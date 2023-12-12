Товары от Куфар Маркета
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Прочий антиквариат в Октябрьском районе Минска
599 р.
Ежедневник Louis Vuitton monogram оригинал
Минск, Октябрьский
Договорная
Открытки
Минск, Октябрьский
320 р.
Игровая джерси хк Динамо Минск Рината Валиева
Минск, Октябрьский
50 р.
Швейная машинка ''Чайка'' родом из СССР всего 50
Минск, Октябрьский
45 р.
Кольцо серебро 925пробы с жемчугом
Минск, Октябрьский
45 р.
Кольцо серебро 925 пробы с янтарем
Минск, Октябрьский
7 р.
Елочные игрушки
Минск, Октябрьский
13 р.
Кофейный набор новый (чашки и блюдца) 13 руб
Минск, Октябрьский
7 р.
Город Мир, Эйфелева башня. (10 см) ЗА 1 ШТ.
Минск, Октябрьский
25 р.
50 рублей 2000, 90 штук
Минск, Октябрьский
25 р.
10 рублей 2000 года, 100 штук
Минск, Октябрьский
20 р.
20 рублей 2000 50 шт.
Минск, Октябрьский
14 р.
Чашка кружка с блюдцем Костяной фарфор Винтаж
Минск, Октябрьский
32 р.
Поднос рюмки подстаканники СССР
Минск, Октябрьский
2 200 р.
Слоновая кость, бивень, старуэтка.
Минск, Октябрьский
50 р.
Весы СССР торг
Минск, Октябрьский
45 р.
Радиотелефон Thomson Telecom стар. 2 шт. одна база
Минск, Октябрьский
20 р.
Чемодан старый (зелёный)
Минск, Октябрьский
35 р.
Гжель
Минск, Октябрьский
7 р.
Тюбетейка детская, винтаж
Минск, Октябрьский
35 р.
Ручка шариковая СССР
Минск, Октябрьский
10 р.
Шляпа
Минск, Октябрьский
5 р.
Наклейки
Минск, Октябрьский
110 р.
Стул венский
Минск, Октябрьский
145 р.
Кулон, ювелирная бронза
Минск, Октябрьский
50 р.
Серьги-пуссеты авторской работы, ювелирная бронза
Минск, Октябрьский
1 300 р.
Четки, 108 бусин, ювелирная бронза.
Минск, Октябрьский
65 р.
Старинная сумочка-ридикюль
Минск, Октябрьский
50 р.
Бочка керамическая СССР
Минск, Октябрьский
25 р.
Приемник маяк
Минск, Октябрьский
20 р.
Фотообъектив 2шт. За все. СССР, старое.
Минск, Октябрьский
25 р.
Стационарный телефон 2 ШТ. и трубка, старые ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
15 р.
Панно Чайковский.
Минск, Октябрьский
10 р.
Курган Славы-настольный сувенир из СССР
Минск, Октябрьский
Договорная
Часы женские СССР
Минск, Октябрьский
2.50 р.
Набор для приправ
Минск, Октябрьский
400 р.
Чайный сервиз
Минск, Октябрьский
Договорная
Ёлочные игрушки ссср
Минск, Октябрьский
60 р.
Радиоконструктор переговорное устройство
Минск, Октябрьский
2 р.
Очки на запчасти
Минск, Октябрьский
Бесплатно
Брелок Шляпа
Минск, Октябрьский
Договорная
Приглашение на ёлку 1988 г.
Минск, Октябрьский
5 р.
Игла для патефонов
Минск, Октябрьский