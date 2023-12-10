logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРабота
Ищу работу
Маркетинг, реклама
Цена
Тип занятости
Продавец
РаботаИщу работу

Маркетинг, реклама в Заводском районе Минска

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ Inst/Fb

Минск, Заводской

Договорная

Промоутер

Минск, Заводской

Твой Таргетолог

Договорная

Твой Таргетолог

Минск, Заводской

Реклама

Договорная

Реклама

Минск, Заводской

no-resultsПохожие объявления со всего Минска
Менеджер wildberries

Договорная

Менеджер wildberries

Минск, Фрунзенский

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Договорная

ДИЗАЙН карточек/ИНФОГРАФИКА

Минск, Советский

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Договорная

ТАРГЕТОЛОГ РЕКЛАМА

Минск, Фрунзенский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

СММ, SMM Продвижение Инстаграм, Таргетолог

Договорная

СММ, SMM Продвижение Инстаграм, Таргетолог

Минск, Центральный

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Центральный

Таргетолог для вашего бизнеса

Договорная

Таргетолог для вашего бизнеса

Минск, Московский

Таргетолог. Маркетолог. Упаковка блога

Договорная

Таргетолог. Маркетолог. Упаковка блога

Минск, Фрунзенский

Договорная

работа

Минск, Фрунзенский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Центральный

Таргетолог. Реклама в инстаграм

Договорная

Таргетолог. Реклама в инстаграм

Минск, Центральный

Таргетолог, маркетолог, реклама для бизнеса

Договорная

Таргетолог, маркетолог, реклама для бизнеса

Минск, Октябрьский

Таргетолог Instagram/ Facebook Таргет / Реклама/ И

Договорная

Таргетолог Instagram/ Facebook Таргет / Реклама/ И

Минск, Фрунзенский

Графический дизайнер

Договорная

Графический дизайнер

Минск, Партизанский

Договорная

Видеоредактор

Минск, Центральный

Упаковка аккаунта в Инстаграм / Instagram

Договорная

Упаковка аккаунта в Инстаграм / Instagram

Минск, Московский

Инфографика (карточки товаров) для Wb и Ozon

Договорная

Инфографика (карточки товаров) для Wb и Ozon

Минск, Фрунзенский

Таргетолог/Реклама/Instagram/ Facebook

Договорная

Таргетолог/Реклама/Instagram/ Facebook

Минск, Первомайский

Ищу интересные проекты для сотрудничества

Договорная

Ищу интересные проекты для сотрудничества

Минск, Первомайский

Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Октябрьский

Смм -специалист

Договорная

Смм -специалист

Минск, Московский

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Первомайский

таргетолог

Договорная

таргетолог

Минск, Центральный

Инфографика

Договорная

Инфографика

Минск, Ленинский

Дизайнер карточек для маркетплейсов

Договорная

Дизайнер карточек для маркетплейсов

Минск, Центральный

менеджер маркетплейса WB

Договорная

менеджер маркетплейса WB

Минск, Первомайский

Дизайн карточек товара / Инфографика / WB / Ozon

Договорная

Дизайн карточек товара / Инфографика / WB / Ozon

Минск, Советский

СММ-менеджер, вакансия

Договорная

СММ-менеджер, вакансия

Минск, Центральный

Дизайн карточек товара / Инфографика / WB / Ozon

Договорная

Дизайн карточек товара / Инфографика / WB / Ozon

Минск, Октябрьский

Таргетолог/ Реклама

Договорная

Таргетолог/ Реклама

Минск, Центральный

Договорная

Настройка рекламы и упаковка аккаунта

Минск, Ленинский

Таргетолог. Реклама. Таргетированная реклама

Договорная

Таргетолог. Реклама. Таргетированная реклама

Минск, Центральный

Таргетолог для Вашего бизнеса

Договорная

Таргетолог для Вашего бизнеса

Минск, Центральный

Инфографика

Договорная

Инфографика

Минск, Фрунзенский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Московский

Копирайтинг для сайтов и соцсетей (ведение IG)

Договорная

Копирайтинг для сайтов и соцсетей (ведение IG)

Минск, Центральный

СММ Продвижение. Консультация SMM. Обучение.

Договорная

СММ Продвижение. Консультация SMM. Обучение.

Минск, Фрунзенский

Таргетолог/продвижение социальных сетей

Договорная

Таргетолог/продвижение социальных сетей

Минск, Фрунзенский

Таргетолог Реклама Инстаграм

Договорная

Таргетолог Реклама Инстаграм

Минск, Партизанский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Фрунзенский

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Ленинский

Настройка рекламы в Инстаграм. Опытный таргетолог

Договорная

Настройка рекламы в Инстаграм. Опытный таргетолог

Минск, Центральный

Таргетолог маркетолог. Настройка рекламы Инстаграм

Договорная

Таргетолог маркетолог. Настройка рекламы Инстаграм

Минск, Центральный

Клиенты с рекламы в Инстаграм. Таргетолог/реклама

Договорная

Клиенты с рекламы в Инстаграм. Таргетолог/реклама

Минск, Центральный

Менеджер Валдберис

Договорная

Менеджер Валдберис

Минск, Фрунзенский

Заполнение карточек товаров Wildberries

Договорная

Заполнение карточек товаров Wildberries

Минск, Октябрьский

Раздача флаеров, промоутер

Договорная

Раздача флаеров, промоутер

Минск, Центральный

Таргетолог

Договорная

Таргетолог

Минск, Фрунзенский

Договорная

SMM-специалист, удаленно, вся Беларусь

Минск, Центральный

Тематические, рекламные сторис.

Договорная

Тематические, рекламные сторис.

Минск, Московский

Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
ВакансииIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее
Ищу работуIT и интернетУправлениеБухгалтерия, финансы, правоКультура и искусствоМаркетинг, рекламаМедицина и фармацевтикаНаука и образованиеОхрана и безопасностьПроизводство и энергетикаСтроительство и ремонтТорговляАвтобизнес, транспорт и логистикаТуризм, гостиницы, рестораныФитнес и салоны красотыСервис и бытПрочее