Вакансии в Октябрьском районе Минска
5 000 р.
Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Маляр по металлу
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске маляра (металлоконструкции). Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Электрогазосварщик требуется на постоянную работу
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - электрогазосварщик на п/а - ...
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР
Компания ООО “БСК-Энерго” – надежный поставщик металлических опор освещения. В связи с наращиванием объёмов производства на постоянную работу в городе Минске требуются: - слесарь по сборке металлокон...
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется
Производственное предприятие приглашает на постоянную/сезонную работу в городе Минске подсобного рабочего Обязанности: Работа с металлом, перемещение грузов Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полны...
Минск, Октябрьский
Договорная
Менеджер по работе с тендерами
Требования к кандидату: • Уверенный пользователь ПК • Самостоятельность в принятии решений • Высшее образование • Навыки работы в сфере очистных сооружений • Повышенный уровень внимательности и скруп...
Минск, Октябрьский
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Набираем комплектовщиков (можно без опыта) на склады СБЕР ЛОГИСТИКА в Московскую обл. Вахта 40 рабочих смен -Зарплата 140.000 (3.500 ₽/ смена) -Бесплатный обед в рабочую смену -Бесплатный организованн...
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Продавец
Требуется продавец в ТЦ Сеница
Минск, Октябрьский
5 000 р.
Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР ДО МЕСТА ВАХТЫ. БЕРЕМ от 18 до 45!!! ======================== НУЖНА РАБОТА? ЗВОНИ! РАБОТА УПАКОВЩИКОМ НА ТЕПЛОМ СКЛАДЕ! До 265 рублей за смену. Бесплатное проживание в ком...
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Требуется мастер по ремонту одежды
Требуется портной в мастерскую по адресу Левина 8. График работы сменный, возможно индивидуальное состовление графика . График работы: пн - сб с 11-20, вс с 11-17. Оплата труда сдельная высокая. Обяза...
Минск, Октябрьский
3 600 р.
Газорезчики
ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и гражданского строительства, EPC-контрактов...
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Продавец с правом выкупа бизнеса
Требуется сотрудник (сотрудница) в павильон в торговом центре(продажа - стройматериалы, хозтовары, услуги – ксерокс, распечатка, фото на документы), желающий впоследствии работать в этом павильоне сам...
Минск, Октябрьский
Договорная
Требуется уборщица (по выходным дням)
Требуется уборщица, район ж/д вокзала. Уборка в выходные утром. Работа по контракту, возможно совместительство
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Дезинсектор
Требуется сотрудник в компанию Частичная занятость
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Стропальщик (вахта)
Приглашаем в свою команду стропальщиков. ВЕЛЕССТРОЙ – Российская строительная компания, входящая в число лидеров по реализации работ нефтегазового и электроэнергетического комплекса, промышленного и г...
Минск, Октябрьский
1 600 р.
Токарь на производство металлоконструкций
Производственная компания (производство металлоконструкций) приглашает на работу токаря. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет (оплачиваемый отпуск, оплата больничных листов). ...
Минск, Октябрьский
Договорная
Парикмахер-вакансия ул. Авакяна, 28
Парихмахерская "Верона" приглашает на постоянную работу Парикмахера. Условия:В парикмахерскую срочно требуется парикмахер. Опыт работы от 1года. График работы гибкий. Парикмахерская работает более 10т...
Минск, Октябрьский
Договорная
Автослесарь, слесарь по ремонту автомобилей
Открыта вакансия автослесарь. Обязанности: Диагностика, осмотр, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта. Знание технической части автомобиля. Ответственность, дисциплинированность. Условия: Г...
Минск, Октябрьский
3 500 р.
Сварщик
Приглашаем на постоянную работу сварщиков на полуавтомат! Обязанности: - сварочные работы в цеху; - сварочные работы металлоконструкций по чертежам и образцам; - зачистка конструкций Требования: - уме...
Минск, Октябрьский
Договорная
Кладовщик
Приглашаем на работу КЛАДОВЩИКА. Офис и склад находятся в г.п.Мачулищи. В обязанности входит: прием на склад, хранение и выдача со склада различных материальных ценностей; руководство персоналом, о...
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Машинист автокрана (40 тонн/34 м+9 м гусь), Клинцы
Требования к кандидату: Наличие удостоверения машиниста автокрана. Водительские права категории С. Исполнительность, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Грамотная речь, опрятный внешний вид. Жела...
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Требуется продавец-кассир
Требуется активный, ответственный, коммуникабельный продавец в небольшой продуктовый магазин в г. Минск по ул. Казинца д. 122. Официальное трудоустройство, сменный график работы 2/2, заработная плат...
Минск, Октябрьский
2 500 р.
Требуется промышленный альпинист
Промышленный альпинизм. В связи с увеличившимися объёмами работ, требуется в помощь промышленный альпинист, для герметизации межпанельных стыков мастикой. Все подробности по телефону. Возможно обучени...
Минск, Октябрьский
Договорная
Требуется Администратор Минск Мир
В студию красоты требуется администратор на подработку,несколько дней в неделю. Минск Мир. Ищем коммуникабельную,ответственную и весёлую дамочку в наш небольшой коллектив! Подробности по телефону
Минск, Октябрьский
Договорная
кладовщик
Требуется кладовщик – водитель погрузчика на склад ЛДСП в поселке Юбилейном, работа понедельник-пятница с 8 до 17. з/п от 1600 на руки, обращаться по телефону
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Продавец-консультант
Обязанности: работа с копировальной техникой, обработка и печать фотографий, продажа компьютерных и мобильных аксессуаров, подключение к мобильному оператору. Требования: знание Adobe Photoshop, техни...
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Резчик на ленточных пилах
Производственное предприятие (производство металлоконструкций) приглашает на постоянную в городе Минске резчика на ленточных пилах. Официальное трудоустройство по ТК РБ. Полный социальный пакет. Адре...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Сантехник
В организацию требуется слесарь-сантехник. Обслуживание инженерных сетей жилых домов в г.Минске.
Минск, Октябрьский
1 р.
Слесарь на СТО
На СТО требуется автослесарь с опытом работы . Знание устройства автомобиля . Хорошие условия . Достойная зарплата . пер . Корженевского 26
Минск, Октябрьский
Договорная
Работа водителем категория B
Минск-Москва-Минск перевозки на микроавтобусе до 3,5 тонн на сборных грузах. Оплата-суточные.
Минск, Октябрьский
Договорная
Комплектовщик на складской комплекс в Колядичах
Какие задачи будете выполнять: Сборка товара по заявкам покупателя; Учет и контроль ТМЦ; Погрузочно-разгрузочные работы; Приемка товара; Организация проведения погрузочно-разгрузочных работ склада; Уч...
Минск, Октябрьский
Договорная
Junior QA&system engineer
Компания Масштабные решения (резидент Парка высоких технологий) Вам предстоит: Контроль качества back-end и front-end приложений Развертывание и эксплуатация физических и виртуальных стендов (Windows,...
Минск, Октябрьский
Договорная
Продавец
Требуется продавец в магазин искусственных цветов и товаров для декора в ТЦ Сеница. с 10.00.до 20.00 пн-пт.
Минск, Октябрьский
Договорная
продавец
Требуется продавец в ТЦ Сеница в магазин искусственных цветов и декора, пн.-пт. с 10.00 до 20.00
Минск, Октябрьский
2 500 р.
Авто Мото ШИНОМОНТАЖ надо 2 человека.
Обязанности: Обслуживание легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов, мотоциклов. Полный комплекс работ по шиномонтажу, раскатка и правка дисков (авто, мото). Требования: Выносливый, с желани...
Минск, Октябрьский
Договорная
ШВЕЯ РАБОТА МИНСК
Требуются ШВЕИ. Приглашаем на постоянную работу швей/бригаду швей/швею-ручницу. Оплата сдельная/почасовая. Рядом со ст.метро Институт культуры.
Минск, Октябрьский
Договорная
ЗАКРОЙЩИК МИНСК
Требуется ЗАКРОЙЩИК. Приглашаем на постоянную работу закройщика, оплата сдельная/почасовая. Рядом со ст.метро Институт культуры.
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Требуется водитель кат В
Требования к кандидату: Знание города ,стаж вождения от 3х лет Ответственность Дисциплинированность Исполнительность Категория В Должностные обязанности: Развоз и доставка пива по торговым точкам Минс...
Минск, Октябрьский
2 000 р.
На Авто Мото ШИНОМОНТАЖ надо 2 человека.
Обязанности: Обслуживание легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов, мотоциклов. Полный комплекс работ по шиномонтажу, раскатка и правка дисков (авто, мото). Требования: Выносливый, с желан...
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Электрик на производство металлоконструкций
Производственная компания (производство опор наружного освещения) приглашает на работу электрика Требования к кандидату: Опыт работы. Должностные обязанности: - ремонт и обслуживание оборудования (ста...
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Клинер
Работа в клининговой компании Чистый кит. Для наших сотрудников мы гарантируем: -выплата зарплаты раз в неделю 10 рублей в час -полностью официальная зарплата -нет испытательного срока -минимальная оп...
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Товаровед- оценщик
Приглашаем на работу в микрофинансовую организацию Полоцк, Новополоцк (жильем обеспечиваем) Полная занятость, сменный график, возможность карьерного роста Обучаем профессиональным навыкам непосредстве...
Минск, Октябрьский
Договорная
Администратор-горничная в Минске
Требуется Администратор-горничная для ведения квартирного бизнеса (Аренда квартир посуточно, а также проживание командированных от 3 суток). Условия: оформление по ТК РБ. ЗП при кол-ве квартир от 150 ...
Минск, Октябрьский
Договорная
водитель международник категории ''B''. РБ-Польша-
транспортной компании в штат требуется водитель -международник на микроавтобус до 3,5 тонн. Виза действующая, так как перевозки будут в Польшу. Машина 21 года выпуска. Оплата-суточные. Звоните, все мо...
Минск, Октябрьский
Вакансии в других регионах
2 000 р.
Кассир подработка
Уважаемые соискатели предлагаем вам подработку в продовольственных магазинах. Приглашаем КОНТРОЛЕРОВ-КАССИРОВ для работы/подработки или вахтовым методом в продовольственных магазинах в Минске и Минско...
Минск, Заводской
Договорная
Автомаляр- подготовщик
Требуется Авто маляр,подготовщик Оккуратный,ответственный,пунктуальный
Витебск
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Требования: высшее/ср.-специальное образование знание 1С знать кассовую дисциплину выписка ТН, корреспонденция ввод и списание материалов уверенный пользователь Microsoft Office (Word.Excel) вниматель...
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник
Требуется отделочники. Оплата труда сдельная. Все вопросы по телефону.
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Приглашаем сотрудников на работу вахтовым методом в Московской области. Мы - прямой работодатель, с бесплатным трудоустройством. Вахта от 30 до 60 смен на выбор. Принимаем БЕЗ ОПЫТА, проводится обучен...
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Требуется дворник на постоянной основе!в жабиковском р-не ,5 км от жабинки.Вся информация по телефону
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Требуются подсобные рабочие на 14-15 декабря для очистки, складирования и погрузки демонтированного оборудования. Нет ничего сложного: протереть, почистить, перевести на склад или погрузить в машину, ...
Гомельская, Мозырь