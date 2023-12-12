Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Прочее в Заводском районе Минска
230 р.
насос дренажный
Минск, Заводской
70 р.
Двери
Минск, Заводской
75 р.
Металлическая решетка на окно
Минск, Заводской
110 р.
Дверь
Минск, Заводской
50 р.
Люк напольный под плитку 300*300
Минск, Заводской
Договорная
Металлоконструкции любого назначения
Минск, Заводской
30 р.
Решетки на окна
Минск, Заводской
50 р.
Ревизиционный люк
Минск, Заводской
20 р.
цилиндровые механизм
Минск, Заводской
150 р.
Дверь rehau с коробкой с дефектом
Минск, Заводской
5 р.
Наличники пресованный картон
Минск, Заводской
100 р.
Магнитный контакт Sentrol
Минск, Заводской
5 р.
Псул лента расширяющийся (5 м) ширина 10мм.
Минск, Заводской
32 р.
Стекло оконное, новое, 20 листов
Минск, Заводской
35 р.
Отлив оконный
Минск, Заводской
10 р.
Планка торцевая белая
Минск, Заводской
80 р.
2-х камерный стеклопакет
Минск, Заводской
10 р.
Уплотнитель
Минск, Заводской
Договорная
Стекло оконное б/у
Минск, Заводской
110 р.
Дверь балконная без коробки
Минск, Фрунзенский
324 р.
Роллеты, рольставни
Минск, Центральный
Договорная
Ремонт Металлических и Межкомнатных дверей
Минск, Центральный
10 р.
Полотно дверное 60х200
Минск, Первомайский
20 р.
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо
Минск, Фрунзенский
Бесплатно
Деревянные балконные окна
Минск, Первомайский
Договорная
Офисные и сантехнические перегородки от производителя. ПВХ, алюминий.
Минск, Центральный
100 р.
Дверь балконная. Дерево. 65-200 , двойной стеклопа
Минск, Первомайский
Онлайн-заказ
Москитная сетка MAGIC MESH ( Меджик Меш )
Минск, Центральный
15 р.
Технический люк 390х655
Минск, Центральный
15 р.
Люк технический 400х500
Минск, Центральный
75 р.
Дверь балконная (деревянная) с коробкой
Минск, Фрунзенский
10 р.
Двери входные и межкомнатные из новостройки 10 шту
Минск, Ленинский
Договорная
Порошковая полимерная покраска металлических изделий
Минск, Фрунзенский
500 р.
Балконная дверь
Минск, Центральный
10 р.
Сердцевина, корпус, ручки, защелки от замка, 20шт
Минск, Центральный
360 р.
Роллета / рольшторы с электроприводом
Минск, Фрунзенский
Онлайн-заказ
10 р.
Противомоскитная сетка для окон с самоклеющейся крепежной лентой для окон 1,5 м х 1,5 м
Минск, Центральный
35 р.
Москитные сетки
Минск, Центральный
50 р.
Перегородка офисная
Минск, Первомайский
Договорная
Двери межкомнатные и металлические нестандартные
Минск, Центральный
650 р.
Двери ПВХ из новостройки, 2 ед
Минск, Фрунзенский
20 р.
Замок врезной
Минск, Советский
5 р.
Скобы крепёжные ушки для замка
Минск, Фрунзенский
12 р.
Пена монтажная
Минск, Ленинский
Договорная
Отделка балкона, лоджии, окна и рамы из ПВХ и алюминия.
Минск, Фрунзенский
100 р.
Козырек над входной дверью
Минск, Октябрьский
30 р.
Дверь из новостройки
Минск, Ленинский
15 р.
замок на окна Winkhaus FSV 2328229. Детский замок
Минск, Первомайский
Договорная
Стекло, стеклопакеты для теплицы, сарая, бани
Минск, Первомайский
10 р.
Отливы из оцинкованной стали.
Минск, Московский
Договорная
Стекло разные много + фурнитура к ним
Минск, Московский
2 000 р.
Роллеты
Минск, Фрунзенский
Договорная
Стекло двойное 107 на 100
Минск, Московский
Договорная
Стекло двойное 100 на 100
Минск, Московский
Договорная
Решетка на окна металлическая
Минск, Московский
5 р.
Декоративные накладки на петли , SIEGENIA
Минск, Ленинский
Товары с доставкой от магазинов
324 р.
Роллеты, рольставни
Брестская, Столин
324 р.
Роллеты, рольставни
Брестская, Лунинец
324 р.
Роллеты, рольставни
Брестская, Белоозёрск
324 р.
Роллеты, рольставни
Минская, Молодечно
324 р.
Роллеты, рольставни
Минская, Солигорск
324 р.
Роллеты, рольставни
Минская, Копыль
324 р.
Роллеты, рольставни
Минск, Центральный
20 р.
Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо
Минск, Фрунзенский