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Сад и огородСадовый инвентарь

Прочее из садового инвентаря в Московском районе Минска

Колеса для тележек и тачек

50 р.

Колеса для тележек и тачек

Минск, Московский

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Топоры ручной работы

Договорная

Топоры ручной работы

Минск, Московский

Ледоруб-топор с металлической ручкой Б-3

14.90 р.

Ледоруб-топор с металлической ручкой Б-3

Минск, Московский

Лента бордюрная бордюр для сада грядок

13 р.

Лента бордюрная бордюр для сада грядок

Минск, Московский

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Уборка снега

Договорная

Уборка снега

Минск, Московский

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Плуг конный

80 р.

Плуг конный

Минск, Московский

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Колун

Договорная

Колун

Минск, Московский

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Рукоятка stihl

55 р.

Рукоятка stihl

Минск, Московский

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Фартук садовый многофункциональный

75 р.

Фартук садовый многофункциональный

Минск, Московский

Доставка
Новая корзина корзинка кошик лукошко

35 р.

Новая корзина корзинка кошик лукошко

Минск, Московский

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Новая корзина из лозы плетёная можно почтой

23 р.

Новая корзина из лозы плетёная можно почтой

Минск, Московский

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Шпагат синтетический

23 р.

Шпагат синтетический

Минск, Московский

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Косовище металлическое в сборе (2-е ручки + крепле

15 р.

Косовище металлическое в сборе (2-е ручки + крепле

Минск, Московский

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Для огорода

Договорная

Для огорода

Минск, Московский

Новая корзина корзинка карзина кошки лукошко

25 р.

Новая корзина корзинка карзина кошки лукошко

Минск, Московский

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Мойка высокого давления аккумуляторная

120 р.

Мойка высокого давления аккумуляторная

Минск, Московский

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Сечкарня

55 р.

Сечкарня

Минск, Московский

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Опрыскиватель Оса 16 ручной

60 р.

Опрыскиватель Оса 16 ручной

Минск, Московский

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Опрыскиватель аккумуляторный 12-16 литров

150 р.

Опрыскиватель аккумуляторный 12-16 литров

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Лента газонная бордюр

12 р.

Лента газонная бордюр

Минск, Московский

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no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопатка автомобильная снегоуборочная

25 р.

Лопатка автомобильная снегоуборочная

Минск, Центральный

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Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм

17 р.

Лопата снеговая 515х410 алюминиевая планка, деревянный черенок 32х1200мм

Минск, Первомайский

Доставка
Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм

30 р.

Скрепер стальной формованный для уборки снега 750*428*0,8мм

Минск, Первомайский

Доставка
Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм

13 р.

Лопата снеговая ''Купец'' 400*390мм оцинкованная планка, деревянный черенок 32*1200мм

Минск, Первомайский

Доставка
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лопата для снега

15 р.

Лопата для снега

Минск, Советский

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Пуливизатор

5 р.

Пуливизатор

Минск, Советский

Мотыга дерев. ручка 1350мм

9.65 р.

Мотыга дерев. ручка 1350мм

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пена монтажная

12 р.

Пена монтажная

Минск, Фрунзенский

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Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)

Онлайн-заказ

37 р.

Набор для творчества MAXI-1 Умный песок с песочницей (1 кг песка, 3 формочки, лопатка)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ящик для кампоста (перегноя) садовой компостер

150 р.

Ящик для кампоста (перегноя) садовой компостер

Минск, Октябрьский

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Распродажа Колья для подвязывания дерьвьев

2.10 р.

Распродажа Колья для подвязывания дерьвьев

Минск, Фрунзенский

Доставка
Сумка дорожная для ручки чемоданаTRAVEL Wind Blows, отдел на молнии (наружный карман, ручка для пере

Онлайн-заказ

31 р.
30 р.-3%

Сумка дорожная для ручки чемоданаTRAVEL Wind Blows, отдел на молнии (наружный карман, ручка для пере

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Декоративная клейкая лента светящаяся в темноте 5 м / Флуоресцентная лента / Свечение до 10 часов

Онлайн-заказ

29 р.

Декоративная клейкая лента светящаяся в темноте 5 м / Флуоресцентная лента / Свечение до 10 часов

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Кашпо для рассады, цветов

6 р.

Кашпо для рассады, цветов

Минск, Заводской

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Тачка

20 р.

Тачка

Минск, Ленинский

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Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Онлайн-заказ

35 р.

Насадка для душа с фильтром с витамином С, лавандой и турмалином AquaBlue / Лейка массажная 3-х режи

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Онлайн-заказ

28 р.

Полка - мыльница настенная Rotary drawer на присоске / Органайзер двухъярусный с крючком поворотный

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Тачка строительная Skiper 130 Expert

220 р.

Тачка строительная Skiper 130 Expert

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Онлайн-заказ

42 р.

Набор туриста Adrenalin Camp Set (лопата, топор, нож, пила)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ледоруб Big Gun(best) с деревянным черенком

30 р.

Ледоруб Big Gun(best) с деревянным черенком

Минск, Партизанский

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Лопата для снега

20 р.

Лопата для снега

Минск, Ленинский

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Тяпка

8 р.

Тяпка

Минск, Первомайский

Деревянный черенок 55 см.

2 р.

Деревянный черенок 55 см.

Минск, Фрунзенский

Вёдра- пластик пищевой,6л на 5кг, металлические р,

1.50 р.

Вёдра- пластик пищевой,6л на 5кг, металлические р,

Минск, Фрунзенский

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Ручной опрыскиватель PALISAD 64750

Онлайн-заказ

64.34 р.

Ручной опрыскиватель PALISAD 64750

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PALISAD 64738

Онлайн-заказ

27.66 р.

Опрыскиватель PALISAD 64738

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Снегоуборочная лопата пластиковая с черенком

28 р.

Снегоуборочная лопата пластиковая с черенком

Минск, Октябрьский

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лопата для уборки снега

30 р.

лопата для уборки снега

Минск, Октябрьский

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Товары с доставкой от магазинов

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Онлайн-заказ

20.53 р.

Опрыскиватель Жук ОП-205М15 1,5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Онлайн-заказ

69 р.

Опрыскиватель PATRIOT PT-2Li-104R 755302604

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

110 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-12

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

108 р.

Опрыскиватель аккумуляторный садовый Jectra JT-10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Онлайн-заказ

49.92 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 (7 л)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Онлайн-заказ

48.57 р.

Опрыскиватель Жук ОП-220 5 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Онлайн-заказ

70.02 р.

Опрыскиватель ЖУК ОП-207 10 л

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Онлайн-заказ

55.50 р.

Опрыскиватель MAROLEX Master ergo 1000 (S011.101)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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