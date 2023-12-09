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Работа в сфере бытовых услуг в Заводском районе Минска

1 000 р.

Дворник

ПРИГЛАШАЕМ Дворника на 1 мес г. МИНСК, метро Каменная горка График работы 7/0 с7-00до 19-00 Заработная плата 1000р. на руки Уточняйте информацию по телефону

Минск, Заводской

Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера

1 400 р.

Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера

Требуется мастер-приемщик на изготовление ключей и установку фурнитуры на одежду и обувь. Необходимы базовые знания ПК. Возможно обучение с дальнейшей отработкой один год. Обучение бесплатное. Если у...

Минск, Заводской

Ищем сборщика корпусной мебели в цеху

1 500 р.

Ищем сборщика корпусной мебели в цеху

Приглашаем сборщика корпусной мебели к себе в мастерскую. В обязаности входит разметка, присадка, сборка изделий, а также мойка упаковка и помощь в погрузке. Работа в помещении мастерской в рабочие дн...

Минск, Заводской

1 200 р.

Требуется уборщица

Требуется уборщица Промышленная 25 График два через два уборка с 8:00-17:00 1100-1200чистыми на руки Оформление по трудовой, договор подряда Уборка производственных помещений Сан узлов Полный соц ...

Минск, Заводской

Мастер по ремонту обуви

1 300 р.

Мастер по ремонту обуви

В мастерскую по ремонту любимых вещей требуется специалист,профессионал в своей области: приемка и выдача заказов,консультирование клиентов, ремонт обуви и кожгалантереи. Активный ,порядочный,целеустр...

Минск, Заводской

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Горничная/уборщица/ ПОДРАБОТКА

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Минск, Центральный

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1 100 р.

Специалист по выдаче заказов (Минск)

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Минск, Фрунзенский

Сборщик бытовой техники

1 800 р.

Сборщик бытовой техники

Требуются: Сборщики в цех бытовой техники ( микроволновки). Набираем кандидатов на 03 января 2024 г Работа в г.Минск. Вахты от 15 до 30 смен. Смены по 8-10-12 часов подберем индивидуально. Смены от ...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

7 900 р.

Комплектовщик на вахту с питанием и проживанием

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ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

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ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ/ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ / КАМЕННАЯ ГОРКА

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Требуется уборщица, район ж/д вокзала. Уборка в выходные утром. Работа по контракту, возможно совместительство

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Приглашаем на вахту

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Минск, Центральный

Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

924 р.

Уборщик помещений (2 разряд) в ТЦ

Обязанности: Удаление пыли с мебели, ковровых изделий, подметание и мойка вручную и с помощью машин и приспособлений стен, полов, лестниц, окон и т.д. Сбор и транспортировка мусора и отходов в установ...

Минск, Советский

Договорная

Уборщица офиса

В офис компании по адресу г. Минск, пер. Загородный 1-ый, д. 20, 5 этаж, пом. 24 (ст. метро Молодежная) на работу требуется вечерняя уборщица. График работы с 18-00. Можно приходить к 18-30 или к 19-...

Минск, Фрунзенский

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники, специалист по клиненгу и уборке. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга ...

Минск, Ленинский

Дворник

614 р.

Дворник

Приглашаем дворника. Обязанности: -уборка территории от снега и мусора -уборка мусора на пешеходных дорожках и на асфальтированной стоянке автомобилей -прочистка водоотводных канавок -обрезать кустарн...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

500 р.

Диспетчер на прием заявок

Вакансия Диспетчер на прием заявок 500 чистыми График 1/3 с 08:00 до 08:00 Прием заявок, внесение в 1С, распределение между отделами. Работа только в офисе!!! Офис Понамаренко 41 (отдел кадров).

Минск, Фрунзенский

Ремонт одежды

1 500 р.

Ремонт одежды

40%, з.п от 1500 BYN и выше, официальное трудоустройство в соответствии с действующим законодательством; () полный социальный пакет и социальные гарантии; ремонт одежды – 40%, кожа, мех – 50%; сменны...

Минск, Московский

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток

60 р.

Требуется ШВЕЯ-ПОРТНАЯ .м.Восток

Только звонить! Ателье по ремонту одежды приглашает на постоянную работу портную с опытом работы. Режим работы два через два. Оплата 60.00 рублей в день. Новое оборудования. Адрес ателье Туровского, 2...

Минск, Первомайский

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

7 900 р.

Сборщик / Вахта / Бесплатно питание, проживание

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ТУДА И ОБРАТНО. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА СБОРЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...

Минск, Центральный

Требуется дворник

1 200 р.

Требуется дворник

Требуются работники для уборки придомовой территории многоквартирного жилого дома, паркинга, чистки снега, обработки отдельных участков реагентом. Возможно трудоустройство как по трудовому договору на...

Минск, Центральный

Горничная

1 400 р.

Горничная

Ищу горничную на постоянной основе, сейчас доступен график 2/2 оплата 800 BYN 6/1 - 1400 BYN Обязанности: качественная уборка посуточный квартир, смена постельного белья и полотенец В основном 3-4 ква...

Минск, Центральный

1 100 р.

Грузчик

Обязанности: Разгрузочные работы; Работы на складе; Требования: Желание работать; Ответственность Условия: График работы пн – пт с 9.00 до 18.00 СБ/ВС выходной Официальное оформление по ТК РБ Удобное ...

Минск, Центральный

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1 200 р.

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Условия: - своевременная отплата труда. Возможность зарабатывать 1 200 BYN в месяц (чистыми на руки); - бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - оформление по ...

Минск, Советский

Вакансия в другом регионе
Вакансия Швея по мягкой мебели

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Вакансия Швея по мягкой мебели

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Минск, Первомайский

2 000 р.

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Обязательно с водительским удостоверением Требуется работник в ритуальную службу, желательно с опытом работы. Возраст от 20 до 40 лет. Высокая ЗП Полная занятость, круглосуточный режим работы

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Организации требуется на работу(подработку 4 часа в день) уборщик/дворник. Официальное трудоустройство. Подробная информация по телефону

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Сортировщик строительного вторсырья

Срочно! Ищем сортировщика строительного вторсырья. Официальное оформление. График работы 2/2 3/2. Вахта –жилье предоставляем. Еженедельное авансирование. Спецодежду предоставляем. з/п 1000-1200 на ру...

Минск, Центральный

Вакансия в другом регионе

Договорная

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Договорная

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Минск, Первомайский

ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР ПО УБОРКЕ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР ПО УБОРКЕ

На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга приветствуется, но не обязателен....

Минск, Советский

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

Договорная

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, СПЕЦИАЛИСТ ПО КЛИНИНГУ

На постоянную работу требуется мойщица бытовой техники. Предпродажная подготовка и мойка Б/У стиральных машин и холодильников. Опыт работы в сфере уборки или клининга приветствуется, но не обязателен....

Минск, Первомайский

1 000 р.

ПРОДАВЕЦ

Требуется продавец в магазин ритуальных товаров. Опыт работы в торговле. График работы: 5/2 Расположение: станция метро Пушкинская (р-н Ольшевского) Все вопросы по указанному телефону

Минск, Фрунзенский

Требуется портной в ателье

1 500 р.

Требуется портной в ателье

В ателье требуется портная на ремонт одежды. Высокая оплата труда, оформление на постоянной основе! Много работы, новый молодой район, график с 10 до 19 два или четыре раза в неделю, Находимся в уручь...

Минск, Ленинский

Автослесарь

Договорная

Автослесарь

На СТО Требуется Автослесарь по ремонту легковых автомобилей и микроавтобусов. Опыт работы обязателен. Знание устройства автомобилей и методы их ремонта. Аккуратность. Без вредных привычек(алкоголь). ...

Минск, Фрунзенский

Сборщик мебели

3 000 р.

Сборщик мебели

Компания, занимающаяся производством встроенной и корпусной мебели, приглашает на постоянную работу специалиста по сборке мебели. Типы изготавливаемой мебели - Корпусная и встроенная мебель по индивид...

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ШВЕЯ РАБОТА МИНСК

Договорная

ШВЕЯ РАБОТА МИНСК

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Минск, Первомайский

Мастер по ремонту одежды

Договорная

Мастер по ремонту одежды

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Уборщица (клинер)

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Уборщица (клинер)

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Минск, Партизанский

Вакансии в других регионах

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Вакансия в другом регионе
Рабочие на деревообрабатывающее предприятие
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Рабочие на деревообрабатывающее предприятие

СРОЧНО! Предприятию требуются: - подсобные рабочие 1500р - оператор рамочного гаттерного станка 3200р - помощник рамщика 2800р - оператор многопила 1800р и 2200р Только вахта. Жилье предоставляем. Дос...

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Вакансия в другом регионе
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Сборщик бытовой техники

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Водитель мусоровоза

Кадровый центр Персонал Брест открывает вакансию Водитель мусоровоза Условия: - вахта от 30 дней - регион работы: Вильнюс и окрестности - предоставляется общежитие и спецодежда - официальное трудоустр...

Гродно

Вакансия в другом регионе
Хозяюшка

705 р.

Хозяюшка

Приглашаем кухонного работника в столовую. Обязанности: - сбор посуды, уборка столов в зале - мойка столовой и кухонной посуды - влажная уборка - сбор и вынос мусора Предлагаем: - оформление по ТКП РБ...

Минск, Московский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Швея

Требуется швея с опытом работы сборки изделий 3го слоя. Заработная плата договорная.

Витебск

Вакансия в другом регионе
Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

1 600 р.

Разнорабочий в жилой квартал г. Минска

- бесплатное проживание для иногородних в чистой, аккуратной квартире в г. Минск; - своевременная отплата труда от 1200 BYN до 1600 BYN (чистыми на руки) за 30 дней; - график работы вахтовым методом: ...

Могилевская, Бобруйск

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Дворник

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Минск, Московский

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