Производство и энергетика в Заводском районе Минска
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик - Электромонтер
Минск, Московский
Договорная
Обслуживание приборов учёта тепла
Минск, Центральный
Договорная
Работа по электрике
Минск, Московский
Договорная
Сварщик-аргонщик
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Ищем электромонтера сутки через- 3 и.
Минск, Советский
Договорная
Электрик - Электромонтер
Минск, Московский
Договорная
Ищу работу-подработку
Минск, Советский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Слесарь (наладчик)
Минск, Партизанский
Договорная
Пайка микросхем и любых радиоэлементов, smd монтаж
Минск, Центральный
Договорная
Такелажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Расчёты.
Минск, Октябрьский
Договорная
Электрик. Электроснабжение.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Ленинский
Договорная
Электрик
Минск, Фрунзенский