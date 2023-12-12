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Работа в безопасности, охране в Заводском районе Минска

1 600 р.

кладовщик

Ищем кладовщика, -на своем автомобиле, -компенсация топлива - график ненормированный оплата почасовая от 7 р.ч. (на испытательном) объект Минский район, Луговослободской с/с, Прилесье для связи Сер...

Минск, Заводской

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850 р.

Работа

Контроль состояния охраняемых объектов, своевременная фиксация и передача информации, умение работать с большим объемом данных. Опытный пользователь ПК. Ответственность, внимательность,

Минск, Ленинский

1 350 р.

контролер дежурной службы/режимного отдела

Годность по здоровью для службы в Вооруженных Силах; добросовестность, порядочность. Стабильная заработная плата; стабильный график работы; полный социальный пакет (включая медицинское и вещевое обесп...

Минск, Московский

Ищем на работу охранников, контролёров на КПП

620 р.

Ищем на работу охранников, контролёров на КПП

Центральный (г.Минска) отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел ищет кандидата на вакансию "Охранник/контролёр на КПП Если кратко про вакансию: График; день, ночь, отсыпной, выходной: Ес...

Минск, Центральный

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