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Работа, бизнес, учёба в Заводском районе Минска

Монтажник оконных конструкций
vip

6 000 р.

Монтажник оконных конструкций

Минск, Заводской

Договорная

Строительные работы

Минск, Заводской

Ищу работу, строитель универсал

Договорная

Ищу работу, строитель универсал

Минск, Заводской

Монтажник оконных конструкций
vip

6 000 р.

Монтажник оконных конструкций

Минск, Заводской

САНТЕХНИК ищет работу.

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу.

Минск, Заводской

Договорная

Приглашаем швею на производство мебели

Минск, Заводской

1 600 р.

кладовщик

Минск, Заводской

Дизайн карточек/Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Дизайн карточек/Инфографика для маркетплейсов

Минск, Заводской

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Договорная

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработку

Минск, Заводской

Ищу стяжечников

4 000 р.

Ищу стяжечников

Минск, Заводской

3 500 р.

Тракторист-машинист

Минск, Заводской

Ищу подработку вечернее время

Договорная

Ищу подработку вечернее время

Минск, Заводской

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Минск, Заводской

Договорная

Курьер

Минск, Заводской

Договорная

Промоутер

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработку 2_3 раза в неделю кроме выходных.

Минск, Заводской

Расклейка листовок

Договорная

Расклейка листовок

Минск, Заводской

1 000 р.

Дворник

Минск, Заводской

Ищу Нивелирщика,Чистопольщика

3 000 р.

Ищу Нивелирщика,Чистопольщика

Минск, Заводской

Договорная

Работа

Минск, Заводской

Ищу работу разовую электрик

Договорная

Ищу работу разовую электрик

Минск, Заводской

1 600 р.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Минск, Заводской

Машинист автовышки

1 800 р.

Машинист автовышки

Минск, Заводской

Договорная

Ищу любую работу с ежедневной/еженедельной оплатой

Минск, Заводской

Требуется Водитель кат.С

1 500 р.

Требуется Водитель кат.С

Минск, Заводской

4 000 р.

Требуется шлифовщик-паркетчик

Минск, Заводской

Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера

1 400 р.

Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера

Минск, Заводской

Курьер на автомобиле

2 500 р.

Курьер на автомобиле

Минск, Заводской

Каркасные бани, сараи, хозблоки

Договорная

Каркасные бани, сараи, хозблоки

Минск, Заводской

Столяр, плотник. Отделка бань, саун

Договорная

Столяр, плотник. Отделка бань, саун

Минск, Заводской

1 р.

Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад

Минск, Заводской

Договорная

Каменщик ищет работу

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу сутки через трое, сторожем .

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу

Минск, Заводской

В поиске работы, подработки.

Договорная

В поиске работы, подработки.

Минск, Заводской

Каменщики ищут работу

Договорная

Каменщики ищут работу

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработу

Минск, Заводской

Выполним Малярно-Штукатурные работы

Договорная

Выполним Малярно-Штукатурные работы

Минск, Заводской

Требуется автомойщики.

Договорная

Требуется автомойщики.

Минск, Заводской

шиномонтажник

2 500 р.

шиномонтажник

Минск, Заводской

Договорная

Работа

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработку

Минск, Заводской

Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

1 500 р.

Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется водитель категории С

1 500 р.

Требуется водитель категории С

Могилев

Вакансия в другом регионе
Требуется машинист экскаватора CAT

Договорная

Требуется машинист экскаватора CAT

Могилев

Вакансия в другом регионе
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