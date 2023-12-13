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Строительство и ремонт в Заводском районе Минска

Договорная

Строительные работы

Минск, Заводской

Ищу работу, строитель универсал

Договорная

Ищу работу, строитель универсал

Минск, Заводской

САНТЕХНИК ищет работу.

Договорная

САНТЕХНИК ищет работу.

Минск, Заводской

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Договорная

Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки

Минск, Заводской

Ищу подработку вечернее время

Договорная

Ищу подработку вечернее время

Минск, Заводской

Договорная

Работа

Минск, Заводской

Ищу работу разовую электрик

Договорная

Ищу работу разовую электрик

Минск, Заводской

Каркасные бани, сараи, хозблоки

Договорная

Каркасные бани, сараи, хозблоки

Минск, Заводской

Столяр, плотник. Отделка бань, саун

Договорная

Столяр, плотник. Отделка бань, саун

Минск, Заводской

Договорная

Каменщик ищет работу

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу

Минск, Заводской

Каменщики ищут работу

Договорная

Каменщики ищут работу

Минск, Заводской

Выполним Малярно-Штукатурные работы

Договорная

Выполним Малярно-Штукатурные работы

Минск, Заводской

Ищу подработку

Договорная

Ищу подработку

Минск, Заводской

Договорная

Подсобник

Минск, Заводской

Работа. Подработка.

Договорная

Работа. Подработка.

Минск, Заводской

Договорная

Ищу для себя работу подсобного рабочего

Минск, Заводской

Договорная

Ищу работу на мини - экскаваторе

Минск, Заводской

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минск, Заводской

Договорная

Печник

Минск, Заводской

Ищу работу

Договорная

Ищу работу

Минск, Заводской

Установка деревянного каркасного дома

Договорная

Установка деревянного каркасного дома

Минск, Заводской

В поиске работы, подработки.

Договорная

В поиске работы, подработки.

Минск, Заводской

Сварщик ищу подработку

Договорная

Сварщик ищу подработку

Минск, Заводской

Водосточная система

Договорная

Водосточная система

Минск, Заводской

Срочно нужна подработка

Договорная

Срочно нужна подработка

Минск, Заводской

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Договорная

Квалифицированный сметчик

Минск, Заводской

Плиточник

Договорная

Плиточник

Минск, Заводской

Сварщик молодой, целеустремленный, ответственный

Договорная

Сварщик молодой, целеустремленный, ответственный

Минск, Заводской

Договорная

Подсобный рабочий

Минск, Заводской

Каменщики

Договорная

Каменщики

Минск, Заводской

Каменщики

Договорная

Каменщики

Минск, Заводской

Ремонт квартир под ''ключ''

Договорная

Ремонт квартир под ''ключ''

Минск, Заводской

Сантехник

Договорная

Сантехник

Минск, Заводской

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