Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садового инвентаря в Московском районе Минска
50 р.
Колеса для тележек и тачек
Минск, Московский
Договорная
Топоры ручной работы
Минск, Московский
14.90 р.
Ледоруб-топор с металлической ручкой Б-3
Минск, Московский
13 р.
Лента бордюрная бордюр для сада грядок
Минск, Московский
Договорная
Уборка снега
Минск, Московский
80 р.
Плуг конный
Минск, Московский
Договорная
Колун
Минск, Московский
55 р.
Рукоятка stihl
Минск, Московский
75 р.
Фартук садовый многофункциональный
Минск, Московский
35 р.
Новая корзина корзинка кошик лукошко
Минск, Московский
23 р.
Новая корзина из лозы плетёная можно почтой
Минск, Московский
23 р.
Шпагат синтетический
Минск, Московский
15 р.
Косовище металлическое в сборе (2-е ручки + крепле
Минск, Московский
Договорная
Для огорода
Минск, Московский
25 р.
Новая корзина корзинка карзина кошки лукошко
Минск, Московский
120 р.
Мойка высокого давления аккумуляторная
Минск, Московский
55 р.
Сечкарня
Минск, Московский
60 р.
Опрыскиватель Оса 16 ручной
Минск, Московский
150 р.
Опрыскиватель аккумуляторный 12-16 литров
Минск, Московский
12 р.
Лента газонная бордюр
Минск, Московский
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20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
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69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
25 р.
Лопатка автомобильная снегоуборочная
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
17 р.
Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм
Минск, Первомайский
30 р.
Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм
Минск, Первомайский
13 р.
Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм
Минск, Первомайский
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49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
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48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
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70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
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55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный
15 р.
Лопата для снега
Минск, Советский
5 р.
Пуливизатор
Минск, Советский
9.65 р.
Мотыга дерев. ручка 1350мм
Минск, Первомайский
12 р.
Пена монтажная
Минск, Фрунзенский
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37 р.
Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)
Минск, Центральный
150 р.
Ящик для кампоста (перегноя) садовой компостер
Минск, Октябрьский
2.10 р.
Распродажа Колья для подвязывания дерьвьев
Минск, Фрунзенский
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Сумка дорожная для ручки чемоданаTRAVEL Wind Blows, отдел на молнии (наружный карман, ручка для пере
Минск, Центральный
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29 р.
Декоративная клейкая лента светящаяся в темноте 5 м / Флуоресцентная лента / Свечение до 10 часов
Минск, Центральный
6 р.
Кашпо для рассады, цветов
Минск, Заводской
20 р.
Тачка
Минск, Ленинский
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35 р.
Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи
Минск, Центральный
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28 р.
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный
Минск, Центральный
220 р.
Тачка строительная Skiper 130 Expert
Минск, Фрунзенский
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42 р.
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)
Минск, Центральный
30 р.
Ледоруб Big Gun(best) с деревянным черенком
Минск, Партизанский
20 р.
Лопата для снега
Минск, Ленинский
8 р.
Тяпка
Минск, Первомайский
2 р.
Деревянный черенок 55 см.
Минск, Фрунзенский
1.50 р.
Вёдра- пластик пищевой,6л на 5кг, металлические р,
Минск, Фрунзенский
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64.34 р.
Ручной опрыскиватель PALISAD 64750
Минск, Центральный
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27.66 р.
Опрыскиватель PALISAD 64738
Минск, Центральный
28 р.
Снегоуборочная лопата пластиковая с черенком
Минск, Октябрьский
30 р.
лопата для уборки снега
Минск, Октябрьский
Товары с доставкой от магазинов
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20.53 р.
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л
Минск, Центральный
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69 р.
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604
Минск, Центральный
110 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12
Минск, Центральный
108 р.
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10
Минск, Центральный
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49.92 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)
Минск, Центральный
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48.57 р.
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л
Минск, Центральный
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70.02 р.
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л
Минск, Центральный
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55.50 р.
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)
Минск, Центральный