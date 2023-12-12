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Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Прочий антиквариат в Октябрьском районе Минска

Ежедневник Louis Vuitton monogram оригинал

599 р.

Ежедневник Louis Vuitton monogram оригинал

Минск, Октябрьский

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Открытки

Договорная

Открытки

Минск, Октябрьский

Игровая джерси хк Динамо Минск Рината Валиева

320 р.

Игровая джерси хк Динамо Минск Рината Валиева

Минск, Октябрьский

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Швейная машинка ''Чайка'' родом из СССР всего 50

50 р.

Швейная машинка ''Чайка'' родом из СССР всего 50

Минск, Октябрьский

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Кольцо серебро 925пробы с жемчугом

45 р.

Кольцо серебро 925пробы с жемчугом

Минск, Октябрьский

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Кольцо серебро 925 пробы с янтарем

45 р.

Кольцо серебро 925 пробы с янтарем

Минск, Октябрьский

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Елочные игрушки

7 р.

Елочные игрушки

Минск, Октябрьский

Кофейный набор новый (чашки и блюдца) 13 руб

13 р.

Кофейный набор новый (чашки и блюдца) 13 руб

Минск, Октябрьский

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Город Мир, Эйфелева башня. (10 см) ЗА 1 ШТ.

7 р.

Город Мир, Эйфелева башня. (10 см) ЗА 1 ШТ.

Минск, Октябрьский

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50 рублей 2000, 90 штук

25 р.

50 рублей 2000, 90 штук

Минск, Октябрьский

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10 рублей 2000 года, 100 штук

25 р.

10 рублей 2000 года, 100 штук

Минск, Октябрьский

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20 рублей 2000 50 шт.

20 р.

20 рублей 2000 50 шт.

Минск, Октябрьский

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Чашка кружка с блюдцем Костяной фарфор Винтаж

14 р.

Чашка кружка с блюдцем Костяной фарфор Винтаж

Минск, Октябрьский

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Поднос рюмки подстаканники СССР

32 р.

Поднос рюмки подстаканники СССР

Минск, Октябрьский

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Слоновая кость, бивень, старуэтка.

2 200 р.

Слоновая кость, бивень, старуэтка.

Минск, Октябрьский

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Весы СССР торг

50 р.

Весы СССР торг

Минск, Октябрьский

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Радиотелефон Thomson Telecom стар. 2 шт. одна база

45 р.

Радиотелефон Thomson Telecom стар. 2 шт. одна база

Минск, Октябрьский

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Чемодан старый (зелёный)

20 р.

Чемодан старый (зелёный)

Минск, Октябрьский

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Гжель

35 р.

Гжель

Минск, Октябрьский

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Тюбетейка детская, винтаж

7 р.

Тюбетейка детская, винтаж

Минск, Октябрьский

Ручка шариковая СССР

35 р.

Ручка шариковая СССР

Минск, Октябрьский

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Шляпа

10 р.

Шляпа

Минск, Октябрьский

Наклейки

5 р.

Наклейки

Минск, Октябрьский

Стул венский

110 р.

Стул венский

Минск, Октябрьский

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Кулон, ювелирная бронза

145 р.

Кулон, ювелирная бронза

Минск, Октябрьский

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Серьги-пуссеты авторской работы, ювелирная бронза

50 р.

Серьги-пуссеты авторской работы, ювелирная бронза

Минск, Октябрьский

Четки, 108 бусин, ювелирная бронза.

1 300 р.

Четки, 108 бусин, ювелирная бронза.

Минск, Октябрьский

Старинная сумочка-ридикюль

65 р.

Старинная сумочка-ридикюль

Минск, Октябрьский

Бочка керамическая СССР

50 р.

Бочка керамическая СССР

Минск, Октябрьский

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Приемник маяк

25 р.

Приемник маяк

Минск, Октябрьский

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Фотообъектив 2шт. За все. СССР, старое.

20 р.

Фотообъектив 2шт. За все. СССР, старое.

Минск, Октябрьский

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Стационарный телефон 2 ШТ. и трубка, старые ЗА ВСЕ

25 р.

Стационарный телефон 2 ШТ. и трубка, старые ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

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Панно Чайковский.

15 р.

Панно Чайковский.

Минск, Октябрьский

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Курган Славы-настольный сувенир из СССР

10 р.

Курган Славы-настольный сувенир из СССР

Минск, Октябрьский

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Часы женские СССР

Договорная

Часы женские СССР

Минск, Октябрьский

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Набор для приправ

2.50 р.

Набор для приправ

Минск, Октябрьский

Чайный сервиз

400 р.

Чайный сервиз

Минск, Октябрьский

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Ёлочные игрушки ссср

Договорная

Ёлочные игрушки ссср

Минск, Октябрьский

Радиоконструктор переговорное устройство

60 р.

Радиоконструктор переговорное устройство

Минск, Октябрьский

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Очки на запчасти

2 р.

Очки на запчасти

Минск, Октябрьский

Брелок Шляпа

Бесплатно

Брелок Шляпа

Минск, Октябрьский

Приглашение на ёлку 1988 г.

Договорная

Приглашение на ёлку 1988 г.

Минск, Октябрьский

Игла для патефонов

5 р.

Игла для патефонов

Минск, Октябрьский

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