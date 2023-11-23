Автобизнес, транспорт и логистика в Заводском районе Минска
Договорная
Водитель B,D. Есть микроавтобус 8 мест.
Минск, Заводской
Договорная
Грузоперевозки до 4т, изотерма
Минск, Заводской
Договорная
Водитель такси
Минск, Заводской
Договорная
Водитель категории В,С. С личным автомобилем vw ca
Минск, Заводской
Договорная
ищу работу ,кузовной ремонт и покраска авто.
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу автослесарем
Минск, Заводской
Договорная
маляр кузовщик ищу работу.
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу Удаление вмятин Минск
Минск, Заводской
Договорная
Ремонт тентов и изделий из ПВХ
Минск, Заводской
Договорная
ищу работу
Минск, Заводской
Договорная
Проточка тормозных дисков
Минск, Заводской
Договорная
Трансфер, аэропорт, пассажирские перевозки
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель категории В
Минск, Московский
Договорная
Водитель - девушка, трансфер, поездки по РБ
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищем работу автомаляра подготовщика
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель -курьер
Минск, Октябрьский
Договорная
Трезвый водитель В,С,ВЕ,СЕ,
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку на своём автомобиле Мерседес Спринт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель
Минск, Московский
Договорная
Водитель-В-С-Д-Е
Минск, Московский
Договорная
Курьера работу ищу на своём авто на НГ
Минск, Советский
Договорная
Водитель
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу
Минск, Фрунзенский
Договорная
Проточка тормозных дисков
Минск, Советский
Договорная
Водитель категории В
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель
Минск, Октябрьский
Договорная
Автокурьер
Минск, Первомайский
Договорная
Водитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
Подработка
Минск, Первомайский
Договорная
Ивеко 4 работа подработка
Минск, Партизанский
Договорная
Грузоперевозки, Логитстика, ВЭД, Диспетчер Экспеди
Минск, Фрунзенский
Договорная
На своем грузовом авто
Минск, Советский
Договорная
Ищем автокурьеров в доставку еды
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу водителем
Минск, Октябрьский
Договорная
Подработка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель С ,СЕ
Минск, Центральный
Договорная
Водитель
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу, подработку водителем, водитель
Минск, Первомайский
Договорная
Автослесарь (Механник)
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу работу логиста, специалистом на выписку ттн
Минск, Центральный
Договорная
Водитель категории Д (автобуса) ищу работу
Минск, Первомайский
Договорная
Ищу работу водителя кат. С , СЕ (без опыта)
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу водителем, 7 мест
Минск, Фрунзенский
Договорная
Водитель на личном авто
Минск, Московский
Договорная
Водитель с личным микроавтобусом 1,5 тонны
Минск, Центральный
Договорная
Водитель категории В
Минск, Октябрьский
Договорная
Тракторист ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Водитель погрузчика
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу подработку автослесарем
Минск, Ленинский
Договорная
Водитель, курьер, подработка
Минск, Ленинский
Договорная
Международник
Минск, Центральный
Договорная
Водитель ''В'' ''С'' ''ВЕ'' ''СЕ''
Минск, Советский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Октябрьский
Договорная
Спринтер максибаза ищу работу
Минск, Первомайский
Договорная
Водитель с личным авто
Минск, Центральный