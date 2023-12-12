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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Заводском районе Минска

Линолеум

75 р.

Линолеум

Минск, Заводской

Пропитка для дерева Видарон 4.5л., Альпина.

65 р.

Пропитка для дерева Видарон 4.5л., Альпина.

Минск, Заводской

Остатки фриза Керамин

2 р.

Остатки фриза Керамин

Минск, Заводской

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Обои Палитра

50 р.

Обои Палитра

Минск, Заводской

Масло osmo

400 р.

Масло osmo

Минск, Заводской

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Заводской

Доставка
Порог алюминиевый т-образный серебристый

10 р.

Порог алюминиевый т-образный серебристый

Минск, Заводской

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Остатки плитки керамогранит

200 р.

Остатки плитки керамогранит

Минск, Заводской

Мдф листы 8 мм

Договорная

Мдф листы 8 мм

Минск, Заводской

Стеновые панели с утеплением

163 р.

Стеновые панели с утеплением

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Плинтус пластиковый 60мм - 40 метров

50 р.

Плинтус пластиковый 60мм - 40 метров

Минск, Заводской

остатки материалов

Договорная

остатки материалов

Минск, Заводской

Дорожная краска 511 БЕЛАЯ

70 р.

Дорожная краска 511 БЕЛАЯ

Минск, Заводской

Доставка
Обои Ляпис Трубецкой

Договорная

Обои Ляпис Трубецкой

Минск, Заводской

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Декоративная штукатурка корник

20 р.

Декоративная штукатурка корник

Минск, Заводской

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ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Заводской

Доставка
Декоративный камень

12.50 р.

Декоративный камень

Минск, Заводской

Эмаль декоративная

15 р.

Эмаль декоративная

Минск, Заводской

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Базовая краска Renault 931

30 р.

Базовая краска Renault 931

Минск, Заводской

Плитка для фасада

600 р.

Плитка для фасада

Минск, Заводской

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Плитка

60 р.

Плитка

Минск, Заводской

Плинтус 80 х 15 х 2000

90 р.

Плинтус 80 х 15 х 2000

Минск, Заводской

Потолочная плитка

20 р.

Потолочная плитка

Минск, Заводской

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Плитка белая керамин

30 р.

Плитка белая керамин

Минск, Заводской

Плитка керамическая

20 р.

Плитка керамическая

Минск, Заводской

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Плитка

10 р.

Плитка

Минск, Заводской

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Обои

44.44 р.

Обои

Минск, Заводской

Гипс Г16 остаток 4кг

10 р.

Гипс Г16 остаток 4кг

Минск, Заводской

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Краска, эмаль ПФ-115

150 р.

Краска, эмаль ПФ-115

Минск, Заводской

Порог алюминиевый т-образный черный

10 р.

Порог алюминиевый т-образный черный

Минск, Заводской

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Обои остатки виниловые на флизелиновой основе

10 р.

Обои остатки виниловые на флизелиновой основе

Минск, Заводской

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Масло для дерева и паркета. Паркет Osmo

120 р.

Масло для дерева и паркета. Паркет Osmo

Минск, Заводской

Сайдинг, фасадные панели

9.90 р.

Сайдинг, фасадные панели

Минск, Заводской

Флизелин ремонтный БауТэкс 110 гр/м2

85 р.

Флизелин ремонтный БауТэкс 110 гр/м2

Минск, Заводской

Доставка
Плитка мозаика Kerama Marazzi

15 р.

Плитка мозаика Kerama Marazzi

Минск, Заводской

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Фасадная плитка Хауберк HAUBERK ТЕХНОНИКОЛЬ

25.80 р.

Фасадная плитка Хауберк HAUBERK ТЕХНОНИКОЛЬ

Минск, Заводской

Доставка
Плинтус

20 р.

Плинтус

Минск, Заводской

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Плитка

80 р.

Плитка

Минск, Заводской

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Обои метровые 2 шт

30 р.

Обои метровые 2 шт

Минск, Заводской

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израсцы

Договорная

израсцы

Минск, Заводской

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Обои метровые 1 м * 10,05 м, 1 шт

15 р.

Обои метровые 1 м * 10,05 м, 1 шт

Минск, Заводской

Срезы, спилы дуба

35 р.

Срезы, спилы дуба

Минск, Заводской

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Обои

5 р.

Обои

Минск, Заводской

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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