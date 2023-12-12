Товары от Куфар Маркета
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Напольные покрытия в Октябрьском районе Минска
150 р.
Паркет, 5 метров
Минск, Октябрьский
63.48 р.
Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Тривор 1200*140*12,2 На
Минск, Октябрьский
1 р.
Ламинат 34кв.м б.у, отл сост,+плинтус и подложка
Минск, Октябрьский
30 р.
Ламинат
Минск, Октябрьский
200 р.
Кварц винил новый
Минск, Октябрьский
122.52 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 550×120 Кантри
Минск, Октябрьский
130 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Талас 1200*140*12,2 Нат
Минск, Октябрьский
20 р.
Подложка листовая 1.5мм LVT, SPC, WPC
Минск, Октябрьский
50 р.
Ламинат Quick-Step Classic Дуб песочный греш
Минск, Октябрьский
2.40 р.
Ламинат
Минск, Октябрьский
15 р.
Порог алюминиевый т-образный
Минск, Октябрьский
25 р.
Линолеум
Минск, Октябрьский
130 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Крестон 600*120*12
Минск, Октябрьский
120 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Талас 600*120*12
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 600*120*12
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Талас 1200*140*12
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 1200*140*12
Минск, Октябрьский
130 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Дуссе 1200*140*12
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 1200*120*12
Минск, Октябрьский
120 р.
ЛИНОЛЕУМ ПРОДАЮ
Минск, Октябрьский
8 р.
Порожек , стык ламината и плитки Германия
Минск, Октябрьский
120 р.
Ламинат Berry Alloc
Минск, Октябрьский
11.18 р.
Подложка Cork Basic - пробковая под ламинат, паркетную доску (рулон) - 2мм
Минск, Октябрьский
6 р.
Плинтус МДФ OHZ M0804/НМ-2010 80х10х2070мм
Минск, Октябрьский
10 р.
Плинтус Arbiton Vega P0811
Минск, Октябрьский
30 р.
Линолеум б.у 132/164 в хор сост без повреждений
Минск, Октябрьский
70 р.
Паркетная доска Тарвуд
Минск, Октябрьский
10 р.
Плинтус
Минск, Октябрьский
30 р.
Остатки линолеума Tarkett AERO DAVID 1
Минск, Октябрьский
10 р.
Профиль, порог
Минск, Октябрьский
15 р.
Подложка под ламинат
Минск, Октябрьский
230 р.
Элементы из дерева для панно
Минск, Октябрьский
9 р.
Плинтус
Минск, Октябрьский
120 р.
Плинтус напольный мдф эмаль
Минск, Октябрьский
130 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Талас 600*120*12,2 Нату
Минск, Октябрьский
28 р.
Ламинат
Минск, Октябрьский
20 р.
Подложка под ламинат
Минск, Октябрьский
15 р.
Подложка хвойная 3 мм Польша
Минск, Октябрьский
40 р.
паркет
Минск, Октябрьский
50 р.
Ламинат
Минск, Октябрьский
Договорная
Линолеум 195 х 150 + 53 см
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский
10 р.
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков
Минск, Ленинский
12.50 р.
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф
Минск, Ленинский
18 р.
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм
Минск, Ленинский
11.50 р.
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой
Минск, Первомайский
31.75 р.
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской
Минск, Первомайский
13.20 р.
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой
Минск, Первомайский