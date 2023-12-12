logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииСад и огород
Прочее для сада и огорода
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Сад и огород

Прочее для сада и огорода в Московском районе Минска

Тележка хозяйственная ВВ-2

140 р.

Тележка хозяйственная ВВ-2

Минск, Московский

Тележка со складывающейся ручкой

250 р.

Тележка со складывающейся ручкой

Минск, Московский

Насос дренажный фекальный MIKKELI MPS-2000A

190 р.

Насос дренажный фекальный MIKKELI MPS-2000A

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Ультразвуковой отпугиватель для грызунов

12 р.

Ультразвуковой отпугиватель для грызунов

Минск, Московский

Таймер для управления поливом Жук

45 р.

Таймер для управления поливом Жук

Минск, Московский

badge-icon
Опилки в мешках

6 р.

Опилки в мешках

Минск, Московский

Сапоги резиновые

20 р.

Сапоги резиновые

Минск, Московский

badge-icon
Табличка Осторожно злая собака - алюминий 15х20 см

15 р.

Табличка Осторожно злая собака - алюминий 15х20 см

Минск, Московский

ливневые системы

25 р.

ливневые системы

Минск, Московский

badge-icon
Бутыль в пластиковой корзине

150 р.

Бутыль в пластиковой корзине

Минск, Московский

Крышка домик для колодца. Доставка бесплатно.

120 р.

Крышка домик для колодца. Доставка бесплатно.

Минск, Московский

Вазы для цветов

3.50 р.

Вазы для цветов

Минск, Московский

badge-icon
Кран/ фантан садовый

1 700 р.

Кран/ фантан садовый

Минск, Московский

badge-icon
Уксусная кислота

5 р.

Уксусная кислота

Минск, Московский

badge-icon
Мусорный контейнер 1100 л

Договорная

Мусорный контейнер 1100 л

Минск, Московский

badge-icon
Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные С-1

15 р.

Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные С-1

Минск, Московский

Доставка
Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные П-2

18 р.

Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные П-2

Минск, Московский

Доставка
Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные С-2

19 р.

Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные С-2

Минск, Московский

Доставка
Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные П-1

14 р.

Отпугиватель птиц Шипы противоприсадные П-1

Минск, Московский

Доставка
Кормушка для птиц

10 р.

Кормушка для птиц

Минск, Московский

Редуктор stihl оригинал

270 р.

Редуктор stihl оригинал

Минск, Московский

badge-icon
Мельница большая декоративная

200 р.

Мельница большая декоративная

Минск, Московский

Расклепочное устройство Oregon

80 р.

Расклепочное устройство Oregon

Минск, Московский

Клипсы для прививки арбуза, дыни, огурца

4 р.

Клипсы для прививки арбуза, дыни, огурца

Минск, Московский

Лебедь и черепаха.

100 р.

Лебедь и черепаха.

Минск, Московский

Лейка садовая 2л

5 р.

Лейка садовая 2л

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Ящики овощные

0.50 р.

Ящики овощные

Минск, Московский

badge-icon
Солома. Тюк. Наличие. Бесплатная доставка.

15 р.

Солома. Тюк. Наличие. Бесплатная доставка.

Минск, Московский

Фитолампа Uniel 24 Вт

37 р.

Фитолампа Uniel 24 Вт

Минск, Московский

Продам коченые свиные уши

3 р.

Продам коченые свиные уши

Минск, Московский

ПРОРАЩИВАТЕЛЬ RAWMID DREAM SPROUTER SDM-02

350 р.

ПРОРАЩИВАТЕЛЬ RAWMID DREAM SPROUTER SDM-02

Минск, Московский

badge-icon
Аквариум панорама 60 с тумбой бук

250 р.

Аквариум панорама 60 с тумбой бук

Минск, Московский

badge-icon
ФОТОСЕТКА для забора 3Д сетка с фотопечать от 10 р

10 р.

ФОТОСЕТКА для забора 3Д сетка с фотопечать от 10 р

Минск, Московский

Бачок для воды (рукомойник) 15 л

15 р.

Бачок для воды (рукомойник) 15 л

Минск, Московский

Уничтожитель насекомых KOMAROFF GF-20B

150 р.

Уничтожитель насекомых KOMAROFF GF-20B

Минск, Московский

Подставки для цветов.

1 р.

Подставки для цветов.

Минск, Московский

badge-icon
Ящик пластик 30*40*10

1 р.

Ящик пластик 30*40*10

Минск, Московский

Металлорукав в ПВХ 32

50 р.

Металлорукав в ПВХ 32

Минск, Московский

Фильтр для очистки босеена

70 р.

Фильтр для очистки босеена

Минск, Московский

badge-icon
Пластиковый поддон

15 р.

Пластиковый поддон

Минск, Московский

Мел

25 р.

Мел

Минск, Московский

badge-icon
Лопаты для снега

15 р.

Лопаты для снега

Минск, Московский

Скворечники, синичники

15 р.

Скворечники, синичники

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

140 р.

Набор печь усиленная с дымоходом + казан

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Печи для казанов в ассортименте

100 р.

Печи для казанов в ассортименте

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Договорная

Расчистка дачного участка,вывоз мусора с участка

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Онлайн-заказ

7.98 р.

Крысоловка металлическая усиленная SPARTA 93889 (2 шт)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Онлайн-заказ

16.49 р.

Отпугиватель муравьев Rexant 71-0011

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Онлайн-заказ

17.87 р.

Отпугиватель грызунов Rexant 71-0028

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Онлайн-заказ

120.90 р.

Электронный уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Онлайн-заказ

132.61 р.

Уничтожитель насекомых KomarOFF GL2A LED

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Садовая мебель и бассейныБассейныБеседки, шатры, тентыДетские площадкиКачели садовыеМебель для садаСадовый интерьер и аксессуарыУличное освещениеПрочее
Мангалы, аксессуары, топливоМангалыКазаныКоптильниАксессуарыТопливо
Мотоблоки и культиваторыМотоблокиКультиваторыЗапчасти и сопутствующие товары
Садовая техникаЭлектро- и бензопилыГазонокосилкиИзмельчителиНасосыТриммерыЗапчасти и аксессуарыПрочее
Садовый инвентарьЕврокубы, баки и бочкиСадовый инструментТачки и тележкиШланги и поливПрочее
Теплицы и парники
Растения, рассада и семенаСаженцы, рассадаСемена, луковицыПрочее
Удобрения и агрохимияОрганические удобренияМинеральные удобренияКалийные удобренияСредства для защиты растений
Все для пчеловодаИнструменты и аксессуарыОдежда для защитыПчелы, пчелопакетыПродукты пчеловодстваУльиПрочее
Бани, хозблоки, санузлыБаниТуалеты и санузлыХозблокиАксессуары для баньПрочее
Прочее для сада и огорода