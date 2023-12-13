logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
АнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризм

Антиквариат и предметы коллекционирования в Октябрьском районе Минска

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

13 р.

Часы наручные женские винтаж Ruhla ГДР, 80-е

Минск, Октябрьский

Подковы сапожные Вермахт

10 р.

Подковы сапожные Вермахт

Минск, Октябрьский

Стеклянная рыбка

90 р.

Стеклянная рыбка

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зеркало старинное дерево

50 р.

Зеркало старинное дерево

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Военный галстук 2 шт. 1970-е г. СССР ЦЕНА ЗА ДВА

20 р.

Военный галстук 2 шт. 1970-е г. СССР ЦЕНА ЗА ДВА

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Канада 1812

32 р.

Канада 1812

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Открывалка сувенирная

10 р.

Открывалка сувенирная

Минск, Октябрьский

Ключи от замков в коллекцию

15 р.

Ключи от замков в коллекцию

Минск, Октябрьский

badge-icon
Увлеченным ретротехникой

60 р.

Увлеченным ретротехникой

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Карты stray kids 5star

14 р.

Карты stray kids 5star

Минск, Октябрьский

Карты stray kids social path б/у

14 р.

Карты stray kids social path б/у

Минск, Октябрьский

Монеты. Серебро

30 р.

Монеты. Серебро

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Монеты. Серебро

45 р.

Монеты. Серебро

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Новогодний эльф в Венецианском стиле

80 р.

Новогодний эльф в Венецианском стиле

Минск, Октябрьский

badge-icon
Монеты. Серебро

60 р.

Монеты. Серебро

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Новогодний эльф в Венецианском стиле

80 р.

Новогодний эльф в Венецианском стиле

Минск, Октябрьский

badge-icon
Новогодний эльф в Венецианском стиле

80 р.

Новогодний эльф в Венецианском стиле

Минск, Октябрьский

badge-icon
Новогодний эльф в венецианской стиле

80 р.

Новогодний эльф в венецианской стиле

Минск, Октябрьский

badge-icon
Новогодний эльф в Венецианском стиле

120 р.

Новогодний эльф в Венецианском стиле

Минск, Октябрьский

badge-icon
Сборная модель MENG Evangelion Unit 1 (MECHA-001L)

1 200 р.

Сборная модель MENG Evangelion Unit 1 (MECHA-001L)

Минск, Октябрьский

badge-icon
Картина маслом Маслеников

1 499 р.

Картина маслом Маслеников

Минск, Октябрьский

badge-icon
MEZCO TOYZ One:12 Collective MCU PX Far From Home

550 р.

MEZCO TOYZ One:12 Collective MCU PX Far From Home

Минск, Октябрьский

badge-icon
Фигурка Funko Action Figure FNAF Pizza Sim Rocksta

110 р.

Фигурка Funko Action Figure FNAF Pizza Sim Rocksta

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
ФИГУРКА FUNKO POP ABSOLUTE CARNAGE (VENOM) DELUXE

150 р.

ФИГУРКА FUNKO POP ABSOLUTE CARNAGE (VENOM) DELUXE

Минск, Октябрьский

badge-icon
куклы

2 р.

куклы

Минск, Октябрьский

badge-icon
Бутылка штоф для водки Гжель

50 р.

Бутылка штоф для водки Гжель

Минск, Октябрьский

badge-icon
Хрустальный цветок

Договорная

Хрустальный цветок

Минск, Октябрьский

badge-icon
Складная полочка XIX-XX век в китайском стиле

150 р.

Складная полочка XIX-XX век в китайском стиле

Минск, Октябрьский

Журнал sindy

50 р.

Журнал sindy

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Сервиз кофейный

Договорная

Сервиз кофейный

Минск, Октябрьский

badge-icon

200 р.

Фотоаппарат Юпитер -8м

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Hot Wheels

13 р.

Hot Wheels

Минск, Октябрьский

Инструмент.декор......прошлый век

16 р.

Инструмент.декор......прошлый век

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Вкладыши из жевачки Final (черные номера ) 47 шт

70 р.

Вкладыши из жевачки Final (черные номера ) 47 шт

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Нож, Франция, CHRISTOFLE, состояние

50 р.

Нож, Франция, CHRISTOFLE, состояние

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
ВалендорфФарфоровая статуэтка ''Амазонка на коне

600 р.

ВалендорфФарфоровая статуэтка ''Амазонка на коне

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Зажигалка Ленэмальер

30 р.

Зажигалка Ленэмальер

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Популярная энциклопедия. Природа Беларуси.1986г.

45 р.

Популярная энциклопедия. Природа Беларуси.1986г.

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Печатная машинка редкая

390 р.

Печатная машинка редкая

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Банк. Беларусь 2000 - 1000, 500,100, 50, 20, 10

65 р.

Банк. Беларусь 2000 - 1000, 500,100, 50, 20, 10

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Жигули ВАЗ 2101 модель 1:8

2 000 р.

Жигули ВАЗ 2101 модель 1:8

Минск, Октябрьский

badge-icon
Для офиса Import Export Award

200 р.

Для офиса Import Export Award

Минск, Октябрьский

badge-icon
Bburago Bijoux Ferrari F50 1995 1/24 (1552)

Договорная

Bburago Bijoux Ferrari F50 1995 1/24 (1552)

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Печатная машинка ЯТРАНЬ

50 р.

Печатная машинка ЯТРАНЬ

Могилев

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет

Договорная

Альбомы и листы для монет

Витебская, Новополоцк

Доставка по Беларуси
Альбомы, листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы, листы для монет в ассортименте

Брест

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Гродно

Доставка по Беларуси
Альбомы и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбомы и листы для монет в ассортименте

Могилев

Доставка по Беларуси
Церковные иконы под заказ

58 р.

Церковные иконы под заказ

Гомель

Доставка по Беларуси
Альбом и листы для монет в ассортименте

Договорная

Альбом и листы для монет в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм