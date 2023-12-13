Товары от Куфар Маркета
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Прочие инструменты в Московском районе Минска
27 р.
Набор губок для затирки BIHUI
Минск, Московский
70 р.
Присоска DLT VST-207 Mini, Ø7 дюймов
Минск, Московский
330 р.
Виброприсоска для укладки плитки DLT Vibro EVOLUTION
Минск, Московский
22 р.
Набор щеток для чистки на дрель шуруповерт DLT, 3шт
Минск, Московский
68 р.
Система выравнивания плитки (СВП) BIHUI
Минск, Московский
16 р.
Маяк для наливного пола 50 шт ПЛАСТИК РУСИ
Минск, Московский
290 р.
Вакуумная присоска RUBI для плитки, 110кг.
Минск, Московский
5 р.
Губка строительная для затирки BIHUI
Минск, Московский
85 р.
Шаблон для монтажа электрических подрозетников INSTALLER Electric-3
Минск, Московский
150 р.
Хоппер ковш для набрызга штукатурки HYVST OMG-II
Минск, Московский
365 р.
Вакуумная присоска от BIHUI с манометром SCVG8
Минск, Московский
9 р.
Регулируемые клинья BIHUI
Минск, Московский
20 р.
АГШК (черепашка) DLT 1, для сухой, мокрой шлифовки
Минск, Московский
68 р.
Шпатели для силикона Silicone master
Минск, Московский
1 650 р.
Плиткорез электрический RUBI TS-125, комплект мини
Минск, Московский
25 р.
Разделитель плитки (сепаратор) DLT Slim Cut
Минск, Московский
37 р.
Алмазный диск DLT (Slim-CERAMIC), 125мм
Минск, Московский
48 р.
Сокол штукатурный TACTIX 300MM, арт.281330
Минск, Московский
10 р.
Угольник столярный пластиковый DLT, 110x110мм, арт.86706
Минск, Московский
96 р.
Электрический гравер с гибким валом DELI DL-DM03-E1
Минск, Московский
70 р.
Пресс-клещи кримпер для обжига проводов
Минск, Московский
76 р.
Алмазный диск BIHUI B-SLIM, 125мм, DCDS125
Минск, Московский
460 р.
ВИБРОПРИСОСКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ RUBI
Минск, Московский
72 р.
Механический регулятор высоты плитки BIHUI 1-25 см
Минск, Московский
10 р.
Кельма четырехугольная BIHUI,200мм (мастерок)
Минск, Московский
31 р.
Губка строительная для затирки BIHUI, целлюлозная
Минск, Московский
63 р.
НАСАДКА НА ПРИСОСКУ ВИБРАЦИОННУЮ ДЛЯ ПЛИТКИ BIHUI
Минск, Московский
61 р.
АГШК (черепашка) DLT для шлифовки и запила
Минск, Московский
53 р.
ПОДКОВА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ШВА BIHU, 5ММ, 220ШТ
Минск, Московский
16 р.
Тарелка для черепашек 100мм, Полиуретановая
Минск, Московский
6 р.
Зажим СВП SVP-PROFI (0,7 мм) 100/500 ПЛАСТИК РУСИ
Минск, Московский
13 р.
Губка универсальная целлюлозная DLT, 165x100x50мм
Минск, Московский
85 р.
Алмазная коронка-фреза DLT CERAMIC CONE PRO, 45-60мм, (для УШМ)
Минск, Московский
33 р.
Сменная щетка на шлифмашину BIHUI, арт.CG1900-25
Минск, Московский
295 р.
Вакуумная помповая присоска для гладкой и рельефной плитки BIHUI, арт.SCBS8
Минск, Московский
65 р.
Тарелка для шлифмашины DLT max-XT R7202, средняя жесткость
Минск, Московский
19 р.
Набор угольников столярных пластиковых DLT, 4 штуки, 100x100мм, арт.86404
Минск, Московский
64 р.
Гелевые строительные наколенники BIHUI
Минск, Московский
5 р.
Скребок для зачистки.
Минск, Московский
167 р.
Универсальный пылеотвод для запила под 45
Минск, Московский
13 р.
Подкова для регулировки шва DLT, 1.5мм, 200шт
Минск, Московский
610 р.
Строительные ходули STILTS
Минск, Московский
320 р.
ГИЛЬОТИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЛАМИНАТА MAGNUSSON 320
Минск, Московский
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129.65 р.
Радиатор Лидея ЛУ 11-505 500x500
Минск, Центральный
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58.59 р.
Электрод РЕСАНТА МР-3 Ф2,5 (3 кг)
Минск, Центральный
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24.56 р.
Бур Milwaukee 4932344296
Минск, Центральный
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65.42 р.
Радиатор Лидея ЛК 11-304 300x400
Минск, Центральный
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614 р.
Штроборез Einhell TC-MA 1300 (4350730)
Минск, Центральный
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36.76 р.
Набор торцевых головок Hogert Technik HT1A884 (9 предметов)
Минск, Центральный
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35.90 р.
Зарядное устройство Sturm SBC1821 (18В)
Минск, Центральный
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34.50 р.
Набор ключей Toptul DAAQ1A07 1 предмет
Минск, Центральный