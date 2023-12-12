Работа в безопасности, охране в Заводском районе Минска
1 600 р.
кладовщик
Ищем кладовщика, -на своем автомобиле, -компенсация топлива - график ненормированный оплата почасовая от 7 р.ч. (на испытательном) объект Минский район, Луговослободской с/с, Прилесье для связи Сер...
Минск, Заводской
850 р.
Работа
Контроль состояния охраняемых объектов, своевременная фиксация и передача информации, умение работать с большим объемом данных. Опытный пользователь ПК. Ответственность, внимательность,
Минск, Ленинский
1 350 р.
контролер дежурной службы/режимного отдела
Годность по здоровью для службы в Вооруженных Силах; добросовестность, порядочность. Стабильная заработная плата; стабильный график работы; полный социальный пакет (включая медицинское и вещевое обесп...
Минск, Московский
620 р.
Ищем на работу охранников, контролёров на КПП
Центральный (г.Минска) отдел Департамента охраны Министерства внутренних дел ищет кандидата на вакансию "Охранник/контролёр на КПП Если кратко про вакансию: График; день, ночь, отсыпной, выходной: Ес...
Минск, Центральный