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Ищу работу в Заводском районе Минска

САНТЕХНИК ищет работу.

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу.

Минск, Заводской

Договорная

Строительные работы

Минск, Заводской

Ищу работу, строитель универсал

Договорная

Ищу работу, строитель универсал

Минск, Заводской

Дизайн карточек/Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Дизайн карточек/Инфографика для маркетплейсов

Минск, Заводской

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Договорная

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработку

Минск, Заводской

Ищу подработку вечернее время

Договорная

Ищу подработку вечернее время

Минск, Заводской

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Минск, Заводской

Договорная

Курьер

Минск, Заводской

Договорная

Промоутер

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработку 2_3 раза в неделю кроме выходных.

Минск, Заводской

Расклейка листовок

Договорная

Расклейка листовок

Минск, Заводской

Договорная

Работа

Минск, Заводской

Ищу работу разовую электрик

Договорная

Ищу работу разовую электрик

Минск, Заводской

Договорная

Ищу любую работу с ежедневной/еженедельной оплатой

Минск, Заводской

Каркасные бани, сараи, хозблоки

Договорная

Каркасные бани, сараи, хозблоки

Минск, Заводской

Столяр, плотник. Отделка бань, саун

Договорная

Столяр, плотник. Отделка бань, саун

Минск, Заводской

Договорная

Каменщик ищет работу

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу сутки через трое, сторожем .

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу

Минск, Заводской

В поиске работы, подработки.

Договорная

В поиске работы, подработки.

Минск, Заводской

Каменщики ищут работу

Договорная

Каменщики ищут работу

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработу

Минск, Заводской

Выполним Малярно-Штукатурные работы

Договорная

Выполним Малярно-Штукатурные работы

Минск, Заводской

Договорная

Работа

Минск, Заводской

Договорная

Ищу подработку

Минск, Заводской

Договорная

Подработка

Минск, Заводской

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу.

Минск, Заводской

Ищу подработку ( студент )

Договорная

Ищу подработку ( студент )

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу на дому,можно подработку, только не свя

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу сутки через трое

Минск, Заводской

Договорная

Подсобник

Минск, Заводской

Работа. Подработка.

Договорная

Работа. Подработка.

Минск, Заводской

Договорная

Ищу для себя работу подсобного рабочего

Минск, Заводской

Твой Таргетолог

Договорная

Твой Таргетолог

Минск, Заводской

Реклама

Договорная

Реклама

Минск, Заводской

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Заводской

Водитель B,D. Есть микроавтобус 8 мест.

Договорная

Водитель B,D. Есть микроавтобус 8 мест.

Минск, Заводской

Уборщик служебных помещений

Договорная

Уборщик служебных помещений

Минск, Заводской

Ищу работу подростку(17 лет)

Договорная

Ищу работу подростку(17 лет)

Минск, Заводской

Ищу высокооплачиваемую работу

Договорная

Ищу высокооплачиваемую работу

Минск, Заводской

Грузоперевозки до 4т, изотерма

Договорная

Грузоперевозки до 4т, изотерма

Минск, Заводской

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Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее