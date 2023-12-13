Вакансии в Заводском районе Минска
6 000 р.
Монтажник оконных конструкций
Минск, Заводской
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Приглашаем швею на производство мебели
Работа на производстве раскрой пошив мягкой мебели оплата сдельная желательно опыт работы если нету обучим
Минск, Заводской
6 000 р.
Монтажник оконных конструкций
Монтаж окон из ПВХ, балконных рам из ПВХ и алюминия
Минск, Заводской
1 600 р.
кладовщик
Ищем кладовщика, -на своем автомобиле, -компенсация топлива - график ненормированный оплата почасовая от 7 р.ч. (на испытательном) объект Минский район, Луговослободской с/с, Прилесье для связи Сер...
Минск, Заводской
Договорная
Тракторист на фронтальный погрузчик
Ищу машиниста Срочно работа зимой и летом. С опытом работы на фронтальный погрузчик, без (запойных) привычек, возраст от 22 до 45 лет. Работа в самом городе Минск на одном месте .Зарплата хорошая. Раб...
Минск, Заводской
4 000 р.
Ищу стяжечников
Ищу стяжечников для работы в Минске и районе. Зп высокая. Оплата ежедневная.
Минск, Заводской
3 500 р.
Тракторист-машинист
Требуется тракторист-машинист на экскаватор-погрузчик JCB или CAT. Наличие категории F и мед. справки обязательно. Хорошие условия труда.
Минск, Заводской
1 000 р.
Дворник
ПРИГЛАШАЕМ Дворника на 1 мес г. МИНСК, метро Каменная горка График работы 7/0 с7-00до 19-00 Заработная плата 1000р. на руки Уточняйте информацию по телефону
Минск, Заводской
3 000 р.
Ищу Нивелирщика,Чистопольщика
Ищу в штат самонивелирщика и чистопольщика(укладка всех видов чистовых напольных покрытий). Можно в одном лице. Опыт обязательный. Наличие инструмента и автомобиля. Оплата высокая,при большом желании ...
Минск, Заводской
1 600 р.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Производственная организация приглашает на работу водителя: - Работа на легковых и грузовых (5 т,10 т) автомобилях организации. - Экспедирование грузов в филиалы компании (краткосрочные командировки п...
Минск, Заводской
1 800 р.
Машинист автовышки
Требуется Водитель - машинист автовышки желательно с опытом работы, категория В, С. Работа на импортной технике: Nissan Cabstar, Renault Midlum, Iveco Daily 18-22 метра Требования к водителю: порядочн...
Минск, Заводской
1 500 р.
Требуется Водитель кат.С
Требуется водитель категории С. Работа на автомобиле тент, микроавтобус. Работа Минск, Минская обл. иногда по иным уголкам РБ. Стоянка автомобиля улица Селицкого Требования: кат. С знание устройства ...
Минск, Заводской
4 000 р.
Требуется шлифовщик-паркетчик
Требуется шлифовщик-паркетчик с опытом работы.Расчет по факту исполнения работ.
Минск, Заводской
1 400 р.
Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера
Требуется мастер-приемщик на изготовление ключей и установку фурнитуры на одежду и обувь. Необходимы базовые знания ПК. Возможно обучение с дальнейшей отработкой один год. Обучение бесплатное. Если у...
Минск, Заводской
2 500 р.
Курьер на автомобиле
Официальный партнёр сервиса Яндекс Доставка в Республике Беларусь приглашает курьеров для работы в Минске и областных центрах. - Доступно с 16 лет. - Бонусы пеших/вело до 145р в неделю. Авто до 60р ка...
Минск, Заводской
1 р.
Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад
Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад.
Минск, Заводской
Договорная
Требуется автомойщики.
С опытам работы. Требования: -Без вредных привычек -Желание зарабатывать -Энергичность -Пунктуальность -Возраст от 21 Мы находимся ул. Селицкого 21н Можно как подработка Большой плюс сотрудникам МЧС,...
Минск, Заводской
2 500 р.
шиномонтажник
чуп "Ангел дорог" требуется специалист грузового и легкового шиномонтажа. НЕ пьющий, до 35лет,не лентяй. Оплата сдельная-35%. Место нахождения ул. Социалистическая-26. Есть возможность обучения.
Минск, Заводской
1 500 р.
Продавец (продукты): работа/подработка/вахта
Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногор...
Минск, Заводской
Договорная
бухгалтер
нужен бухгалтер для ип такси, 1 человек, счас только безнал. Подоходный налог. Сразу пишите стоимость.
Минск, Заводской
650 р.
Уборщица помещений в детский сад
Требуется уборщик помещений для уборки коридоров, лестниц, кабинетов. Требования: медсправка , чистолюбие, трудолюбие, ответственность.
Минск, Заводской
5 555 р.
Требуется КУЗОВЩИК, Подготовщик, арматурщик
1 кузовной в Минске набирает сотрудников кузовного цеха, те кто любит железо, машины и деньги звоните ! Требуется кузовщики Требуются подготовщики Требуются рихтовщики Требуются арматурщики Оплата выс...
Минск, Заводской
1 500 р.
Ищем сборщика корпусной мебели в цеху
Приглашаем сборщика корпусной мебели к себе в мастерскую. В обязаности входит разметка, присадка, сборка изделий, а также мойка упаковка и помощь в погрузке. Работа в помещении мастерской в рабочие дн...
Минск, Заводской
1 500 р.
Ищем продавцов
Ищем продавцов в фирменный магазин рыбной продукции. Работа в Минске .
Минск, Заводской
2 000 р.
Водитель экспедитор
Водитель экспедитор кат В,доставка по точкам,Минск,регионы.оплата сдельно премиальная
Минск, Заводской
6 851.20 р.
водитель кат. Е стажер
В связи с расширением автопарка требуются водители -международники, можно без опыта работы, мы стажируем. Условия: МЫ ГАРАНТИРУЕМ: - Оплачиваемую стажировку (в сутки) - КОД 95 за счет компании - новый...
Минск, Заводской
Договорная
Работа для Отделочников-универсалов, электриков
Срочно Требуются в бригаду отделочники-универсалы, электрики. Работа в Могилеве и области, Смоленске, Москве (по желанию). Достойная свревременная оплата. Нужно 3-5человек, не бухарики, толковые парни...
Минск, Заводской
2 500 р.
Плиточник, укладчик плитки, облицовчик плиткой
-Требуются плиточники, облицовщики плиткой. -Опыт обязателен. -Зарплата высокая. -Отличные условия для работы. -Обьекты в городе Минске и пригороде. -Наличие инструмента приветствуются, но не обязател...
Минск, Заводской
1 200 р.
уборщица помещения
На постоянное место работы требуется уборщица внутренних помещений! Оклад - 1200, режим работы 2/2 по 12 ч; Оклад - 1100, режим работы 5/2 по 8 ч; Оклад - 550, режим работы 5/2 по 4 часа; Адрес: г. Ми...
Минск, Заводской
Договорная
Middle .NET full-stack developer
Обязанности: работа над внутренним продуктом компании (CRM система); создание ПО; поддержка существующего ПО; помощь в закрытии вопросов технической поддержки; участие в проработке входящих требований...
Минск, Заводской
2 500 р.
электрогазосварщик
Обязанности: сварочные работы по замене отдельных участков труб, запорно-регулирующей арматуры в сетях отопления, холодного и горячего водоснабжения. Требования: ответственное отношение к выполняемым ...
Минск, Заводской
Договорная
Разнорабочий на стройку
- график работы: пн-пт (8:30-17:30) - официальное трудоустройство; - место работы: ул. Бабушкина,60 / ул. Горецкого,13 Подробности по телефону: , Иван
Минск, Заводской
Договорная
Маляр по металлу (поллимерщик)
Приглашаем к сотрудничеству МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ (ПОЛИМЕРЩИКА)! Обязанности: - подготовка металла к покраске; - напыление порошковой краски на изделия; - контроль качества. Требования: - опыт работы на а...
Минск, Заводской
1 200 р.
Требуется уборщица
Требуется уборщица Промышленная 25 График два через два уборка с 8:00-17:00 1100-1200чистыми на руки Оформление по трудовой, договор подряда Уборка производственных помещений Сан узлов Полный соц ...
Минск, Заводской
1 300 р.
Водитель-курьер
На постоянную работу на микроавтобусе требуется водитель-курьер категория B без вредных привычек.
Минск, Заводской
1 700 р.
Вакансии
Обязанности: - Стрижки мужские и женские; - Прически, укладки ; - Мелирование, тонирование, колорирование, сложное окрашивание; - Завивки - Уход за волосами. Требования: -Опыт работы от одного года; -...
Минск, Заводской
1 700 р.
Вакансии
Обязанности: - профессиональный подход - пунктуальность - ответственность - честность Требования: - профессиональное образование,опыт работы не менее года - посещение семинаров -желание развиваться в ...
Минск, Заводской
1 200 р.
Требуется сотрудник на небольшой,тёплый склад/офис
Требуется молодой человек без вредных привычек, выполнение поручений по складу/офису, сбору продукции. Понедельник-пятница с 9 - 18 Заработная плата 1200 бел. руб. на руки. Звонить по телефону Витали...
Минск, Заводской
1 300 р.
Мастер по ремонту обуви
В мастерскую по ремонту любимых вещей требуется специалист,профессионал в своей области: приемка и выдача заказов,консультирование клиентов, ремонт обуви и кожгалантереи. Активный ,порядочный,целеустр...
Минск, Заводской
1 р.
Требуется администратор на автомойку.
С опытам работы. Требования: -Наличие категории В -Без вредных привычек -Желание зарабатывать -Энергичность -Пунктуальность -Возраст от 21 Мы находимся ул. Селицкого 21н Можно как подработка Большой п...
Минск, Заводской
2 000 р.
Автосервис/ СТО
Обязанности: - Диагностика и ремонт (ремонт подвески, ДВС; замена ГРМ, сцепления, узлов и агрегатов) легковых автомобилей и микроавтобусов; - Техническое обслуживание легковых автомобилей и микроавтоб...
Минск, Заводской
1 700 р.
слесарь-сантехник
В ГП "ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска" требуется слесарь-сантехник. Обязанности: выполнение комплекса сантехнических работ на объектах ремонта жилых домов в соответствии с проектной документацией...
Минск, Заводской
Договорная
Требуется Фрезеровщик
На постоянную работу требуется фрезеровщик. Оплата сдельная. Обработка алюминиевого профиля на вертикальном консольно-фрезерном станке. Г. Минск, ул Промышленная 9. Зарплата по факту выполненных работ...
Минск, Заводской
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь