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Продавец

Работа, бизнес, учёба в Октябрьском районе Минска

Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
vip

5 000 р.

Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание

Минск, Октябрьский

Маляр по металлу

1 500 р.

Маляр по металлу

Минск, Октябрьский

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

2 000 р.

Электрогазосварщик требуется на постоянную работу

Минск, Октябрьский

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

1 700 р.

Слесарь по сборке металлоконструкций/Слесарь МСР

Минск, Октябрьский

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

1 400 р.

Подсобный рабочий на производство металлоконструкций требуется

Минск, Октябрьский

Договорная

Менеджер по работе с тендерами

Минск, Октябрьский

Работник склада Сберлогистика

140 000 р.

Работник склада Сберлогистика

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе

1 200 р.

Продавец

Минск, Октябрьский

разнорабочий ищу работу

Договорная

разнорабочий ищу работу

Минск, Октябрьский

Договорная

Продавец

Минск, Октябрьский

Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание
vip

5 000 р.

Упаковщик (вахта) / Бесплатно проживание, питание

Минск, Октябрьский

Требуется мастер по ремонту одежды

1 500 р.

Требуется мастер по ремонту одежды

Минск, Октябрьский

Газорезчики

3 600 р.

Газорезчики

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе
Продавец с правом выкупа бизнеса

3 000 р.

Продавец с правом выкупа бизнеса

Минск, Октябрьский

Договорная

Водитель -курьер

Минск, Октябрьский

Договорная

Расчёты по настройке зубофрезерных станков .

Минск, Октябрьский

Договорная

Требуется уборщица (по выходным дням)

Минск, Октябрьский

Дезинсектор

1 000 р.

Дезинсектор

Минск, Октябрьский

Стропальщик (вахта)

3 000 р.

Стропальщик (вахта)

Минск, Октябрьский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Грузчик/подсобник

Минск, Октябрьский

Договорная

Психолог

Минск, Октябрьский

Токарь на производство металлоконструкций

1 600 р.

Токарь на производство металлоконструкций

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу работу личным водителем

Минск, Октябрьский

Договорная

Студент (17лет) ищю подработку по вечерам

Минск, Октябрьский

Договорная

Парикмахер-вакансия ул. Авакяна, 28

Минск, Октябрьский

Договорная

Водитель

Минск, Октябрьский

Каменщик

Договорная

Каменщик

Минск, Октябрьский

Таргетолог, маркетолог, реклама для бизнеса

Договорная

Таргетолог, маркетолог, реклама для бизнеса

Минск, Октябрьский

Автослесарь, слесарь по ремонту автомобилей

Договорная

Автослесарь, слесарь по ремонту автомобилей

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Октябрьский

Сварщик

3 500 р.

Сварщик

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу работу

Минск, Октябрьский

Договорная

Кладовщик

Минск, Октябрьский

Машинист автокрана (40 тонн/34 м+9 м гусь), Клинцы

3 000 р.

Машинист автокрана (40 тонн/34 м+9 м гусь), Клинцы

Минск, Октябрьский

Договорная

Разнорабочий подсобник работу подработку ищу

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу работу водителем

Минск, Октябрьский

Электрик

Договорная

Электрик

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу работу

Минск, Октябрьский

Договорная

Ищу подработку

Минск, Октябрьский

Инфографика для маркетплейсов

Договорная

Инфографика для маркетплейсов

Минск, Октябрьский

специалист по кадрам

Договорная

специалист по кадрам

Минск, Октябрьский

Сборка(ремонт) аккумуляторов

Договорная

Сборка(ремонт) аккумуляторов

Минск, Октябрьский

Требуется продавец-кассир

1 000 р.

Требуется продавец-кассир

Минск, Октябрьский

Требуется промышленный альпинист

2 500 р.

Требуется промышленный альпинист

Минск, Октябрьский

Вакансии в других регионах

Бухгалтер (первичная документация)

1 500 р.

Бухгалтер (первичная документация)

Минск, Партизанский

Вакансия в другом регионе

Договорная

Отделочник (Бригада)

Могилев

Вакансия в другом регионе
Комплектовщик/упаковщик на склад

4 000 р.

Комплектовщик/упаковщик на склад

Могилев

Вакансия в другом регионе

Договорная

Требуется дворник ЖАБИНКА

Брестская, Жабинка

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Калинковичи

Вакансия в другом регионе

7 р.

Подсобные рабочие Срочно

Гомельская, Мозырь

Вакансия в другом регионе
Требуется швея.

1 500 р.

Требуется швея.

Минск, Фрунзенский

Вакансия в другом регионе
ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Договорная

ВАКАНСИЯ: МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЕХНИКИ

Гомельская, Жлобин

Вакансия в другом регионе
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