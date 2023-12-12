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Ремонт и стройкаОтделочные материалы

Напольные покрытия в Октябрьском районе Минска

Паркет, 5 метров

150 р.

Паркет, 5 метров

Минск, Октябрьский

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Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

63.48 р.

Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст

100 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Дуб Тривор 1200*140*12,2 На

100 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Тривор 1200*140*12,2 На

Минск, Октябрьский

Ламинат 34кв.м б.у, отл сост,+плинтус и подложка

1 р.

Ламинат 34кв.м б.у, отл сост,+плинтус и подложка

Минск, Октябрьский

Ламинат

30 р.

Ламинат

Минск, Октябрьский

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Кварц винил новый

200 р.

Кварц винил новый

Минск, Октябрьский

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Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 550×120 Кантри

122.52 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 550×120 Кантри

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Дуб Талас 1200*140*12,2 Нат

130 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Талас 1200*140*12,2 Нат

Минск, Октябрьский

Подложка листовая 1.5мм LVT, SPC, WPC

20 р.

Подложка листовая 1.5мм LVT, SPC, WPC

Минск, Октябрьский

Ламинат Quick-Step Classic Дуб песочный греш

50 р.

Ламинат Quick-Step Classic Дуб песочный греш

Минск, Октябрьский

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Ламинат

2.40 р.

Ламинат

Минск, Октябрьский

Порог алюминиевый т-образный

15 р.

Порог алюминиевый т-образный

Минск, Октябрьский

Линолеум

25 р.

Линолеум

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Ясень Крестон 600*120*12

130 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Крестон 600*120*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Паркетная доска Rezult Ясень Талас 600*120*12

120 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Талас 600*120*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 600*120*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 600*120*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Паркетная доска Rezult Ясень Талас 1200*140*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Талас 1200*140*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 1200*140*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Ясень Дюнан 1200*140*12

Минск, Октябрьский

Доставка
Паркетная доска Rezult Дуб Дуссе 1200*140*12

130 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Дуссе 1200*140*12

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 1200*120*12

100 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 1200*120*12

Минск, Октябрьский

ЛИНОЛЕУМ ПРОДАЮ

120 р.

ЛИНОЛЕУМ ПРОДАЮ

Минск, Октябрьский

Порожек , стык ламината и плитки Германия

8 р.

Порожек , стык ламината и плитки Германия

Минск, Октябрьский

120 р.

Ламинат Berry Alloc

Минск, Октябрьский

Подложка Cork Basic - пробковая под ламинат, паркетную доску (рулон) - 2мм

11.18 р.

Подложка Cork Basic - пробковая под ламинат, паркетную доску (рулон) - 2мм

Минск, Октябрьский

Плинтус МДФ OHZ M0804/НМ-2010 80х10х2070мм

6 р.

Плинтус МДФ OHZ M0804/НМ-2010 80х10х2070мм

Минск, Октябрьский

Плинтус Arbiton Vega P0811

10 р.

Плинтус Arbiton Vega P0811

Минск, Октябрьский

Линолеум б.у 132/164 в хор сост без повреждений

30 р.

Линолеум б.у 132/164 в хор сост без повреждений

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Тарвуд

70 р.

Паркетная доска Тарвуд

Минск, Октябрьский

Плинтус

10 р.

Плинтус

Минск, Октябрьский

Остатки линолеума Tarkett AERO DAVID 1 

30 р.

Остатки линолеума Tarkett AERO DAVID 1 

Минск, Октябрьский

Профиль, порог

10 р.

Профиль, порог

Минск, Октябрьский

Подложка под ламинат

15 р.

Подложка под ламинат

Минск, Октябрьский

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Элементы из дерева для панно

230 р.

Элементы из дерева для панно

Минск, Октябрьский

Плинтус

9 р.

Плинтус

Минск, Октябрьский

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Плинтус напольный мдф эмаль

120 р.

Плинтус напольный мдф эмаль

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Дуб Талас 600*120*12,2 Нату

130 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Талас 600*120*12,2 Нату

Минск, Октябрьский

Ламинат

28 р.

Ламинат

Минск, Октябрьский

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Подложка под ламинат

20 р.

Подложка под ламинат

Минск, Октябрьский

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Подложка хвойная 3 мм Польша

15 р.

Подложка хвойная 3 мм Польша

Минск, Октябрьский

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паркет

40 р.

паркет

Минск, Октябрьский

Ламинат

50 р.

Ламинат

Минск, Октябрьский

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Линолеум 195 х 150 + 53 см

Договорная

Линолеум 195 х 150 + 53 см

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

10 р.

Ламинат EGGER с пробковым слоем. Распродажа остатков

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

12.50 р.

Линолеум бюджетный утеплённый Аванта и Петергофф

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

18 р.

Ламинат Кроношпан Кастелло-8мм., 32 класс.1285 на 192мм

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

11.50 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.75 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

13.20 р.

Линолеум Juteks Flash 2.2мм/0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
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