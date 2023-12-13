Работа, бизнес, учёба в Октябрьском районе Минска
5 000 р.
Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Маляр по металлу
Минск, Октябрьский
2 000 р.
Электрогазосварщик требуется на постоянную работу
Минск, Октябрьский
1 700 р.
Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР
Минск, Октябрьский
1 400 р.
Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется
Минск, Октябрьский
Договорная
Менеджер по работе с тендерами
Минск, Октябрьский
140 000 р.
Работник склада Сберлогистика
Минск, Октябрьский
1 200 р.
Продавец
Минск, Октябрьский
Договорная
разнорабочий ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Продавец
Минск, Октябрьский
5 000 р.
Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
Минск, Октябрьский
1 500 р.
Требуется мастер по ремонту одежды
Минск, Октябрьский
3 600 р.
Газорезчики
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Продавец с правом выкупа бизнеса
Минск, Октябрьский
Договорная
Водитель -курьер
Минск, Октябрьский
Договорная
Расчёты по настройке зубофрезерных станков .
Минск, Октябрьский
Договорная
Требуется уборщица (по выходным дням)
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Дезинсектор
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Стропальщик (вахта)
Минск, Октябрьский
Договорная
Грузчик/подсобник
Минск, Октябрьский
Договорная
Психолог
Минск, Октябрьский
1 600 р.
Токарь на производство металлоконструкций
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу личным водителем
Минск, Октябрьский
Договорная
Студент (17лет) ищю подработку по вечерам
Минск, Октябрьский
Договорная
Парикмахер-вакансия ул. Авакяна, 28
Минск, Октябрьский
Договорная
Водитель
Минск, Октябрьский
Договорная
Каменщик
Минск, Октябрьский
Договорная
Таргетолог, маркетолог, реклама для бизнеса
Минск, Октябрьский
Договорная
Автослесарь, слесарь по ремонту автомобилей
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Октябрьский
3 500 р.
Сварщик
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Кладовщик
Минск, Октябрьский
3 000 р.
Машинист автокрана (40 тонн/34 м+9 м гусь), Клинцы
Минск, Октябрьский
Договорная
Разнорабочий подсобник работу подработку ищу
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу водителем
Минск, Октябрьский
Договорная
Электрик
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Октябрьский
Договорная
Инфографика для маркетплейсов
Минск, Октябрьский
Договорная
специалист по кадрам
Минск, Октябрьский
Договорная
Сборка(ремонт) аккумуляторов
Минск, Октябрьский
1 000 р.
Требуется продавец-кассир
Минск, Октябрьский
2 500 р.
Требуется промышленный альпинист
Минск, Октябрьский
Вакансии в других регионах
1 500 р.
Бухгалтер (первичная документация)
Минск, Партизанский
Договорная
Отделочник (Бригада)
Могилев
4 000 р.
Комплектовщик/упаковщик на склад
Могилев
Договорная
Требуется дворник ЖАБИНКА
Брестская, Жабинка
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Калинковичи
7 р.
Подсобные рабочие Срочно
Гомельская, Мозырь
1 500 р.
Требуется швея.
Минск, Фрунзенский
Договорная
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ
Гомельская, Жлобин