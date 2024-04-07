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Хобби, спорт и туризмСпорттовары

Другие спортивные товары и аксессуары в Московском районе Минска

Бриджи для верховой езды Форганза

80 р.

Бриджи для верховой езды Форганза

Минск, Московский

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Шлем/Жокейка

100 р.

Шлем/Жокейка

Минск, Московский

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Дартс электронный,новый

100 р.

Дартс электронный,новый

Минск, Московский

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Городской самокат Novatrack DEFT 230 PRO'20

150 р.

Городской самокат Novatrack DEFT 230 PRO'20

Минск, Московский

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Турник распорный

15 р.

Турник распорный

Минск, Московский

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Самокат Sundays

80 р.

Самокат Sundays

Минск, Московский

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Набор мини-лент, 4шт

14 р.

Набор мини-лент, 4шт

Минск, Московский

Колесо-ролик для пресса

20 р.

Колесо-ролик для пресса

Минск, Московский

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Перчатки

20 р.

Перчатки

Минск, Московский

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Сетка для мячей. Сделано в СССР

20 р.

Сетка для мячей. Сделано в СССР

Минск, Московский

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Рукоять для тяги узким хватом.

60 р.

Рукоять для тяги узким хватом.

Минск, Московский

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Шлем LS2

50 р.

Шлем LS2

Минск, Московский

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Скакалка pastorelli multicolor

55 р.

Скакалка pastorelli multicolor

Минск, Московский

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Набор эспандеров трубчатых с грифом

20 р.

Набор эспандеров трубчатых с грифом

Минск, Московский

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Дартс магнитный в тубе

30 р.

Дартс магнитный в тубе

Минск, Московский

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Кружка силиконовая складная

10 р.

Кружка силиконовая складная

Минск, Московский

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Диск балансировочный /спорт/тренажер

45 р.

Диск балансировочный /спорт/тренажер

Минск, Московский

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Булавы гимнастические Chakott 45см

100 р.

Булавы гимнастические Chakott 45см

Минск, Московский

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Насос sasaki для мяча гимнастического

120 р.

Насос sasaki для мяча гимнастического

Минск, Московский

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Набор защиты и сами ролики Action размер 30-36

100 р.

Набор защиты и сами ролики Action размер 30-36

Минск, Московский

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Наколенники fuze

50 р.

Наколенники fuze

Минск, Московский

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Тренажёр Скандинавская ходьба

150 р.

Тренажёр Скандинавская ходьба

Минск, Московский

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Наколенники спортивные

40 р.

Наколенники спортивные

Минск, Московский

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Детский велошлем TechTeam GRAVITY 700

40 р.

Детский велошлем TechTeam GRAVITY 700

Минск, Московский

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Ортопедический коврик

10 р.

Ортопедический коврик

Минск, Московский

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Магнезница

50 р.

Магнезница

Минск, Московский

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Крюки для турника

35 р.

Крюки для турника

Минск, Московский

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Секундомер

20 р.

Секундомер

Минск, Московский

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Шлем

32 р.

Шлем

Минск, Московский

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бутылка для воды на 550 мл

10 р.

бутылка для воды на 550 мл

Минск, Московский

Комбинезон для картинга

180 р.

Комбинезон для картинга

Минск, Московский

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Термо костюм для фигурного катания

40 р.

Термо костюм для фигурного катания

Минск, Московский

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Термо костюм для фигурного катания

40 р.

Термо костюм для фигурного катания

Минск, Московский

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наколенники

100 р.

наколенники

Минск, Московский

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Хулахуп

25 р.

Хулахуп

Минск, Московский

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Су-джок мячик, эспандер, массажный мячик

2.50 р.

Су-джок мячик, эспандер, массажный мячик

Минск, Московский

Платье для выступлений фигурное катание

150 р.

Платье для выступлений фигурное катание

Минск, Московский

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Кий для русского бильярда

150 р.

Кий для русского бильярда

Минск, Московский

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Скелет защита

20 р.

Скелет защита

Минск, Московский

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Шпага мараген PBT (Венгрия)

330 р.

Шпага мараген PBT (Венгрия)

Минск, Московский

Хулахуп массажный разборный

25 р.

Хулахуп массажный разборный

Минск, Московский

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Наколенники тачка маквин

3 р.

Наколенники тачка маквин

Минск, Московский

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Шведская стенка

120 р.

Шведская стенка

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

80 р.

ТЮБИНГ/ВАТРУШКА 110СМ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

50 р.

ТЮБИНГ ВАТРУШКА 90/100/110/120 см ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Утягивающий корсет Sculpting Clothes

19.99 р.

Утягивающий корсет Sculpting Clothes

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер M

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XXL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер XL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Онлайн-заказ

44.40 р.
37 р.-17%

Универсальный бандаж для беременных Belly brace pelvic support shrink abdomen Бежевый размер L

Минск, Центральный

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