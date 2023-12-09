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Другие домашние питомцы в Московском районе Минска

Экзотические муравьи Pheidole pallidula

20 р.

Экзотические муравьи Pheidole pallidula

Минск, Московский

Красноухая Черепашка Апрелина 2 года

Договорная

Красноухая Черепашка Апрелина 2 года

Минск, Московский

Экзотические муравьи Myrmicaria brunnea

200 р.

Экзотические муравьи Myrmicaria brunnea

Минск, Московский

Экзотические муравьи Camponotus fedtschenkoi

40 р.

Экзотические муравьи Camponotus fedtschenkoi

Минск, Московский

Экзотические муравьи Camponotus cruentatus

50 р.

Экзотические муравьи Camponotus cruentatus

Минск, Московский

Катушки, физы

Договорная

Катушки, физы

Минск, Московский

Африканский карликовый ёж (декоративная порода)

100 р.

Африканский карликовый ёж (декоративная порода)

Минск, Московский

Улитки ахатины

10 р.

Улитки ахатины

Минск, Московский

кролик

Бесплатно

кролик

Минск, Московский

Муравьи жнецы Messor structor

20 р.

Муравьи жнецы Messor structor

Минск, Московский

Черепахи 2 шт

50 р.

Черепахи 2 шт

Минск, Московский

Гигантская улитка Ахатина

30 р.

Гигантская улитка Ахатина

Минск, Московский

Большие крутые тараканы Archimandrita tessellata

1 р.

Большие крутые тараканы Archimandrita tessellata

Минск, Московский

Муравьи гномы Acanthomyrmex glabfemoralis

180 р.

Муравьи гномы Acanthomyrmex glabfemoralis

Минск, Московский

Ягель

5 р.

Ягель

Минск, Московский

Лишайник

5 р.

Лишайник

Минск, Московский

Улитка сухопутная

7 р.

Улитка сухопутная

Минск, Московский

Продам муравьиную ферму

30 р.

Продам муравьиную ферму

Минск, Московский

Животные

Бесплатно

Животные

Минск, Московский

Ахитины

10 р.

Ахитины

Минск, Московский

Малыши Ретикулята улитки гигантской Ахатины

1 р.

Малыши Ретикулята улитки гигантской Ахатины

Минск, Московский

Колония муравьёв жнецов с формикарием

40 р.

Колония муравьёв жнецов с формикарием

Минск, Московский

Муравьи гиганты (древоточцы) Camponotus ligneperda

40 р.

Муравьи гиганты (древоточцы) Camponotus ligneperda

Минск, Московский

Паук птицеед Stromatopelma calceatum

45 р.

Паук птицеед Stromatopelma calceatum

Минск, Московский

Черепаха 15-лет.

20 р.

Черепаха 15-лет.

Минск, Московский

Улитки Ахатины 2 шт. + Аквариум

90 р.

Улитки Ахатины 2 шт. + Аквариум

Минск, Московский

Сторожевые улитки ахатины

Бесплатно

Сторожевые улитки ахатины

Минск, Московский

Улитята гигантской улитки Ахатина Ретикулята

1 р.

Улитята гигантской улитки Ахатина Ретикулята

Минск, Московский

Camponotus ligniperda

30 р.

Camponotus ligniperda

Минск, Московский

Кувшин пухлый

25 р.

Кувшин пухлый

Минск, Московский

Муравьи Solenopsis fugax (муравей вор)

10 р.

Муравьи Solenopsis fugax (муравей вор)

Минск, Московский

Экзотические муравьи Camponotus japonicus

15 р.

Экзотические муравьи Camponotus japonicus

Минск, Московский

улитки милании

0.05 р.

улитки милании

Минск, Московский

Муравьи Lasius niger

4 р.

Муравьи Lasius niger

Минск, Московский

Паук.Lasiodora parahibana

12 р.

Паук.Lasiodora parahibana

Минск, Московский

Коралл для морского аквариума

20 р.

Коралл для морского аквариума

Минск, Московский

Коралл для морского аквариума

40 р.

Коралл для морского аквариума

Минск, Московский

Коралл для морского аквариума

40 р.

Коралл для морского аквариума

Минск, Московский

Муравьи гиганты Camponotus vagus

15 р.

Муравьи гиганты Camponotus vagus

Минск, Московский

Улитки ахатины белые Альбино

3 р.

Улитки ахатины белые Альбино

Минск, Московский

Модульный формикарий с муравьями Messor Structor

60 р.

Модульный формикарий с муравьями Messor Structor

Минск, Московский

Муравьи Camponotus festinus festinus (arrogans)

250 р.

Муравьи Camponotus festinus festinus (arrogans)

Минск, Московский

Экзотические муравьи бегунки Cataglyphis aenescens

60 р.

Экзотические муравьи бегунки Cataglyphis aenescens

Минск, Московский

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