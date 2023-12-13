Строительство и ремонт в Заводском районе Минска
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу, строитель универсал
Минск, Заводской
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу.
Минск, Заводской
Договорная
Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку вечернее время
Минск, Заводской
Договорная
Работа
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу разовую электрик
Минск, Заводской
Договорная
Каркасные бани, сараи, хозблоки
Минск, Заводской
Договорная
Столяр, плотник. Отделка бань, саун
Минск, Заводской
Договорная
Каменщик ищет работу
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Заводской
Договорная
Каменщики ищут работу
Минск, Заводской
Договорная
Выполним Малярно-Штукатурные работы
Минск, Заводской
Договорная
Ищу подработку
Минск, Заводской
Договорная
Подсобник
Минск, Заводской
Договорная
Работа. Подработка.
Минск, Заводской
Договорная
Ищу для себя работу подсобного рабочего
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу на мини - экскаваторе
Минск, Заводской
Договорная
Плиточник
Минск, Заводской
Договорная
Печник
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Заводской
Договорная
Установка деревянного каркасного дома
Минск, Заводской
Договорная
В поиске работы, подработки.
Минск, Заводской
Договорная
Сварщик ищу подработку
Минск, Заводской
Договорная
Водосточная система
Минск, Заводской
Договорная
Срочно нужна подработка
Минск, Заводской
Договорная
Квалифицированный сметчик
Минск, Заводской
Договорная
Плиточник
Минск, Заводской
Договорная
Сварщик молодой, целеустремленный, ответственный
Минск, Заводской
Договорная
Подсобный рабочий
Минск, Заводской
Договорная
Каменщики
Минск, Заводской
Договорная
Каменщики
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт квартир под ''ключ''
Минск, Заводской
Договорная
Сантехник
Минск, Заводской