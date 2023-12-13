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Ремонт и стройкаСтроительный инструмент

Прочие инструменты в Московском районе Минска

Набор губок для затирки BIHUI

27 р.

Набор губок для затирки BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Присоска DLT VST-207 Mini, Ø7 дюймов

70 р.

Присоска DLT VST-207 Mini, Ø7 дюймов

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro EVOLUTION

330 р.

Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro EVOLUTION

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор щеток для чистки на дрель шуруповерт DLT, 3шт

22 р.

Набор щеток для чистки на дрель шуруповерт DLT, 3шт

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Система выравнивания плитки (СВП) BIHUI

68 р.

Система выравнивания плитки (СВП) BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Маяк для наливного пола 50 шт ПЛАСТИК РУСИ

16 р.

Маяк для наливного пола 50 шт ПЛАСТИК РУСИ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Вакуумная присоска RUBI для плитки, 110кг.

290 р.

Вакуумная присоска RUBI для плитки, 110кг.

Минск, Московский

Доставка
Губка строительная для затирки BIHUI

5 р.

Губка строительная для затирки BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шаблон для монтажа электрических подрозетников INSTALLER Electric-3

85 р.

Шаблон для монтажа электрических подрозетников INSTALLER Electric-3

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Хоппер ковш для набрызга штукатурки HYVST OMG-II

150 р.

Хоппер ковш для набрызга штукатурки HYVST OMG-II

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Вакуумная присоска от BIHUI с манометром SCVG8

365 р.

Вакуумная присоска от BIHUI с манометром SCVG8

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Регулируемые клинья BIHUI

9 р.

Регулируемые клинья BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
АГШК (черепашка) DLT 1, для сухой, мокрой шлифовки

20 р.

АГШК (черепашка) DLT 1, для сухой, мокрой шлифовки

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Шпатели для силикона Silicone master

68 р.

Шпатели для силикона Silicone master

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Плиткорез электрический RUBI TS-125, комплект мини

1 650 р.

Плиткорез электрический RUBI TS-125, комплект мини

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Разделитель плитки (сепаратор) DLT Slim Cut

25 р.

Разделитель плитки (сепаратор) DLT Slim Cut

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазный диск DLT (Slim-CERAMIC), 125мм

37 р.

Алмазный диск DLT (Slim-CERAMIC), 125мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Сокол штукатурный TACTIX 300MM, арт.281330

48 р.

Сокол штукатурный TACTIX 300MM, арт.281330

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Угольник столярный пластиковый DLT, 110x110мм, арт.86706

10 р.

Угольник столярный пластиковый DLT, 110x110мм, арт.86706

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Электрический гравер с гибким валом DELI DL-DM03-E1

96 р.

Электрический гравер с гибким валом DELI DL-DM03-E1

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Пресс-клещи кримпер для обжига проводов

70 р.

Пресс-клещи кримпер для обжига проводов

Минск, Московский

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Алмазный диск BIHUI B-SLIM, 125мм, DCDS125

76 р.

Алмазный диск BIHUI B-SLIM, 125мм, DCDS125

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
ВИБРОПРИСОСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ RUBI

460 р.

ВИБРОПРИСОСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ RUBI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Механический регулятор высоты плитки BIHUI 1-25 см

72 р.

Механический регулятор высоты плитки BIHUI 1-25 см

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Кельма четырехугольная BIHUI,200мм (мастерок)

10 р.

Кельма четырехугольная BIHUI,200мм (мастерок)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Губка строительная для затирки BIHUI, целлюлозная

31 р.

Губка строительная для затирки BIHUI, целлюлозная

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
НАСАДКА НА ПРИСОСКУ ВИБРАЦИОННУЮ ДЛЯ ПЛИТКИ BIHUI

63 р.

НАСАДКА НА ПРИСОСКУ ВИБРАЦИОННУЮ ДЛЯ ПЛИТКИ BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
АГШК (черепашка) DLT для шлифовки и запила

61 р.

АГШК (черепашка) DLT для шлифовки и запила

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
ПОДКОВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ШВА BIHU, 5ММ, 220ШТ

53 р.

ПОДКОВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ШВА BIHU, 5ММ, 220ШТ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Тарелка для черепашек 100мм, Полиуретановая

16 р.

Тарелка для черепашек 100мм, Полиуретановая

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Зажим СВП SVP-PROFI (0,7 мм) 100/500 ПЛАСТИК РУСИ

6 р.

Зажим СВП SVP-PROFI (0,7 мм) 100/500 ПЛАСТИК РУСИ

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Губка универсальная целлюлозная DLT, 165x100x50мм

13 р.

Губка универсальная целлюлозная DLT, 165x100x50мм

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Алмазная коронка-фреза DLT CERAMIC CONE PRO, 45-60мм, (для УШМ)

85 р.

Алмазная коронка-фреза DLT CERAMIC CONE PRO, 45-60мм, (для УШМ)

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Сменная щетка на шлифмашину BIHUI, арт.CG1900-25

33 р.

Сменная щетка на шлифмашину BIHUI, арт.CG1900-25

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Вакуумная помповая присоска для гладкой и рельефной плитки BIHUI, арт.SCBS8

295 р.

Вакуумная помповая присоска для гладкой и рельефной плитки BIHUI, арт.SCBS8

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Тарелка для шлифмашины DLT max-XT R7202, средняя жесткость

65 р.

Тарелка для шлифмашины DLT max-XT R7202, средняя жесткость

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Набор угольников столярных пластиковых DLT, 4 штуки, 100x100мм, арт.86404

19 р.

Набор угольников столярных пластиковых DLT, 4 штуки, 100x100мм, арт.86404

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Гелевые строительные наколенники BIHUI

64 р.

Гелевые строительные наколенники BIHUI

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Скребок для зачистки.

5 р.

Скребок для зачистки.

Минск, Московский

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Универсальный пылеотвод для запила под 45

167 р.

Универсальный пылеотвод для запила под 45

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Подкова для регулировки шва DLT, 1.5мм, 200шт

13 р.

Подкова для регулировки шва DLT, 1.5мм, 200шт

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
Строительные ходули STILTS

610 р.

Строительные ходули STILTS

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка
ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНАТА MAGNUSSON 320

320 р.

ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНАТА MAGNUSSON 320

Минск, Московский

Доставка
Рассрочка

Товары с доставкой от магазинов

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Онлайн-заказ

129.65 р.

Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Онлайн-заказ

58.59 р.

Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Бур Milwaukee 4932344296

Онлайн-заказ

24.56 р.

Бур Milwaukee 4932344296

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Онлайн-заказ

65.42 р.

Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Онлайн-заказ

614 р.

Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Онлайн-заказ

36.76 р.

Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Онлайн-заказ

35.90 р.

Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Онлайн-заказ

34.50 р.

Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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