Строительство и ремонт в Октябрьском районе Минска
Договорная
Каменщик
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Электрик
Минск, Октябрьский
Договорная
Сантехник
Минск, Октябрьский
Договорная
ОТДЕЛАЧНИК БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ ИЩЕТ РАБОТУ 8029557
Минск, Октябрьский
Договорная
электрик
Минск, Октябрьский
Договорная
Электрик
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Монтажник окон,дверей,витражей
Минск, Октябрьский
Договорная
Водитель фронтального погрузчика
Минск, Октябрьский
Договорная
Машинист Экскаватора
Минск, Октябрьский
Договорная
Фасады ( отделка )
Минск, Октябрьский
Договорная
Аттестаты общестроительные работы, ОВ и ВК
Минск, Октябрьский
Договорная
Сварщик
Минск, Октябрьский
Договорная
Ищу работу
Минск, Октябрьский
Договорная
Промышленный альпинизм, по выходным и праздничным
Минск, Октябрьский
Договорная
Работа/подработка
Минск, Октябрьский
Договорная
САНТЕХНИК ищет работу.
Минск, Заводской
Договорная
Каменщик, кладка перегородок
Минск, Фрунзенский
Договорная
Кладочные работы
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ремонтные и отделочные работы
Минск, Первомайский
Договорная
Кровельщик-жестянщик
Минск, Первомайский
Договорная
Строительные работы
Минск, Заводской
Договорная
Электрик
Минск, Первомайский
Договорная
Электрик
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-облицовщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу работу, строитель универсал
Минск, Заводской
Договорная
Декоративная штукатурка
Минск, Фрунзенский
Договорная
Паклейка обоев
Минск, Ленинский
Договорная
Ищу подработку
Минск, Первомайский
Договорная
Подработка сантехник- плиточник
Минск, Фрунзенский
Договорная
ПЛИТОЧНИК И САНТЕХНИК
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик заборы бессер клинкер коттеджи пристройки
Минск, Заводской
Договорная
Строительные работы
Минск, Центральный
Договорная
Каменщик
Минск, Центральный
Договорная
Ищу работу по кровле
Минск, Центральный
Договорная
Архитектор, разработаю проект
Минск, Первомайский
Договорная
Каменьщик - бетонщик .
Минск, Советский
Договорная
Штукатур маляр ремонт
Минск, Фрунзенский
Договорная
Поклею обои за 4,5 руб м2
Минск, Партизанский
Договорная
Специалист широкого профиля
Минск, Фрунзенский
Договорная
Ищу подработку вечернее время
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу
Минск, Советский
Договорная
Сантехнические работы,электросварка , замена труб
Минск, Московский
Договорная
Разнорабочий, Грузчик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Печник
Минск, Партизанский
Договорная
Каменщик. Ищу подработку
Минск, Советский
Договорная
Каменщик
Минск, Фрунзенский
Договорная
Каменщик
Минск, Центральный
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Плиточник-ищу работу
Минск, Московский
Договорная
Все виды работ по дереву
Минск, Центральный
Договорная
Ищем работу, днем и ночь, есть напарники.
Минск, Фрунзенский
Договорная
Главный инженер проекта (для аттестации орг-ции)
Минск, Центральный
Договорная
Грузчики разнорабочие
Минск, Центральный
Договорная
Демонтажные работы
Минск, Центральный
Договорная
Работа
Минск, Заводской
Договорная
Ищу работу разовую электрик
Минск, Заводской
Договорная
Подсобный рабочий,разнорабочий,грузчик,строитель
Минск, Фрунзенский
Договорная
ремонт и отделка квартир
Минск, Первомайский