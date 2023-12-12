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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Прочее в Московском районе Минска

Колесик мебельный

Договорная

Колесик мебельный

Минск, Московский

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Ключ мебельный

15 р.

Ключ мебельный

Минск, Московский

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НОВЫЙ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 2шт

15 р.

НОВЫЙ ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ 2шт

Минск, Московский

Колесо для кресла

5 р.

Колесо для кресла

Минск, Московский

Мебельные ручки

2.50 р.

Мебельные ручки

Минск, Московский

Новые Aventos HF25/38 Blum Авентос. Вся линейка.

340 р.

Новые Aventos HF25/38 Blum Авентос. Вся линейка.

Минск, Московский

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Дубовые стулья. Столярная заготовка

50 р.

Дубовые стулья. Столярная заготовка

Минск, Московский

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стойка для презентаций

90 р.

стойка для презентаций

Минск, Московский

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20 р.

Плинтус для столешницы IKEA FIXA.

Минск, Московский

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Скобы крепления.

Договорная

Скобы крепления.

Минск, Московский

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Уголок крепления

0.35 р.

Уголок крепления

Минск, Московский

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ДСП панели орех

10 р.

ДСП панели орех

Минск, Московский

Дубовая заготовка стула

65 р.

Дубовая заготовка стула

Минск, Московский

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Заглушки для труб с внешним диаметром 16 мм

0.01 р.

Заглушки для труб с внешним диаметром 16 мм

Минск, Московский

Крючки нержавейка 11 штук на кухню

5 р.

Крючки нержавейка 11 штук на кухню

Минск, Московский

Ящик метал. IKEA

50 р.

Ящик метал. IKEA

Минск, Московский

Распил ЛДСП (EGGER)

60 р.

Распил ЛДСП (EGGER)

Минск, Московский

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Шурупы для мебели

5 р.

Шурупы для мебели

Минск, Московский

Сейф, для хранения ценностей

105 р.

Сейф, для хранения ценностей

Минск, Московский

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Ножки для мебели

10 р.

Ножки для мебели

Минск, Московский

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Лента кромочная

25 р.

Лента кромочная

Минск, Московский

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РУЧКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Договорная

РУЧКИ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Минск, Московский

Ножки,Основание для мебели

25 р.

Ножки,Основание для мебели

Минск, Московский

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IKEA держатель для проводов

35 р.

IKEA держатель для проводов

Минск, Московский

Механизм трансформации дивана.

30 р.

Механизм трансформации дивана.

Минск, Московский

НОЖКИ для мебели 4шт

20 р.

НОЖКИ для мебели 4шт

Минск, Московский

Ножки пластиковые 4 шт

4 р.

Ножки пластиковые 4 шт

Минск, Московский

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Выкатная тележка для кухни

250 р.

Выкатная тележка для кухни

Минск, Московский

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Ножки для стола

Договорная

Ножки для стола

Минск, Московский

Мебельная ручка скоба керамика

3 р.

Мебельная ручка скоба керамика

Минск, Московский

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IKEA Накладная шина для фиксации мебели BESTA

15 р.

IKEA Накладная шина для фиксации мебели BESTA

Минск, Московский

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Ручки на комод

5 р.

Ручки на комод

Минск, Московский

Завесы-крепления для мебели, кнопки для мебели

3 р.

Завесы-крепления для мебели, кнопки для мебели

Минск, Московский

РАСПРОДАЖА. Выключатель с диммером 3 в 1 GTV

27 р.

РАСПРОДАЖА. Выключатель с диммером 3 в 1 GTV

Минск, Московский

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Петля гидравлическая накладная 09+clipon

1 р.

Петля гидравлическая накладная 09+clipon

Минск, Московский

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Механизм подъёма кровати

130 р.

Механизм подъёма кровати

Минск, Московский

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Дверца мебельная 4 шт

15 р.

Дверца мебельная 4 шт

Минск, Московский

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Фурнитура икеа икея IKEA

50 р.

Фурнитура икеа икея IKEA

Минск, Московский

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Подстолье для кофейного стола

75 р.

Подстолье для кофейного стола

Минск, Московский

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Столешница Egger Цемент

90 р.

Столешница Egger Цемент

Минск, Московский

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Гайка усовая М8

5 р.

Гайка усовая М8

Минск, Московский

Дверка дубовая

65 р.

Дверка дубовая

Минск, Московский

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Ножки для кресла, колёсики

1 р.

Ножки для кресла, колёсики

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Онлайн-заказ

15.80 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Онлайн-заказ

15 р.

Упор поясничный (массажная сетка для поддержки спины, упор на спинку стула) Seat Back / ортопедическ

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

100 р.

Мебельная фурнитура Blum (под заказ)

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Онлайн-заказ

72 р.
46.94 р.-35%

Комплект сменных элементов для зеркального шкафа Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Онлайн-заказ

39 р.
25.94 р.-33%

Комплект сменных элементов для тумбы Triton Эко

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

100 р.

Подстолье Опора, ножки для стола. Опора мебельная лофт.

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Онлайн-заказ

59 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS103

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Онлайн-заказ

47 р.

Подставка для ноутбука EVOLUTION LS105

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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