Товары от Куфар Маркета
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Предметы искусства в Октябрьском районе Минска
45 р.
Сувенир свисток, Божья коровка.
Минск, Октябрьский
7 р.
Черепашка, ноги и голова двиг керам. 7Х5 см ЗА 1шт
Минск, Октябрьский
500 р.
Китайские поющие шары здоровья (оригинал, 1990е)
Минск, Октябрьский
150 р.
Статуэтка
Минск, Октябрьский
150 р.
Фарфоровая статуэтка
Минск, Октябрьский
25 р.
Бубен, орел, женщина. ЦЕНА ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
Договорная
Книги памятники истории и культуры Беларуси
Минск, Октябрьский
1 650 р.
Икона большая 84,5 на 57 см.
Минск, Октябрьский
10 р.
Новая стеклянная статуэтка лимон Неман
Минск, Октябрьский
58 р.
Шивалингам
Минск, Октябрьский
Договорная
Статуэтка
Минск, Октябрьский
5 р.
Яблоко, ваза-сувенир 23 на 15 см. Сколы Чехия.
Минск, Октябрьский
65 р.
Фарфоровая статуэтка ЛФЗ чау-чау
Минск, Октябрьский
65 р.
Статуэтка фарфоровая рысь
Минск, Октябрьский
60 р.
Статуэтка фарфоровая собачка.
Минск, Октябрьский
60 р.
Статуэтка собачка пекинес.
Минск, Октябрьский
10 р.
Шкатулка 2 шт. ЦЕНА ЗА ДВЕ
Минск, Октябрьский
3 р.
Коллекционные фигурка 6 шт. ЦЕНА ЗА ШТУКУ
Минск, Октябрьский
295 р.
Люстра, Чехословакия, бронза. Без одного плафона
Минск, Октябрьский
Договорная
Электроскоп
Минск, Октябрьский
40 р.
Салфетница, фарфор. 13 на 8 см.
Минск, Октябрьский
10 р.
ваза 2 шт, поднос СССР. ЦЕНА ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
Договорная
Сувенирное изделие на стену
Минск, Октябрьский
6 р.
Собачка, коллекционная. 10 см
Минск, Октябрьский
10 р.
кружк старые 2 шт. 8,5 см. ЦЕНА ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
95 р.
Рысь фарфор ЛФЗ
Минск, Октябрьский
10 р.
Тарелка Гомельский университет имени Скарины
Минск, Октябрьский
12 р.
Статуэтка рука фарфор. 15 см
Минск, Октябрьский
25 р.
Скульптура Конь, лошадь 25 на 20 см. Гипс
Минск, Октябрьский
10 р.
Ложка, матрешка, дерево. ЦЕНА ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
100 р.
Панно с натуральным рогом оленя
Минск, Октябрьский
20 р.
Панно, Керамика 33 на 33 см Модерн
Минск, Октябрьский
20 р.
Рог изобилия СССР, рог из красного стекла
Минск, Октябрьский
25 р.
Масленка и лимоница ЦЕНА ЗА ДВЕ СССР
Минск, Октябрьский
85 р.
Фарфоровая статуэтка Панда ЛФЗ
Минск, Октябрьский
70 р.
Фарфоровый мишка ЛФЗ
Минск, Октябрьский
16 р.
Пилотки.... 56,57.....
Минск, Октябрьский
25 р.
Корабль, кораблик из южных морей
Минск, Октябрьский
Договорная
Фарфоровая статуэтка
Минск, Октябрьский
20 р.
Картина ''Подсолнух и Лен''
Минск, Октябрьский
15 р.
Чаша, синка, утка, львенок. ЦЕНА ЗА ВСЕ
Минск, Октябрьский
300 р.
Бронза: Зубр, Икар , Пограничники, ЛЬВЫ
Минск, Октябрьский