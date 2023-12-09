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Прочая техника для ухода за одеждой
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Бытовая техникаУход за одеждой, пошив

Прочая техника для ухода за одеждой в Московском районе Минска

Материал синтетика

Договорная

Материал синтетика

Минск, Московский

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Машинка для удаления катышек на запчасти

5 р.

Машинка для удаления катышек на запчасти

Минск, Московский

Вязальная машина Silver SRP-50 двухфонтурная.

750 р.

Вязальная машина Silver SRP-50 двухфонтурная.

Минск, Московский

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KАМЕНЬ ЗАТОЧНОЙ ДЛЯ ДИСКОВОГО РАСКРОЙНОГО НОЖА

14.50 р.

KАМЕНЬ ЗАТОЧНОЙ ДЛЯ ДИСКОВОГО РАСКРОЙНОГО НОЖА

Минск, Московский

Зажим для кроя ткани (настилов)

4 р.

Зажим для кроя ткани (настилов)

Минск, Московский

Машинка для удаления катышков Xiaomi mijja

55 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi mijja

Минск, Московский

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Машинка для удаления катышков Galaxy GL6301

10 р.

Машинка для удаления катышков Galaxy GL6301

Минск, Московский

Набор швейных булавок

5 р.

Набор швейных булавок

Минск, Московский

Машинка от катышек Maxwell Новая

5 р.

Машинка от катышек Maxwell Новая

Минск, Московский

Электросушилки для обуви

24 р.

Электросушилки для обуви

Минск, Московский

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Машинка для удаления катышек Aresa AR-4101 (Арт. 7/233265)

14.18 р.

Машинка для удаления катышек Aresa AR-4101 (Арт. 7/233265)

Минск, Московский

Ультратон МС-2000М

20 р.

Ультратон МС-2000М

Минск, Московский

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Доска для глажки и отпаривания

100 р.

Доска для глажки и отпаривания

Минск, Московский

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Гладильная доска (часть без верха)))

Договорная

Гладильная доска (часть без верха)))

Минск, Московский

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Машинка для катышков

7 р.

Машинка для катышков

Минск, Московский

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Швейный набор

15 р.

Швейный набор

Минск, Московский

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Сушка одежды

40 р.

Сушка одежды

Минск, Московский

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Машинка от катышек

5 р.

Машинка от катышек

Минск, Московский

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Прялка электрическая Чаровница

60 р.

Прялка электрическая Чаровница

Минск, Московский

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Машинка для удаления катышек с одежды

15 р.

Машинка для удаления катышек с одежды

Минск, Московский

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Машинка для катышек

5 р.

Машинка для катышек

Минск, Московский

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Заливной шланг для стиральной машины

3 р.

Заливной шланг для стиральной машины

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Онлайн-заказ

31 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2474

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4101

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Онлайн-заказ

25 р.

Машинка для удаления катышков ARESA AR-4102

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Онлайн-заказ

19.31 р.

Машинка для удаления катышков Maxwell MW-3102 W

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Онлайн-заказ

34 р.

Машинка для удаления катышков CENTEK CT-2473

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Онлайн-заказ

54 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Deerma Hair Ball Trimmer DEM-MQ600

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Онлайн-заказ

10.96 р.

Машинка для удаления катышков Energy EN-826

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Онлайн-заказ

59.43 р.

Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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