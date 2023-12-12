logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииРемонт и стройка
Окна и двери
ОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Ремонт и стройка

Окна, двери в Заводском районе Минска

Двери
vip

220 р.

Двери

Минск, Заводской

Двери балконные (ПВХ рама и стеклопакет), балконны

200 р.

Двери балконные (ПВХ рама и стеклопакет), балконны

Минск, Заводской

badge-icon
Раздвижные двери в экошпоне Любой размер.

175 р.

Раздвижные двери в экошпоне Любой размер.

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Дверь из новостройки

100 р.

Дверь из новостройки

Минск, Заводской

Всё для столяра

5 р.

Всё для столяра

Минск, Заводской

badge-icon
Лучшая цена на рынке.Гарда.

631 р.

Лучшая цена на рынке.Гарда.

Минск, Заводской

Доставка
Дверь межкомнатная 90*200

100 р.

Дверь межкомнатная 90*200

Минск, Заводской

Двери межкомнатные массив

600 р.

Двери межкомнатные массив

Минск, Заводской

Дверь одностворчатая из алюм.профиля

800 р.

Дверь одностворчатая из алюм.профиля

Минск, Заводской

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (ДВУСТВОРЧАТАЯ/ПОЛУТОРКА)

910 р.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ (ДВУСТВОРЧАТАЯ/ПОЛУТОРКА)

Минск, Заводской

Двери Экошпон Цена за комплект

245 р.

Двери Экошпон Цена за комплект

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Двери входные металлические Стройгост 5

370 р.

Двери входные металлические Стройгост 5

Минск, Заводской

Доставка
Окно стеклопакет деревянный

50 р.

Окно стеклопакет деревянный

Минск, Заводской

Дверь деревянная

50 р.

Дверь деревянная

Минск, Заводской

badge-icon
Межкомнатные двери ''БОНА'' (РБ) ЭКОШПОН

120 р.

Межкомнатные двери ''БОНА'' (РБ) ЭКОШПОН

Минск, Заводской

Ручки окна ПВХ

10 р.

Ручки окна ПВХ

Минск, Заводской

Двери металлические входные Гарда муар Царга Лазер

830 р.

Двери металлические входные Гарда муар Царга Лазер

Минск, Заводской

Доставка
Двери ПВХ для домов и дач

438 р.

Двери ПВХ для домов и дач

Минск, Заводской

Лидер продаж на рынке

245 р.

Лидер продаж на рынке

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Окно тёплое глухое для дачи.150(ш)*100(в).Новое

210 р.

Окно тёплое глухое для дачи.150(ш)*100(в).Новое

Минск, Заводской

Окно для дома.100(ш)*140(в).

270 р.

Окно для дома.100(ш)*140(в).

Минск, Заводской

Окно ПВХ готовое треугольное 1200*1400

310 р.

Окно ПВХ готовое треугольное 1200*1400

Минск, Заводской

Новинка.Цена за комплект Стильный и Современный дизайн

197 р.

Новинка.Цена за комплект Стильный и Современный дизайн

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Комплект межкомнатной двери Hormann (Huga)

2 397.92 р.

Комплект межкомнатной двери Hormann (Huga)

Минск, Заводской

Комплект межкомнатной двери Hormann (Huga)

2 055.36 р.

Комплект межкомнатной двери Hormann (Huga)

Минск, Заводской

Дверь входная металлическая

390 р.

Дверь входная металлическая

Минск, Заводской

Доставка
Хит продаж Новинка экошпон в цвете Клён Айс

265 р.

Хит продаж Новинка экошпон в цвете Клён Айс

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
Механизм цилиндровый 90 мм новый

15 р.

Механизм цилиндровый 90 мм новый

Минск, Заводской

Входная дверь

Договорная

Входная дверь

Минск, Заводской

badge-icon
Раздвижные двери Любой размер.

350 р.

Раздвижные двери Любой размер.

Минск, Заводской

Доставка
Комплект стеклянной межкомнатной двери Hormann (Huga)

1 712.80 р.

Комплект стеклянной межкомнатной двери Hormann (Huga)

Минск, Заводской

Окно глухое 80*50.В наличии.Пена в подарок.Новое.

80 р.

Окно глухое 80*50.В наличии.Пена в подарок.Новое.

Минск, Заводской

ОКНО ДЛЯ ДАЧИ 80(ш)*100(в).Открывается.Селицкого.

195 р.

ОКНО ДЛЯ ДАЧИ 80(ш)*100(в).Открывается.Селицкого.

Минск, Заводской

Дверь входная металлическая Тайга

640 р.

Дверь входная металлическая Тайга

Минск, Заводской

Доставка
Качественные двери в экошпоне по Низким ценам Стоимость за комплект.

219 р.

Качественные двери в экошпоне по Низким ценам Стоимость за комплект.

Минск, Заводской

Доставка
Рассрочка
насос дренажный

230 р.

насос дренажный

Минск, Заводской

Межкомнатная дверь экошпонНОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ

80 р.

Межкомнатная дверь экошпонНОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ

Минск, Заводской

Межкомнатные двери экошпон Smartfoil EVO

120 р.

Межкомнатные двери экошпон Smartfoil EVO

Минск, Заводской

Входные двери РФ в дом и квартиру

795 р.

Входные двери РФ в дом и квартиру

Минск, Заводской

Окно пвх двустворчатое 140ш*100.Пена в подарок.

320 р.

Окно пвх двустворчатое 140ш*100.Пена в подарок.

Минск, Заводской

Дверь

50 р.

Дверь

Минск, Заводской

Дверь входная из дверного. Пена в подарок.

600 р.

Дверь входная из дверного. Пена в подарок.

Минск, Заводской

Окно пвх 70*70.Открывается.Пена в подарок.

145 р.

Окно пвх 70*70.Открывается.Пена в подарок.

Минск, Заводской

Окно глухое 90см(ш)*90см(в).Однокамерный.Склад.

125 р.

Окно глухое 90см(ш)*90см(в).Однокамерный.Склад.

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

20 р.

Балконная рама раздвижная деревянная, треубет ремо

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

200 р.

Окна ПВХ, Рамы с установкой и без. Распродажа

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Балконная рама ПВХ

710 р.

Балконная рама ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Входные металлические двери

Договорная

Входные металлические двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконный блок ПВХ

510 р.

Балконный блок ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Балконные блоки ПВХ

Договорная

Балконные блоки ПВХ

Гомель

Доставка по Беларуси
Межкомнатные двери

Договорная

Межкомнатные двери

Гомель

Доставка по Беларуси
Окна ПВХ скидки

Договорная

Окна ПВХ скидки

Гомель

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Строительный инструментБензо и электрорезыДрелиИзмерительный инструментКлючи, отверткиКраскораспылители, краскопультыКусачки, плоскогубцы, пассатижиЛобзикиМиксеры строительныеНаборы инструментовНожницы по металлуОтбойные молотки, топоры, кувалдыПаяльникиПерфораторыПистолеты для клея, пены, герметиковПлиткорезы, стеклорезы, захватыРубанкиСтеплеры, гвоздезабивателиТискиФены строительныеФрезерыШлифовальные машины, болгаркиШпатели, валики, кистиШуруповертыВедра, емкостиОснастка для инструментаЦиркулярные, сабельные пилыЯщики, сумки для инструментовПрочие инструменты
Строительное оборудованиеБетономешалкиВиброоборудованиеГенераторыКомпрессорыЛестницы и стремянкиПылесосы промышленные, очистителиСварочное оборудованиеСтанкиСтроительные леса, вышки, опалубкаТепловые пушкиЗапчасти для станковПрочее строительное оборудование
Сантехника и отоплениеБатареи, радиаторыБиде, писсуарыБойлеры и водонагревателиВанныВсе для вентиляцииГазовые счетчикиДушевые кабиныКамины и печиКраны, шланги, лейкиЛюки, дверкиМойкиНасосыОтопительные котлыПолотенцесушителиСифоныСмесителиСчетчики водыТеплый пол и комплектующиеТрубы, фитинг, арматураУмывальникиУнитазыФильтрыАксессуары для ваннойПрочая сантехника
СтройматериалыГипсокартон, профилиДеревозащитные средстваДревесные и пиломатериалыЖелезобетонные изделияКирпичи и блокиКрепежные изделия и метизыКровля и доборные элементыЛестницы и перилаМеталлоизделия, металлопрокатПены и герметикиПоликарбонатСептики и канализацияСтеклообои, сетка, серпянкаСтроительные клеиСтроительные смеси, грунтовка, фугаТепло, шумо и гидроизоляцияТротуарная плитка, бордюрыЦемент, керамзит, песокПрочие стройматериалы
Отделочные материалыСтены, внутренняя отделкаЛакокрасочная продукцияНапольные покрытияПлиткаПотолкиФасадыПрочие отделочные материалы
Окна и двериОкнаПодоконникиОткосы на окнаОконная фурнитураМежкомнатные двериВходные двериДверная фурнитура и аксессуарыДоводчикиДверные системыПрочее
Дома, срубы и сооруженияСрубыКаркасные домаДома из кирпича, блокаБытовки, кунги, контейнерыПрочее
Ворота, заборыВоротаЗаборыСетка рабицаПрочее для ворот и заборов
ЭлектроснабжениеКабели и проводаЛампочки и светодиодные лентыТрубы, кабель-каналы, крепёжЭлектроматериалыЭлектрооборудование и приборыПрочее
Средства индивидуальной защиты
Прочее для ремонта и стройки