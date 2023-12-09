logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииХобби, спорт и туризм
Антиквариат и коллекции
Предметы искусства
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Продавец
new
Хобби, спорт и туризмАнтиквариат и коллекции

Предметы искусства в Октябрьском районе Минска

Сувенир свисток, Божья коровка.

45 р.

Сувенир свисток, Божья коровка.

Минск, Октябрьский

badge-icon
Черепашка, ноги и голова двиг керам. 7Х5 см ЗА 1шт

7 р.

Черепашка, ноги и голова двиг керам. 7Х5 см ЗА 1шт

Минск, Октябрьский

badge-icon
Китайские поющие шары здоровья (оригинал, 1990е)

500 р.

Китайские поющие шары здоровья (оригинал, 1990е)

Минск, Октябрьский

Статуэтка

150 р.

Статуэтка

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Фарфоровая статуэтка

150 р.

Фарфоровая статуэтка

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Бубен, орел, женщина. ЦЕНА ЗА ВСЕ

25 р.

Бубен, орел, женщина. ЦЕНА ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Книги памятники истории и культуры Беларуси

Договорная

Книги памятники истории и культуры Беларуси

Минск, Октябрьский

badge-icon
Икона большая 84,5 на 57 см.

1 650 р.

Икона большая 84,5 на 57 см.

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Новая стеклянная статуэтка лимон Неман

10 р.

Новая стеклянная статуэтка лимон Неман

Минск, Октябрьский

Шивалингам

58 р.

Шивалингам

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Статуэтка

Договорная

Статуэтка

Минск, Октябрьский

Яблоко, ваза-сувенир 23 на 15 см. Сколы Чехия.

5 р.

Яблоко, ваза-сувенир 23 на 15 см. Сколы Чехия.

Минск, Октябрьский

badge-icon
Фарфоровая статуэтка ЛФЗ чау-чау

65 р.

Фарфоровая статуэтка ЛФЗ чау-чау

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Статуэтка фарфоровая рысь

65 р.

Статуэтка фарфоровая рысь

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Статуэтка фарфоровая собачка.

60 р.

Статуэтка фарфоровая собачка.

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Статуэтка собачка пекинес.

60 р.

Статуэтка собачка пекинес.

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Шкатулка 2 шт. ЦЕНА ЗА ДВЕ

10 р.

Шкатулка 2 шт. ЦЕНА ЗА ДВЕ

Минск, Октябрьский

badge-icon
Коллекционные фигурка 6 шт. ЦЕНА ЗА ШТУКУ

3 р.

Коллекционные фигурка 6 шт. ЦЕНА ЗА ШТУКУ

Минск, Октябрьский

badge-icon
Люстра, Чехословакия, бронза. Без одного плафона

295 р.

Люстра, Чехословакия, бронза. Без одного плафона

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Электроскоп

Договорная

Электроскоп

Минск, Октябрьский

badge-icon
Салфетница, фарфор. 13 на 8 см.

40 р.

Салфетница, фарфор. 13 на 8 см.

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
ваза 2 шт, поднос СССР. ЦЕНА ЗА ВСЕ

10 р.

ваза 2 шт, поднос СССР. ЦЕНА ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

badge-icon
Сувенирное изделие на стену

Договорная

Сувенирное изделие на стену

Минск, Октябрьский

Собачка, коллекционная. 10 см

6 р.

Собачка, коллекционная. 10 см

Минск, Октябрьский

badge-icon
кружк старые 2 шт. 8,5 см. ЦЕНА ЗА ВСЕ

10 р.

кружк старые 2 шт. 8,5 см. ЦЕНА ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

badge-icon
Рысь фарфор ЛФЗ

95 р.

Рысь фарфор ЛФЗ

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Тарелка Гомельский университет имени Скарины

10 р.

Тарелка Гомельский университет имени Скарины

Минск, Октябрьский

badge-icon
Статуэтка рука фарфор. 15 см

12 р.

Статуэтка рука фарфор. 15 см

Минск, Октябрьский

badge-icon
Скульптура Конь, лошадь 25 на 20 см. Гипс

25 р.

Скульптура Конь, лошадь 25 на 20 см. Гипс

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Ложка, матрешка, дерево. ЦЕНА ЗА ВСЕ

10 р.

Ложка, матрешка, дерево. ЦЕНА ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

badge-icon
Панно с натуральным рогом оленя

100 р.

Панно с натуральным рогом оленя

Минск, Октябрьский

Панно, Керамика 33 на 33 см Модерн

20 р.

Панно, Керамика 33 на 33 см Модерн

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Рог изобилия СССР, рог из красного стекла

20 р.

Рог изобилия СССР, рог из красного стекла

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Масленка и лимоница ЦЕНА ЗА ДВЕ СССР

25 р.

Масленка и лимоница ЦЕНА ЗА ДВЕ СССР

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Фарфоровая статуэтка Панда ЛФЗ

85 р.

Фарфоровая статуэтка Панда ЛФЗ

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фарфоровый мишка ЛФЗ

70 р.

Фарфоровый мишка ЛФЗ

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пилотки.... 56,57.....

16 р.

Пилотки.... 56,57.....

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Корабль, кораблик из южных морей

25 р.

Корабль, кораблик из южных морей

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Фарфоровая статуэтка

Договорная

Фарфоровая статуэтка

Минск, Октябрьский

Картина ''Подсолнух и Лен''

20 р.

Картина ''Подсолнух и Лен''

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Чаша, синка, утка, львенок. ЦЕНА ЗА ВСЕ

15 р.

Чаша, синка, утка, львенок. ЦЕНА ЗА ВСЕ

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
Бронза: Зубр, Икар , Пограничники, ЛЬВЫ

300 р.

Бронза: Зубр, Икар , Пограничники, ЛЬВЫ

Минск, Октябрьский

badge-icon
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
CD, DVD, пластинки
Антиквариат и коллекцииАнтиквариатКоллекцииЖивописьПредметы искусстваПрочее
Билеты
Книги и журналыХудожественная литератураНаучно-популярная литератураУчебная литератураЭнциклопедии и словариЖурналы и комиксыПрочая литература
Металлоискатели
Музыкальные инструментыГитарыКлавишныеСтрунныеУдарныеДуховыеАксессуарыПрочее
Настольные игры и пазлы
Охота и рыбалка
Туристические товарыЧемоданы, дорожные сумкиНожи туристические, мультитулыПалаткиСпальные мешки, коврикиГорелки, плиты туристическиеФонариПоходная посудаПрочее
Радиоуправляемые модели
РукоделиеМатериалы и инструменты для рукоделияГотовые изделия (hand-made)
СпорттоварыАльпинизм, пеший туризмБатутыБильярдВодный спортГири, гантелиЕдиноборства и боксКонькиЛыжи и сноубордыМячиРоликиСамокатыСкейтбордыТеннисТренажеры, спортивные комплексыФитнес, йогаФутболХоккейПрочее
ВелосипедыВелосипедыВелозапчастиВелоаксессуарыВелоэкипировка
ЭлектротранспортЭлектросамокатыГироскутерыЭлектроскутерыПрочий электротранспорт
Туристические услуги
Прочее в Хобби, спорт и туризм