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Вакансии в Заводском районе Минска

Монтажник оконных конструкций
vip

6 000 р.

Монтажник оконных конструкций

Минск, Заводской

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Договорная

Приглашаем швею на производство мебели

Работа на производстве раскрой пошив мягкой мебели оплата сдельная желательно опыт работы если нету обучим

Минск, Заводской

Монтажник оконных конструкций
vip

6 000 р.

Монтажник оконных конструкций

Монтаж окон из ПВХ, балконных рам из ПВХ и алюминия

Минск, Заводской

1 600 р.

кладовщик

Ищем кладовщика, -на своем автомобиле, -компенсация топлива - график ненормированный оплата почасовая от 7 р.ч. (на испытательном) объект Минский район, Луговослободской с/с, Прилесье для связи Сер...

Минск, Заводской

Тракторист на фронтальный погрузчик

Договорная

Тракторист на фронтальный погрузчик

Ищу машиниста Срочно работа зимой и летом. С опытом работы на фронтальный погрузчик, без (запойных) привычек, возраст от 22 до 45 лет. Работа в самом городе Минск на одном месте .Зарплата хорошая. Раб...

Минск, Заводской

Ищу стяжечников

4 000 р.

Ищу стяжечников

Ищу стяжечников для работы в Минске и районе. Зп высокая. Оплата ежедневная.

Минск, Заводской

3 500 р.

Тракторист-машинист

Требуется тракторист-машинист на экскаватор-погрузчик JCB или CAT. Наличие категории F и мед. справки обязательно. Хорошие условия труда.

Минск, Заводской

1 000 р.

Дворник

ПРИГЛАШАЕМ Дворника на 1 мес г. МИНСК, метро Каменная горка График работы 7/0 с7-00до 19-00 Заработная плата 1000р. на руки Уточняйте информацию по телефону

Минск, Заводской

Ищу Нивелирщика,Чистопольщика

3 000 р.

Ищу Нивелирщика,Чистопольщика

Ищу в штат самонивелирщика и чистопольщика(укладка всех видов чистовых напольных покрытий). Можно в одном лице. Опыт обязательный. Наличие инструмента и автомобиля. Оплата высокая,при большом желании ...

Минск, Заводской

1 600 р.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

Производственная организация приглашает на работу водителя: - Работа на легковых и грузовых (5 т,10 т) автомобилях организации. - Экспедирование грузов в филиалы компании (краткосрочные командировки п...

Минск, Заводской

Машинист автовышки

1 800 р.

Машинист автовышки

Требуется Водитель - машинист автовышки желательно с опытом работы, категория В, С. Работа на импортной технике: Nissan Cabstar, Renault Midlum, Iveco Daily 18-22 метра Требования к водителю: порядочн...

Минск, Заводской

Требуется Водитель кат.С

1 500 р.

Требуется Водитель кат.С

Требуется водитель категории С. Работа на автомобиле тент, микроавтобус. Работа Минск, Минская обл. иногда по иным уголкам РБ. Стоянка автомобиля улица Селицкого Требования: кат. С знание устройства ...

Минск, Заводской

4 000 р.

Требуется шлифовщик-паркетчик

Требуется шлифовщик-паркетчик с опытом работы.Расчет по факту исполнения работ.

Минск, Заводской

Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера

1 400 р.

Мастер на изготовление ключей. Ученик мастера

Требуется мастер-приемщик на изготовление ключей и установку фурнитуры на одежду и обувь. Необходимы базовые знания ПК. Возможно обучение с дальнейшей отработкой один год. Обучение бесплатное. Если у...

Минск, Заводской

Курьер на автомобиле

2 500 р.

Курьер на автомобиле

Официальный партнёр сервиса Яндекс Доставка в Республике Беларусь приглашает курьеров для работы в Минске и областных центрах. - Доступно с 16 лет. - Бонусы пеших/вело до 145р в неделю. Авто до 60р ка...

Минск, Заводской

1 р.

Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад

Требуется кладовщик -грузчик на овощной склад.

Минск, Заводской

Требуется автомойщики.

Договорная

Требуется автомойщики.

С опытам работы. Требования: -Без вредных привычек -Желание зарабатывать -Энергичность -Пунктуальность -Возраст от 21 Мы находимся ул. Селицкого 21н Можно как подработка Большой плюс сотрудникам МЧС,...

Минск, Заводской

шиномонтажник

2 500 р.

шиномонтажник

чуп "Ангел дорог" требуется специалист грузового и легкового шиномонтажа. НЕ пьющий, до 35лет,не лентяй. Оплата сдельная-35%. Место нахождения ул. Социалистическая-26. Есть возможность обучения.

Минск, Заводской

Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

1 500 р.

Продавец (продукты): работа/подработка/вахта

Приглашаем ПРОДАВЦОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минском районе Подберём магазин в вашем районе! Возможна подработка для студентов! Для иногор...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Договорная

бухгалтер

нужен бухгалтер для ип такси, 1 человек, счас только безнал. Подоходный налог. Сразу пишите стоимость.

Минск, Заводской

650 р.

Уборщица помещений в детский сад

Требуется уборщик помещений для уборки коридоров, лестниц, кабинетов. Требования: медсправка , чистолюбие, трудолюбие, ответственность.

Минск, Заводской

Требуется КУЗОВЩИК, Подготовщик, арматурщик

5 555 р.

Требуется КУЗОВЩИК, Подготовщик, арматурщик

1 кузовной в Минске набирает сотрудников кузовного цеха, те кто любит железо, машины и деньги звоните ! Требуется кузовщики Требуются подготовщики Требуются рихтовщики Требуются арматурщики Оплата выс...

Минск, Заводской

Ищем сборщика корпусной мебели в цеху

1 500 р.

Ищем сборщика корпусной мебели в цеху

Приглашаем сборщика корпусной мебели к себе в мастерскую. В обязаности входит разметка, присадка, сборка изделий, а также мойка упаковка и помощь в погрузке. Работа в помещении мастерской в рабочие дн...

Минск, Заводской

1 500 р.

Ищем продавцов

Ищем продавцов в фирменный магазин рыбной продукции. Работа в Минске .

Минск, Заводской

2 000 р.

Водитель экспедитор

Водитель экспедитор кат В,доставка по точкам,Минск,регионы.оплата сдельно премиальная

Минск, Заводской

6 851.20 р.

водитель кат. Е стажер

В связи с расширением автопарка требуются водители -международники, можно без опыта работы, мы стажируем. Условия: МЫ ГАРАНТИРУЕМ: - Оплачиваемую стажировку (в сутки) - КОД 95 за счет компании - новый...

Минск, Заводской

Договорная

Работа для Отделочников-универсалов, электриков

Срочно Требуются в бригаду отделочники-универсалы, электрики. Работа в Могилеве и области, Смоленске, Москве (по желанию). Достойная свревременная оплата. Нужно 3-5человек, не бухарики, толковые парни...

Минск, Заводской

2 500 р.

Плиточник, укладчик плитки, облицовчик плиткой

-Требуются плиточники, облицовщики плиткой. -Опыт обязателен. -Зарплата высокая. -Отличные условия для работы. -Обьекты в городе Минске и пригороде. -Наличие инструмента приветствуются, но не обязател...

Минск, Заводской

уборщица помещения

1 200 р.

уборщица помещения

На постоянное место работы требуется уборщица внутренних помещений! Оклад - 1200, режим работы 2/2 по 12 ч; Оклад - 1100, режим работы 5/2 по 8 ч; Оклад - 550, режим работы 5/2 по 4 часа; Адрес: г. Ми...

Минск, Заводской

Договорная

Middle .NET full-stack developer

Обязанности: работа над внутренним продуктом компании (CRM система); создание ПО; поддержка существующего ПО; помощь в закрытии вопросов технической поддержки; участие в проработке входящих требований...

Минск, Заводской

2 500 р.

электрогазосварщик

Обязанности: сварочные работы по замене отдельных участков труб, запорно-регулирующей арматуры в сетях отопления, холодного и горячего водоснабжения. Требования: ответственное отношение к выполняемым ...

Минск, Заводской

Разнорабочий на стройку

Договорная

Разнорабочий на стройку

- график работы: пн-пт (8:30-17:30) - официальное трудоустройство; - место работы: ул. Бабушкина,60 / ул. Горецкого,13 Подробности по телефону: , Иван

Минск, Заводской

Маляр по металлу (поллимерщик)

Договорная

Маляр по металлу (поллимерщик)

Приглашаем к сотрудничеству МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ (ПОЛИМЕРЩИКА)! Обязанности: - подготовка металла к покраске; - напыление порошковой краски на изделия; - контроль качества. Требования: - опыт работы на а...

Минск, Заводской

1 200 р.

Требуется уборщица

Требуется уборщица Промышленная 25 График два через два уборка с 8:00-17:00 1100-1200чистыми на руки Оформление по трудовой, договор подряда Уборка производственных помещений Сан узлов Полный соц ...

Минск, Заводской

1 300 р.

Водитель-курьер

На постоянную работу на микроавтобусе требуется водитель-курьер категория B без вредных привычек.

Минск, Заводской

Вакансии

1 700 р.

Вакансии

Обязанности: - Стрижки мужские и женские; - Прически, укладки ; - Мелирование, тонирование, колорирование, сложное окрашивание; - Завивки - Уход за волосами. Требования: -Опыт работы от одного года; -...

Минск, Заводской

Вакансии

1 700 р.

Вакансии

Обязанности: - профессиональный подход - пунктуальность - ответственность - честность Требования: - профессиональное образование,опыт работы не менее года - посещение семинаров -желание развиваться в ...

Минск, Заводской

Требуется сотрудник на небольшой,тёплый склад/офис

1 200 р.

Требуется сотрудник на небольшой,тёплый склад/офис

Требуется молодой человек без вредных привычек, выполнение поручений по складу/офису, сбору продукции. Понедельник-пятница с 9 - 18 Заработная плата 1200 бел. руб. на руки. Звонить по телефону Витали...

Минск, Заводской

Мастер по ремонту обуви

1 300 р.

Мастер по ремонту обуви

В мастерскую по ремонту любимых вещей требуется специалист,профессионал в своей области: приемка и выдача заказов,консультирование клиентов, ремонт обуви и кожгалантереи. Активный ,порядочный,целеустр...

Минск, Заводской

1 р.

Требуется администратор на автомойку.

С опытам работы. Требования: -Наличие категории В -Без вредных привычек -Желание зарабатывать -Энергичность -Пунктуальность -Возраст от 21 Мы находимся ул. Селицкого 21н Можно как подработка Большой п...

Минск, Заводской

2 000 р.

Автосервис/ СТО

Обязанности: - Диагностика и ремонт (ремонт подвески, ДВС; замена ГРМ, сцепления, узлов и агрегатов) легковых автомобилей и микроавтобусов; - Техническое обслуживание легковых автомобилей и микроавтоб...

Минск, Заводской

1 700 р.

слесарь-сантехник

В ГП "ЖЭУ № 3 Заводского района г. Минска" требуется слесарь-сантехник. Обязанности: выполнение комплекса сантехнических работ на объектах ремонта жилых домов в соответствии с проектной документацией...

Минск, Заводской

Договорная

Требуется Фрезеровщик

На постоянную работу требуется фрезеровщик. Оплата сдельная. Обработка алюминиевого профиля на вертикальном консольно-фрезерном станке. Г. Минск, ул Промышленная 9. Зарплата по факту выполненных работ...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе

Вакансии в других регионах

Кассир подработка

2 000 р.

Кассир подработка

Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...

Минск, Заводской

Вакансия в другом регионе
Автомаляр- подготовщик

Договорная

Автомаляр- подготовщик

Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный

Витебск

Вакансия в другом регионе
Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник

Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
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