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бурение скважин
vip

Договорная

бурение скважин

Гомельская, Светлогорск

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение скважин на воду по Минску и Минской област
vip

Договорная

Бурение скважин на воду по Минску и Минской област

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду ''под ключ''
vip

Договорная

Бурение скважин на воду ''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение скважин

70 р.

Бурение скважин

Витебская, Браслав

Услуга с выездом в регионы
Забор. Фундамент для забора. Бетонные работы.

75 р.

Забор. Фундамент для забора. Бетонные работы.

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Откатные ворота

1 500 р.

Откатные ворота

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду ''под ключ''
vip

Договорная

Бурение скважин на воду ''под ключ''

Брест

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Изготовление веранд и террас

Договорная

Изготовление веранд и террас

Витебск

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Витебская, Верхнедвинск

Услуга с выездом в регионы
Бурение на воду

45 р.

Бурение на воду

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Канализация, септики, водопровод, жб кольца

100 р.

Канализация, септики, водопровод, жб кольца

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Обустройство скважин

Договорная

Обустройство скважин

Минск, Заводской

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважины

70 р.

Бурение скважины

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Договорная

Бурение скважин.Автономное водоснабжение

Брестская, Белоозёрск

Услуга с выездом в регионы
Дом-Баня отделка: вагонкой, блокхаус, имитац.бруса

Договорная

Дом-Баня отделка: вагонкой, блокхаус, имитац.бруса

Минск, Ленинский

Услуга с выездом в регионы
Аренда экскаватора CAT 329D L

Договорная

Аренда экскаватора CAT 329D L

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Кровельные работы.

Договорная

Кровельные работы.

Минская, Слуцк

Услуга с выездом в регионы
Подъем домов

Договорная

Подъем домов

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Договорная

Замена фундамента , ремонт усиление фундамента

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Договорная

Замена венцов, гнилых бревен, уборка грибка

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Договорная

Монолитные фундаменты, свайно-ростверковые

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Перевоз перемещение домов срубов

Договорная

Перевоз перемещение домов срубов

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Скважины для воды''под ключ''

Договорная

Скважины для воды''под ключ''

Брестская, Малорита

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Канализация из бетонных колец

Договорная

Канализация из бетонных колец

Брест

Услуга с выездом в регионы
Наружная канализация «под ключ»

Договорная

Наружная канализация «под ключ»

Брест

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Договорная

Бурение скважин для воды и обустройство ''под ключ

Брестская, Каменец

Услуга с выездом в регионы
Фундамент на винтовых сваях

Договорная

Фундамент на винтовых сваях

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Безнал.

Могилевская, Чаусы

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин до 100 метров. Вводим воду в дом

Договорная

Бурение скважин до 100 метров. Вводим воду в дом

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Фальцевые парапеты для мембранной кровли

60 р.

Фальцевые парапеты для мембранной кровли

Минск, Центральный

Услуга с выездом в регионы
Канализация в загородный дом

700 р.

Канализация в загородный дом

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Выкопать канализацию Минск

700 р.

Выкопать канализацию Минск

Гродненская, Берестовица

Услуга с выездом в регионы
Ввод воды в дом, обвязка скважины

700 р.

Ввод воды в дом, обвязка скважины

Минская, Солигорск

Услуга с выездом в регионы
Устройство наружной канализации

Договорная

Устройство наружной канализации

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин для воды

Договорная

Бурение скважин для воды

Брестская, Жабинка

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Гродненская, Слоним

Услуга с выездом в регионы
Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Клецк

Услуга с выездом в регионы
Укладка тротуарной плитки

Договорная

Укладка тротуарной плитки

Минская, Несвиж

Услуга с выездом в регионы
Подберём, доставим Радиаторы отопления

Бесплатно

Подберём, доставим Радиаторы отопления

Брестская, Барановичи

Услуга с выездом в регионы
Рассрочка
Бурение скважин на воду. Качество.Договор.Гарантия

Договорная

Бурение скважин на воду. Качество.Договор.Гарантия

Гомель

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду по Минску и Минской област
vip

Договорная

Бурение скважин на воду по Минску и Минской област

Минская, Минский район

Услуга с выездом в регионы
Бурение скважин на воду. Обустройство скважин.

Договорная

Бурение скважин на воду. Обустройство скважин.

Могилев

Услуга с выездом в регионы
Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Договорная

Монолитные работы по 240 Указу. Фундамент Безнал

Брестская, Ивацевичи

Услуга с выездом в регионы
Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Договорная

Реконструкция фундамента по 240 Указу. Безнал.

Гродненская, Мосты

Услуга с выездом в регионы
Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Договорная

Строительство по Указу 240 - Дома из ГС Блоков

Могилев

Услуга с выездом в регионы
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