (на пятилучии, Eco PE
Минск, Фрунзенский
760 р.
Педикюрное кресло Подо
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Косметологическая кушетка Эстетика 2 (на электропр
Минск, Фрунзенский
1 290 р.
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Гидравлика (без подлокотников)
Минск, Фрунзенский
650 р.
Кресло - кушетка косметологическая Комфорт (без подлокотников)
Минск, Фрунзенский
550 р.
Косметологическое кресло/кушетка Комфорт Эко (Eco PE 100),обивка белого цвета
Минск, Фрунзенский
1 350 р.
Косметологическая кушетка Комфорт Гидравлика (Eco
Минск, Фрунзенский
2 500 р.
Педикюрное кресло Подо 2 (на электроприводе, 2 мот
Минск, Фрунзенский
3 200 р.
Педикюрное кресло Подо 3 Электро (на электроприводе, 3 мотора)
Минск, Фрунзенский
880 р.
Педикюрное кресло Интэро Эко на диске
Минск, Фрунзенский
470 р.
Парикмахерское кресло Престо (пневматика)
Минск, Фрунзенский
930 р.
Парикмахерское кресло Лугано на диске (Еco PE 402)
Минск, Фрунзенский
770 р.
Парикмахерское кресло Верона (на пятилучии)
Минск, Фрунзенский
1 950 р.
Кресло-реклайнер РЕЛАКС на электроприводе
Минск, Фрунзенский
1 420 р.
Кресло для барбершопа Толедо Эко (декор линиями)
Минск, Фрунзенский
680 р.
Стол массажный КВ01-00 (Eco PE 100)
Минск, Фрунзенский
170 р.
Стул мастера Топ для педикюра супернизкий (хром, Eco PE 600)
Минск, Фрунзенский
145 р.
Стул мастера Топ для педикюра (Eco PE 201)
Минск, Фрунзенский