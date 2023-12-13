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Ремонт и стройка

Отделочные материалы в Октябрьском районе Минска

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Столешница

110 р.

Столешница

Минск, Октябрьский

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Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

15 р.

Обои виниловые на бумажной основе. 2 трубки. Разме

Минск, Октябрьский

Паркет, 5 метров

150 р.

Паркет, 5 метров

Минск, Октябрьский

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ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

15.90 р.

ГИПСОВЫЙ КАМЕНЬ (ПЛИТКА) В НАЛИЧИИ

Минск, Октябрьский

Доставка
Мебельный щит из Дуба

70 р.

Мебельный щит из Дуба

Минск, Октябрьский

Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.

10 р.

Вагонка ''штиль'' 20х85х3000, массив, сосна.

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
Плитка Panaria Even Snow PBFEV50 35х100 (Португал

150 р.

Плитка Panaria Even Snow PBFEV50 35х100 (Португал

Минск, Октябрьский

Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

63.48 р.

Паркет штучный, массив, ясень, 250х50х15мм (ОСТАТОК-6,75м2)

Минск, Октябрьский

Керамическая плитка 200×200

300 р.

Керамическая плитка 200×200

Минск, Октябрьский

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Плитка-керамогранит

25 р.

Плитка-керамогранит

Минск, Октябрьский

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Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород

25 р.

Блок-хаус 28х105х3000 сращенный из хвойных пород

Минск, Октябрьский

Доставка
Рассрочка
ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

12 р.

ГИПСОВЫЕ 3D (3Д) ПАНЕЛИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Минск, Октябрьский

Доставка
Плитка

Договорная

Плитка

Минск, Октябрьский

Краска Sniezka Eko (11.5л, белоснежный)

70 р.

Краска Sniezka Eko (11.5л, белоснежный)

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст

100 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Эйгер 600*120*12,2 Руст

Минск, Октябрьский

Кронштейн хомут крепление для труб пластик 60/30мм

0.50 р.

Кронштейн хомут крепление для труб пластик 60/30мм

Минск, Октябрьский

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Паркетная доска Rezult Дуб Тривор 1200*140*12,2 На

100 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Тривор 1200*140*12,2 На

Минск, Октябрьский

Кирпич Московский и Венеция. Гипсовый камень

11 р.

Кирпич Московский и Венеция. Гипсовый камень

Минск, Октябрьский

Ламинат 34кв.м б.у, отл сост,+плинтус и подложка

1 р.

Ламинат 34кв.м б.у, отл сост,+плинтус и подложка

Минск, Октябрьский

Пеноплен

150 р.

Пеноплен

Минск, Октябрьский

Пеноплен

150 р.

Пеноплен

Минск, Октябрьский

Спрос

Договорная

Спрос

Минск, Октябрьский

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Керамогранит Керамин Каррара 1

25 р.

Керамогранит Керамин Каррара 1

Минск, Октябрьский

Стройматериалы шпаклевка, гипс, уголки

50 р.

Стройматериалы шпаклевка, гипс, уголки

Минск, Октябрьский

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Остатки стройматериалов

10 р.

Остатки стройматериалов

Минск, Октябрьский

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Tikkurila Luja 7 9л Base A (Extra) финская краска

389.30 р.

Tikkurila Luja 7 9л Base A (Extra) финская краска

Минск, Октябрьский

Ламинат

30 р.

Ламинат

Минск, Октябрьский

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Кварц винил новый

200 р.

Кварц винил новый

Минск, Октябрьский

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Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 550×120 Кантри

122.52 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Кайлас 550×120 Кантри

Минск, Октябрьский

Паркетная доска Rezult Дуб Талас 1200*140*12,2 Нат

130 р.

Паркетная доска Rezult Дуб Талас 1200*140*12,2 Нат

Минск, Октябрьский

Плитка Керамогранит ''под дерево'' 20х120

29.50 р.

Плитка Керамогранит ''под дерево'' 20х120

Минск, Октябрьский

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Плитка Керамогранит 60х60х10 (2сорт), РФ

15 р.

Плитка Керамогранит 60х60х10 (2сорт), РФ

Минск, Октябрьский

Подложка листовая 1.5мм LVT, SPC, WPC

20 р.

Подложка листовая 1.5мм LVT, SPC, WPC

Минск, Октябрьский

Решетка ветиляционная

5 р.

Решетка ветиляционная

Минск, Октябрьский

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Обои

5 р.

Обои

Минск, Октябрьский

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Плитка керамическая Laparet 20*60

60 р.

Плитка керамическая Laparet 20*60

Минск, Октябрьский

Плитка

160 р.

Плитка

Минск, Октябрьский

Товары с доставкой от магазинов

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

8.50 р.

Клей для кладки блоков Тайфун Мастер 18

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

6.50 р.

Тайфун Мастер 44 , Тайфун мастер 44 plus стяжка

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Договорная

Самонивелир Ceresit CN 69, Ceresit 68

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

10.80 р.

Гипсовая шпатлевка Aсryl Putz SNIEZKA старт+финиш

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

21 р.

KNAUF ROTBAND Ротбанд гипсовая штукатурка 30 кг

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Договорная

Штукатурка Гипсовая цементная декоративная

Минск, Октябрьский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

23.90 р.

Ламинат Egger Дуб Белый песок 33 класс/8мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

14.20 р.

Линолеум IVC Golf ESTATE OAK 593

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
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