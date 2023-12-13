Товары от Куфар Маркета
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Отделочные материалы в Октябрьском районе Минска
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
110 р.
Столешница
Минск, Октябрьский
15 р.
Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме
Минск, Октябрьский
150 р.
Паркет, 5 метров
Минск, Октябрьский
15.90 р.
ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ
Минск, Октябрьский
70 р.
Мебельный щит из Дуба
Минск, Октябрьский
10 р.
Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.
Минск, Октябрьский
150 р.
Плитка Panaria Even Snow PBFEV50 35х100 (Португал
Минск, Октябрьский
63.48 р.
Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)
Минск, Октябрьский
300 р.
Керамическая плитка 200×200
Минск, Октябрьский
25 р.
Плитка-керамогранит
Минск, Октябрьский
25 р.
Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород
Минск, Октябрьский
12 р.
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Минск, Октябрьский
Договорная
Плитка
Минск, Октябрьский
70 р.
Краска Sniezka Eko (11.5л, белоснежный)
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст
Минск, Октябрьский
0.50 р.
Кронштейн хомут крепление для труб пластик 60/30мм
Минск, Октябрьский
100 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Тривор 1200*140*12,2 На
Минск, Октябрьский
11 р.
Кирпич Московский и Венеция. Гипсовый камень
Минск, Октябрьский
1 р.
Ламинат 34кв.м б.у, отл сост,+плинтус и подложка
Минск, Октябрьский
150 р.
Пеноплен
Минск, Октябрьский
150 р.
Пеноплен
Минск, Октябрьский
Договорная
Спрос
Минск, Октябрьский
25 р.
Керамогранит Керамин Каррара 1
Минск, Октябрьский
50 р.
Стройматериалы шпаклевка, гипс, уголки
Минск, Октябрьский
10 р.
Остатки стройматериалов
Минск, Октябрьский
389.30 р.
Tikkurila Luja 7 9л Base A (Extra) финская краска
Минск, Октябрьский
30 р.
Ламинат
Минск, Октябрьский
200 р.
Кварц винил новый
Минск, Октябрьский
122.52 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 550×120 Кантри
Минск, Октябрьский
130 р.
Паркетная доска Rezult Дуб Талас 1200*140*12,2 Нат
Минск, Октябрьский
29.50 р.
Плитка Керамогранит ''под дерево'' 20х120
Минск, Октябрьский
15 р.
Плитка Керамогранит 60х60х10 (2сорт), РФ
Минск, Октябрьский
20 р.
Подложка листовая 1.5мм LVT, SPC, WPC
Минск, Октябрьский
5 р.
Решетка ветиляционная
Минск, Октябрьский
5 р.
Обои
Минск, Октябрьский
60 р.
Плитка керамическая Laparet 20*60
Минск, Октябрьский
160 р.
Плитка
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
8.50 р.
Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18
Минск, Октябрьский
6.50 р.
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка
Минск, Октябрьский
Договорная
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68
Минск, Октябрьский
10.80 р.
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш
Минск, Октябрьский
21 р.
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг
Минск, Октябрьский
Договорная
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная
Минск, Октябрьский
23.90 р.
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм
Минск, Первомайский
14.20 р.
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593
Минск, Первомайский