Работа, бизнес, учёба в Заводском районе Минска
6 000 р.
Монтажник оконных конструкций
Минск, Заводской
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу, строитель универсал
Минск, Заводской
6 000 р.
Монтажник оконных конструкций
Минск, Заводской
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу.
Минск, Заводской
Договорная
Приглашаем швею на производство мебели
Минск, Заводской
1 600 р.
кладовщик
Минск, Заводской
Договорная
Дизайн карточек/Инфографика для маркетплейсов
Минск, Заводской
Договорная
Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку
Минск, Заводской
4 000 р.
Ищу стяжечников
Минск, Заводской
3 500 р.
Тракторист-машинист
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку вечернее время
Минск, Заводской
Договорная
ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb
Минск, Заводской
Договорная
Курьер
Минск, Заводской
Договорная
Промоутер
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку 2_3 раза в неделю кроме выходных.
Минск, Заводской
Договорная
Расклейка листовок
Минск, Заводской
1 000 р.
Дворник
Минск, Заводской
3 000 р.
Ищу Нивелирщика,Чистопольщика
Минск, Заводской
Договорная
Работа
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу разовую электрик
Минск, Заводской
1 600 р.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Минск, Заводской
1 800 р.
Машинист автовышки
Минск, Заводской
Договорная
Ищу любую работу с ежедневной/еженедельной оплатой
Минск, Заводской
1 500 р.
Требуется Водитель кат.С
Минск, Заводской
4 000 р.
Требуется шлифовщик-паркетчик
Минск, Заводской
1 400 р.
Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера
Минск, Заводской
2 500 р.
Курьер на автомобиле
Минск, Заводской
Договорная
Каркасные бани, сараи, хозблоки
Минск, Заводской
Договорная
Столяр, плотник. Отделка бань, саун
Минск, Заводской
1 р.
Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад
Минск, Заводской
Договорная
Каменщик ищет работу
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу сутки через трое, сторожем .
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Заводской
Договорная
В поиске работы, подработки.
Минск, Заводской
Договорная
Каменщики ищут работу
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработу
Минск, Заводской
Договорная
Выполним Малярно-Штукатурные работы
Минск, Заводской
Договорная
Требуется автомойщики.
Минск, Заводской
2 500 р.
шиномонтажник
Минск, Заводской
Договорная
Работа
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку
Минск, Заводской
1 500 р.
Продавец (продукты): работа/подработка/вахта
Минск, Заводской
Вакансии в других регионах
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин
Договорная
Отделочник
Могилев
1 500 р.
Требуется водитель категории С
Могилев
Договорная
Требуется машинист экскаватора CAT
Могилев