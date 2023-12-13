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ЭлектроникаТВ и видеотехника

Прочее в Московском районе Минска

Медиаплеер Asus OPlay mini

15 р.

Медиаплеер Asus OPlay mini

Минск, Московский

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Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Договорная

Android ТВ приставка Redbox Mini 5

Минск, Московский

Медиаплеер Redbox Mini

26 р.

Медиаплеер Redbox Mini

Минск, Московский

Редми ноут 11s

500 р.

Редми ноут 11s

Минск, Московский

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Кронштейн фирменный новый 24'' 18,1кг OMNI MOUNT

Договорная

Кронштейн фирменный новый 24'' 18,1кг OMNI MOUNT

Минск, Московский

Приемник цифрового ТВ ВВК

38 р.

Приемник цифрового ТВ ВВК

Минск, Московский

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Антенна телевизионная для дачи

50 р.

Антенна телевизионная для дачи

Минск, Московский

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Антенна телевизионная комнатная всеволновая

35 р.

Антенна телевизионная комнатная всеволновая

Минск, Московский

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Кронштейн для телевизора

40 р.

Кронштейн для телевизора

Минск, Московский

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Смарт ТВ приставкa на Mecool KH3 2/16GB

120 р.

Смарт ТВ приставкa на Mecool KH3 2/16GB

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
CAM модуль Триколор ТВ и НТВ Плюс CI+

100 р.

CAM модуль Триколор ТВ и НТВ Плюс CI+

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Дигитайзер HDMI AV - DNT GRABSTAR PRO

650 р.

Дигитайзер HDMI AV - DNT GRABSTAR PRO

Минск, Московский

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Блок питания AC/DC 13,5V 350mA

10 р.

Блок питания AC/DC 13,5V 350mA

Минск, Московский

Умножитель напряжения для экспериментов с высоким

5 р.

Умножитель напряжения для экспериментов с высоким

Минск, Московский

Медиаплеер Dune hd real vision 4k plus

880 р.

Медиаплеер Dune hd real vision 4k plus

Минск, Московский

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Каппиляры для ультра звуковой сварки.

5 р.

Каппиляры для ультра звуковой сварки.

Минск, Московский

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Домашний кинотеатр LG

400 р.

Домашний кинотеатр LG

Минск, Московский

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Пульт Panasonic EUR51254

10 р.

Пульт Panasonic EUR51254

Минск, Московский

Подставка под телевизор

5 р.

Подставка под телевизор

Минск, Московский

Кабель коаксиальный

40 р.

Кабель коаксиальный

Минск, Московский

Пульт ZALA

10 р.

Пульт ZALA

Минск, Московский

LCD панель как запчасть

15 р.

LCD панель как запчасть

Минск, Московский

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Ножки для телевизора ''Витязь

15 р.

Ножки для телевизора ''Витязь

Минск, Московский

3D очки ВОЗМОЖЕН ТОРГ.

25 р.

3D очки ВОЗМОЖЕН ТОРГ.

Минск, Московский

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Openbox T2-03M

50 р.

Openbox T2-03M

Минск, Московский

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Магнитофон Panasonic RX DT-37

95 р.

Магнитофон Panasonic RX DT-37

Минск, Московский

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Световой планшет

130 р.

Световой планшет

Минск, Московский

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Miracast ChromeCast

30 р.

Miracast ChromeCast

Минск, Московский

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Подставка под телевизор

30 р.

Подставка под телевизор

Минск, Московский

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ТВ-антенна Locus Зенит L013.20

40 р.

ТВ-антенна Locus Зенит L013.20

Минск, Московский

Динамик ТВ

20 р.

Динамик ТВ

Минск, Московский

Антена спутниковая. 65 см.

25 р.

Антена спутниковая. 65 см.

Минск, Московский

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Умный видео звонок Ring Video Doorbell Pro

300 р.

Умный видео звонок Ring Video Doorbell Pro

Минск, Московский

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Блок питания 12В, 2А, 24Вт.

10 р.

Блок питания 12В, 2А, 24Вт.

Минск, Московский

Спутниковая антенна

25 р.

Спутниковая антенна

Минск, Московский

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Гнездо Твм прямое эконом

0.30 р.

Гнездо Твм прямое эконом

Минск, Московский

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Гнездо Твм угловое эконом.

1 р.

Гнездо Твм угловое эконом.

Минск, Московский

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Аудио-видео кабель

5 р.

Аудио-видео кабель

Минск, Московский

Для Эл/дел

Договорная

Для Эл/дел

Минск, Московский

Теле- и радиоприёмник JVC Модель: 3050 EU.

250 р.

Теле- и радиоприёмник JVC Модель: 3050 EU.

Минск, Московский

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Коробка от телевизора 2шт 40 и 50 диагональ

3 р.

Коробка от телевизора 2шт 40 и 50 диагональ

Минск, Московский

Антена

Договорная

Антена

Минск, Московский

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колонки 5.1 системы

100 р.

колонки 5.1 системы

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Андроид ТВ приставка-стик xs97

130 р.

Андроид ТВ приставка-стик xs97

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

175.97 р.

Проекционный экран PL Magna 264x149см MW / MWM-HD-119D

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Онлайн-заказ

56.50 р.
49.33 р.-13%

Приемник цифрового ТВ ''Hyundai'' H-DVB460

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Онлайн-заказ

18.70 р.
17.55 р.-6%

Пульт ДУ - ''HUAYU'' RM-D1078+

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
XS97 Mini S905W2 Android TV Box

110 р.

XS97 Mini S905W2 Android TV Box

Гомельская, Жлобин

Доставка по Беларуси
Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

150 р.

Видеоглазок для двери с монитором TVG-033

Гомель

Доставка по Беларуси
Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Онлайн-заказ

170 р.
146.59 р.-14%

Кронштейн для TV ''Gembird'' WM-58ST-01 32-58 max-36 кг Black

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Онлайн-заказ

5 939 р.
5 540.46 р.-7%

Шлем виртуальной реальности ''HTC'' Vive Cosmos 99HARL027-00

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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