Товары от Куфар Маркета
Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине
Отделочные материалы в Заводском районе Минска
75 р.
Линолеум
Минск, Заводской
65 р.
Пропитка для дерева Видарон 4.5л., Альпина.
Минск, Заводской
2 р.
Остатки фриза Керамин
Минск, Заводской
50 р.
Обои Палитра
Минск, Заводской
400 р.
Масло osmo
Минск, Заводской
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Минск, Заводской
10 р.
Порог алюминиевый т-образный серебристый
Минск, Заводской
200 р.
Остатки плитки керамогранит
Минск, Заводской
Договорная
Мдф листы 8 мм
Минск, Заводской
163 р.
Стеновые панели с утеплением
Минск, Заводской
50 р.
Плинтус пластиковый 60мм - 40 метров
Минск, Заводской
Договорная
остатки материалов
Минск, Заводской
70 р.
Дорожная краска 511 БЕЛАЯ
Минск, Заводской
Договорная
Обои Ляпис Трубецкой
Минск, Заводской
20 р.
Декоративная штукатурка корник
Минск, Заводской
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минск, Заводской
12.50 р.
Декоративный камень
Минск, Заводской
15 р.
Эмаль декоративная
Минск, Заводской
30 р.
Базовая краска Renault 931
Минск, Заводской
600 р.
Плитка для фасада
Минск, Заводской
60 р.
Плитка
Минск, Заводской
90 р.
Плинтус 80 х 15 х 2000
Минск, Заводской
20 р.
Потолочная плитка
Минск, Заводской
30 р.
Плитка белая керамин
Минск, Заводской
20 р.
Плитка керамическая
Минск, Заводской
10 р.
Плитка
Минск, Заводской
44.44 р.
Обои
Минск, Заводской
10 р.
Гипс Г16 остаток 4кг
Минск, Заводской
150 р.
Краска, эмаль ПФ-115
Минск, Заводской
10 р.
Порог алюминиевый т-образный черный
Минск, Заводской
10 р.
Обои остатки виниловые на флизелиновой основе
Минск, Заводской
120 р.
Масло для дерева и паркета. Паркет Osmo
Минск, Заводской
9.90 р.
Сайдинг, фасадные панели
Минск, Заводской
85 р.
Флизелин ремонтный БауТэкс 110 гр/м2
Минск, Заводской
15 р.
Плитка мозаика Kerama Marazzi
Минск, Заводской
25.80 р.
Фасадная плитка Хауберк HAUBERK ТЕХНОНИКОЛЬ
Минск, Заводской
20 р.
Плинтус
Минск, Заводской
80 р.
Плитка
Минск, Заводской
30 р.
Обои метровые 2 шт
Минск, Заводской
Договорная
израсцы
Минск, Заводской
15 р.
Обои метровые 1 м * 10,05 м, 1 шт
Минск, Заводской
35 р.
Срезы, спилы дуба
Минск, Заводской
5 р.
Обои
Минск, Заводской
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский