Работа в производстве, энергетике в Заводском районе Минска
Договорная
Приглашаем швею на производство мебели
Работа на производстве раскрой пошив мягкой мебели оплата сдельная желательно опыт работы если нету обучим
Минск, Заводской
1 600 р.
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Производственная организация приглашает на работу водителя: - Работа на легковых и грузовых (5 т,10 т) автомобилях организации. - Экспедирование грузов в филиалы компании (краткосрочные командировки п...
Минск, Заводской
Договорная
Маляр по металлу (поллимерщик)
Приглашаем к сотрудничеству МАЛЯРА ПО МЕТАЛЛУ (ПОЛИМЕРЩИКА)! Обязанности: - подготовка металла к покраске; - напыление порошковой краски на изделия; - контроль качества. Требования: - опыт работы на а...
Минск, Заводской
Договорная
Требуется Фрезеровщик
На постоянную работу требуется фрезеровщик. Оплата сдельная. Обработка алюминиевого профиля на вертикальном консольно-фрезерном станке. Г. Минск, ул Промышленная 9. Зарплата по факту выполненных работ...
Минск, Заводской
Договорная
Требуются литейщики и прессовщики
Приглашаем рабочих на производство в ОАО «МИНСКИЙ ЗАВОД «ТЕРМОПЛАСТ» (ул. Кнорина, 50) Проводим обучение! Обязанности: работа связана с упаковкой и производством изделий из пластмасс. Условия: график ...
Минск, Советский
1 500 р.
Маляр по металлу
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Электрогазосварщик требуется на постоянную работу
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - электрогазосварщик на п/а - ...
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - слесарь по сборке металлокон...
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется
Производственное предприятие приглашает на постоянную/сезонную работу в городе Минске подсобного рабочего Обязанности: Работа с металлом, перемещение грузов Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полны...
Минск, Октябрьский
Договорная
Укладчик-упаковщик
В связи с увеличением объемов производства стабильно-развивающееся предприятие по производству металлоконструкций приглашает Укладчиков-упаковщиков! За каждым принятым работником будет закреплен наста...
Минск, Ленинский
2 000 р.
Сварщик
Требуется сварщик для работы с черным металлом. Условия: хорошие условия труда, рабочий день с 8.00 до 17.00, график 5/2. Заработная плата от 2000 рублей и выше. Оформление по контракту, соцпакет.
Минск, Фрунзенский
3 173.30 р.
Разнорабочий
Срочный набор на лучшую вахту в мире! Только реальные условия! Только настоящие ставки! Условия: Оформление с 1-го дня официально или по договору подряда. Бесплатное проживание в квартире/хостеле. Гра...
Минск, Московский
1 000 р.
Требуется сборщик грибов (шампиньоны)
ПРИГЛАШАЕМ СБОРЩИКА ГРИБОВ График работы плавающий (зависит от роста грибов) Всему обучим, несложно-главное желание работать Курасовщина Ненормированный рабочий день. Смены с 08:00 длительностью от 6...
Минск, Центральный
5 480.96 р.
Электромонтажник на объекты в Латвии
Обязанности: Демонтаж и монтаж новых электрических сетей (наружные и внутренние); Обслуживание наружных сетей; Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; Сборка и подключение щитов ...
Минск, Центральный
2 500 р.
Швея/портной/портная (3-6разр) Притыцкого/Минина
ОДО "ДИКСОНИЯ" - предприятие по производству изделий из трикотажа и производству спецодежды. В связи с большим ростом заказов приглашаем в свою команду Швей! Рассматриваем также бригады швей вахтой (ж...
Минск, Фрунзенский
5 000 р.
Руководитель цеха по сборке бань
Обязанности: - организация работы цеха по сборке бань (распределение задач, организация работы смен, планирование производства); - управление производственным персоналом; -чтение документации; - контр...
Минск, Партизанский
3 000 р.
Упаковщик
На рыбоконсервный комбинат «ВелРыбПром» (г. Великин Луки) открыт набор на вакансии: рыбоукладчики, подсобные рабочие , фасовщицы, упаковщицы. ПРИГЛАШАЕМ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН! Обязанности: -Разделка, укл...
Минск, Московский
1 600 р.
Токарь на производство металлоконструкций
Производственная компания (производство металлоконструкций) приглашает на работу токаря. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов). ...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Станочник
Распил ДСП, ДВП. Адрес производства: г.Минск, Долгиновский тракт, 51. Официальное трудоустройство. Соцпакет.
Минск, Центральный
1 800 р.
Вакансия швеи. мебель.
В связи с расширением приглашаем швею на не большое мебельное производство.(перетяжка мебели, изготовление по индивидуальному заказу) Обязанности: пошив чехлов. Снятие размеров и крой НЕ НУЖНО делать...
Минск, Фрунзенский
1 000 р.
Слесарь-разнорабочий в цех металлоконструкций
Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - разнорабочего в цех металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: - выполнение поручений руков...
Минск, Московский
2 200 р.
Сварщик
ООО БЭБИСТРОЙ - playground.by Производитель детских игровых площадок (народная марка Беларуси 2020), лидер рынка Беларуси в сфере детского игрового и спортивного оборудования, на постоянную работу при...
Минск, Центральный
1 500 р.
ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ / ИЩЕМ ШВЕЮ. ЗВОНИТЕ. ЗП от 1500 бр
Производству, специализирующемуся на изготовлении бескаркасной мебели (кресел-мешков), требуется швея. Производство находится в г. Минске в 10 минутах ходьбы от ст.м. Парк Челюскинцев. Обязанности: -...
Минск, Первомайский
2 500 р.
Слесарь-сварщик на полуавтомат
Приглашаем в небольшой дружный коллектив слесаря - сварщика металлоконструкций С нами у вас есть шанс хорошо зарабатывать, а также больше отдыхать! Обязанности: Изготовление легких металлоконструкций ...
Минск, Московский
3 500 р.
Сварщик
Приглашаем на постоянную работу сварщиков на полуавтомат! Обязанности: - сварочные работы в цеху; - сварочные работы металлоконструкций по чертежам и образцам; - зачистка конструкций Требования: - уме...
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Работа помощником на производство
Ищу помощника мастера в столярный цех. Работа не сложная, основные требования ответственность, честность и стабильность. Возраст любой. Территориально работа в а/г Ждановичи. Звонить
Минск, Фрунзенский
Договорная
Помощник столяра/столяр
Ищу помошника столяра : Требования: Прямые руки, навык работы с инструментами. Обязанности: Выполнение поручений столяра, шлифовка мебельных деталей из фанеры и шпона, покраска маслом (если не умеете ...
Минск, Фрунзенский
1 700 р.
Резчик на ленточных пилах
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске резчика на ленточных пилах. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...
Минск, Октябрьский
2 600 р.
Нужен сварщик tig (аргонщик)
На небольшое производство нужен сварщик на нержавейку с опытом работы ,зп 2200-2800р чистыми Варим печки емкости итд. пишите коротко о себе и тел в лс.
Минск, Московский
Договорная
Мастер мягкой мебели
Ищу напарника на изготовление мягкой мебели, сейчас работаю один, помещение есть, оборудование тоже. Основное направление - кровати Необходим опыт в мягкой мебели и Ваше желание развиваться в этой сфе...
Минск, Первомайский
2 000 р.
Сметчик
Обязанности: Составление всех необходимых документов для выполнения работ (смета, исполнительная документация) Требования: Умение читать проекты Строительное образование (желательно) Обучаемость Услов...
Минск, Партизанский
1 200 р.
Упаковщик
Требуется работник на упаковку, дефектовку, погрузку мебельных деталей
Минск, Московский
1 100 р.
Сборщицы бумажных пакетов и коробок
На производство требуются люди для выполнения различных работ по сборке/склейке изделий. Работа руками. Опыт не требуется. Но требуется аккуратность и скорость. Работа в комфортном помещении. Тепло, ...
Минск, Партизанский
1 600 р.
Приглашаем на работу Слесаря-оператора
«Минский завод игристых вин» - это современные технологии, основанные на лучших традициях виноделия. « Приглашаем в нашу команду Слесаря-оператора! Обязанности: Контроль правильной технологической экс...
Минск, Центральный
2 000 р.
Монтажник металлоконструкций
На производство требуется монтажник металлоконструкций. Обязанности: Сборка, разборка, трубных узлов, металлоконструкций. Умение работать с инструментом. Должны уметь собирать сложные и ответственные ...
Минск, Партизанский
Договорная
Требуется слесарь-сварщик
На постоянное место работы в а/г Колодищи требуется слесарь-сварщик с навыками сварки аргоном. Работа на производстве с нестандартными металлоконструкциями.
Минск, Первомайский
2 000 р.
Полировщик нержавеющей стали требуется
Требуется шлифовщик полировщик нержавеющей стали, с опытом работы. Работа отличным инструментом, тёплый цех.
Минск, Московский
2 000 р.
Менеджер по продажам B2B
Обязанности: • Поиск и развитие новых клиентов. • Удержание и развитие существующих клиентов. • Личные встречи с первыми лицами и руководителями подразделений на производственных местах. • Холодные з...
Минск, Партизанский
Договорная
Столяр
Стабильная работа с хорошим заработком!!! Без задержек по заработной плате!!! Официальное трудоустройство!!! Обязанности: Выполнение работ по производству дверей из дерева Выполнение работ по производ...
Минск, Партизанский
1 400 р.
Электрик на производство металлоконструкций
Производственная компания (производство опор наружного освещения) приглашает на работу электрика Требования к кандидату: Опыт работы. Должностные обязанности: - ремонт и обслуживание оборудования (ста...
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Уборщица(кухонный рабочий)
В Минск требуются - Кухонные рабочие, уборщицы вахтовым методом Работа в магазинах, ресторанах и кафе. Заработная плата 1000 р. Своевременные выплаты. Вахтовый метод работы. Оформление трудовых отноше...
Минск, Центральный
1 000 р.
Приглашаем ГРУЗЧИКОВ
Приглашаем грузчиков. Мужчины от 18+ Официальное трудоустройство по договору подряда. Оплата больничных листков. Еженедельные авансы График работы 2/2 или 5/2..
Минск, Центральный
3 000 р.
Инженер по обслуживание бензо- и дизельгенераторов
Инженер по обслуживание бензо- и дизельгенераторов. Наладка и ремонт бензо и дизельгенераторов . Опыт работы с электрооборудованием. Разряд желательно . Проживание Фрунзенский или Московский р-н. Рез...
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка для Пенсионеров и Инвалидов.
пайка, ремонт блоков. Только звонить .
Минск, Фрунзенский
Договорная
Столяр-сборщик (рабочий на мебельное производство)
Обязанности: Присадка, сборка, упаковка, контроль качества, вспомогательные работы. Чистка и обслуживание оборудования. Уборка рабочего места по окончанию рабочего дня. Требования: Опыт работы на мебе...
Минск, Центральный
1 500 р.
Швея
Требуется швея на небольшое производство в центре Минска для пошива рюкзаков, сумок, шопперов. Современное оборудование, помещение с кондиционером. 2 минуты пешком от станции метро "Парк Челюскинцев"....
Минск, Первомайский
Вакансии в других регионах
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Гомель
2 500 р.
Фасовщики. Вахта
ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ Производство сыров контракт на 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! УПАКОВЩИКИ НА ЛИНИИ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу вахтовым методом от 30 смен МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПР...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Желателен опыт работы. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ ...
Могилев
2 500 р.
Фермеры. Вахта.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО С ОТЛИЧНЫМИ СТАВКАМИ Фермерское хозяйство приглашает на работу МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛ...
Гомель
2 500 р.
Тракторист-механизатор
Вахта 30/45/60 смен График 6/1 МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!!! Заработная плата 30 числа строго на карту. ПРОЖ...
Витебск
3 000 р.
Сотрудники на рыбное производство. Вахта
Работа ВАХТОЙ на рыбном производстве Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. МЫ ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ, ДЕНЕГ ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕ БЕРЁМ!!! НИКАКИХ СКРЫТЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА РАБОТЫ И ВЫПЛАТ!...
Витебск