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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Заводском районе Минска

Линолеум

75 р.

Линолеум

Минск, Заводской

Плинтус 80 х 15 х 2000

90 р.

Плинтус 80 х 15 х 2000

Минск, Заводской

Масло для дерева и паркета. Паркет Osmo

120 р.

Масло для дерева и паркета. Паркет Osmo

Минск, Заводской

Плинтус

20 р.

Плинтус

Минск, Заводской

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Линолеум три отреза

80 р.

Линолеум три отреза

Минск, Заводской

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Остатки ламината

35 р.

Остатки ламината

Минск, Заводской

Фурнитура для плинтуса (остатки)

0.70 р.

Фурнитура для плинтуса (остатки)

Минск, Заводской

Линолеум

50 р.

Линолеум

Минск, Заводской

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Линолеум Tarkett

100 р.

Линолеум Tarkett

Минск, Заводской

Подложка хвойная под ламинат 5мм

8 р.

Подложка хвойная под ламинат 5мм

Минск, Заводской

Доставка
Профиль стыковочный

5 р.

Профиль стыковочный

Минск, Заводской

Влагостойкий ламинат 8 мм. Венгерский Униклик

145 р.

Влагостойкий ламинат 8 мм. Венгерский Униклик

Минск, Заводской

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Порожки серебристые

20 р.

Порожки серебристые

Минск, Заводской

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Линолеум

40 р.

Линолеум

Минск, Заводской

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Ламинат

Договорная

Ламинат

Минск, Заводской

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Керамогранит

160 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Подложка под паркетную доску и ламинат PARKOLAG IC

60 р.

Подложка под паркетную доску и ламинат PARKOLAG IC

Минск, Заводской

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Порожки

Договорная

Порожки

Минск, Заводской

Ламинат

75 р.

Ламинат

Минск, Заводской

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Подложка хвойная под ламинат 7мм

9 р.

Подложка хвойная под ламинат 7мм

Минск, Заводской

Доставка
Линолеум ULTRA COLUMB (ideal).Остаток.

60 р.

Линолеум ULTRA COLUMB (ideal).Остаток.

Минск, Заводской

Подложка Pavitec PRO LVT 1 мм под виниловые полы

73 р.

Подложка Pavitec PRO LVT 1 мм под виниловые полы

Минск, Заводской

Подложка с пароизоляцией

45 р.

Подложка с пароизоляцией

Минск, Заводской

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Порог новый KTM дуб белёный 90 см

15 р.

Порог новый KTM дуб белёный 90 см

Минск, Заводской

90 р.

Подложка под ламинат полиуретан 100м2

Минск, Заводской

Дуб карбонайзер, уп 1.98 м2, массив 20 мм, Magest

235 р.

Дуб карбонайзер, уп 1.98 м2, массив 20 мм, Magest

Минск, Заводской

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Щит паркетный дубовый

25 р.

Щит паркетный дубовый

Минск, Заводской

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Порог (длина 90 см)

10 р.

Порог (длина 90 см)

Минск, Заводской

Продам ламинат. 5,5 пачек

250 р.

Продам ламинат. 5,5 пачек

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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