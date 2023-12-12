Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Заводском районе Минска
75 р.
Линолеум
Минск, Заводской
90 р.
Плинтус 80 х 15 х 2000
Минск, Заводской
120 р.
Масло для дерева и паркета. Паркет Osmo
Минск, Заводской
20 р.
Плинтус
Минск, Заводской
80 р.
Линолеум три отреза
Минск, Заводской
35 р.
Остатки ламината
Минск, Заводской
0.70 р.
Фурнитура для плинтуса (остатки)
Минск, Заводской
50 р.
Линолеум
Минск, Заводской
100 р.
Линолеум Tarkett
Минск, Заводской
8 р.
Подложка хвойная под ламинат 5мм
Минск, Заводской
5 р.
Профиль стыковочный
Минск, Заводской
145 р.
Влагостойкий ламинат 8 мм. Венгерский Униклик
Минск, Заводской
20 р.
Порожки серебристые
Минск, Заводской
40 р.
Линолеум
Минск, Заводской
Договорная
Ламинат
Минск, Заводской
160 р.
Керамогранит
Минск, Заводской
60 р.
Подложка под паркетную доску и ламинат PARKOLAG IC
Минск, Заводской
Договорная
Порожки
Минск, Заводской
75 р.
Ламинат
Минск, Заводской
9 р.
Подложка хвойная под ламинат 7мм
Минск, Заводской
60 р.
Линолеум ULTRA COLUMB (ideal).Остаток.
Минск, Заводской
73 р.
Подложка Pavitec PRO LVT 1 мм под виниловые полы
Минск, Заводской
45 р.
Подложка с пароизоляцией
Минск, Заводской
15 р.
Порог новый KTM дуб белёный 90 см
Минск, Заводской
90 р.
Подложка под ламинат полиуретан 100м2
Минск, Заводской
235 р.
Дуб карбонайзер, уп 1.98 м2, массив 20 мм, Magest
Минск, Заводской
25 р.
Щит паркетный дубовый
Минск, Заводской
10 р.
Порог (длина 90 см)
Минск, Заводской
250 р.
Продам ламинат. 5,5 пачек
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский