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Бытовая техникаТехника для уборки

Прочая техника для уборки в Московском районе Минска

Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

350 р.

Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер

Минск, Московский

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Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

35 р.

Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз

Минск, Московский

ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM

1 650 р.

ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM

Минск, Московский

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Керхер(Karcher) К5,новый

890 р.

Керхер(Karcher) К5,новый

Минск, Московский

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Робот мойщик для мытья окон Даджет W100

200 р.

Робот мойщик для мытья окон Даджет W100

Минск, Московский

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Электрощетки для уборки

12 р.

Электрощетки для уборки

Минск, Московский

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Karcher k7 premium power, home kit

2 600 р.

Karcher k7 premium power, home kit

Минск, Московский

Роторная машина

2 500 р.

Роторная машина

Минск, Московский

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Автомойка высокого давления

460 р.

Автомойка высокого давления

Минск, Московский

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Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium White (1.633

320 р.

Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium White (1.633

Минск, Московский

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Магнитная щетка-стеклоочиститель C12 Boomjoy

40 р.

Магнитная щетка-стеклоочиститель C12 Boomjoy

Минск, Московский

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Hobot 388

620 р.

Hobot 388

Минск, Московский

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Электрошвабра-полотёр Hutt HH6

300 р.

Электрошвабра-полотёр Hutt HH6

Минск, Московский

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Аппарат для влажной уборки

850 р.

Аппарат для влажной уборки

Минск, Московский

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Karcher k4 basic car, мойка высоэ дав, Керхер

320 р.

Karcher k4 basic car, мойка высоэ дав, Керхер

Минск, Московский

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Швабра новая для уборки с отжимом для сухих рук

25 р.

Швабра новая для уборки с отжимом для сухих рук

Минск, Московский

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Товары для дома

25 р.

Товары для дома

Минск, Московский

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Продам турбину (двигатель) для поломоечной машины

290 р.

Продам турбину (двигатель) для поломоечной машины

Минск, Московский

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МОП

40 р.

МОП

Минск, Московский

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Стеклоочиститель Karcher

120 р.

Стеклоочиститель Karcher

Минск, Московский

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Поломоечная машина

4 000 р.

Поломоечная машина

Минск, Московский

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седло и поршень регулятора давления Керхер

25 р.

седло и поршень регулятора давления Керхер

Минск, Московский

Осевой вентилятор Electrolux Glass EAFG-150 (белый

180 р.

Осевой вентилятор Electrolux Glass EAFG-150 (белый

Минск, Московский

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Дисковая щётка для поломоечных машин

100 р.

Дисковая щётка для поломоечных машин

Минск, Московский

KARCHER Электрошвабра EWM2 Premium

750 р.

KARCHER Электрошвабра EWM2 Premium

Минск, Московский

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Щётки

5 р.

Щётки

Минск, Московский

Щётка для смахивания пыли (пипидастр)

5 р.

Щётка для смахивания пыли (пипидастр)

Минск, Московский

Стеклоочиститель керхер

60 р.

Стеклоочиститель керхер

Минск, Московский

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Паровая швабра Leifheit CleanTenso 11910

200 р.

Паровая швабра Leifheit CleanTenso 11910

Минск, Московский

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Мусорный контейнер 25л.

18 р.

Мусорный контейнер 25л.

Минск, Московский

Швабра с отжимом

45 р.

Швабра с отжимом

Минск, Московский

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клапан Керхер

23 р.

клапан Керхер

Минск, Московский

Робот для мытья окон Mamibot W120-F

700 р.

Робот для мытья окон Mamibot W120-F

Минск, Московский

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Электрошвабра Karcher FC 5 Premium

400 р.

Электрошвабра Karcher FC 5 Premium

Минск, Московский

Поломоечная машина karcher br 30/4 c

2 850 р.

Поломоечная машина karcher br 30/4 c

Минск, Московский

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3 пылесборника

10 р.

3 пылесборника

Минск, Московский

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Уплотнительные полосы Karcher 4.037-059.0

55 р.

Уплотнительные полосы Karcher 4.037-059.0

Минск, Московский

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Дисковая щетка средней жесткости Karcher 6.907-151

150 р.

Дисковая щетка средней жесткости Karcher 6.907-151

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Насадка Bort Steam mop 93411669

Онлайн-заказ

45.58 р.

Насадка Bort Steam mop 93411669

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Онлайн-заказ

42.90 р.

Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Онлайн-заказ

28.30 р.

Насадка Bort Floor scrub brush 93413007

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электровеники Stiga SWP 577

Онлайн-заказ

1 990 р.

Электровеники Stiga SWP 577

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Онлайн-заказ

735.62 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Онлайн-заказ

48.30 р.

Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

329 р.

Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Онлайн-заказ

326.80 р.

Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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