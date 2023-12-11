Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для уборки в Московском районе Минска
350 р.
Мойка штиль Stihl re 108. Karcher. Керхер
Минск, Московский
35 р.
Аренда робота для мытья окон. Доставка-Самовывоз
Минск, Московский
1 650 р.
ЭЛЕКТРОШВАБРА KARCHER FC 7 CORDLESS PREMIUM
Минск, Московский
890 р.
Керхер(Karcher) К5,новый
Минск, Московский
200 р.
Робот мойщик для мытья окон Даджет W100
Минск, Московский
12 р.
Электрощетки для уборки
Минск, Московский
2 600 р.
Karcher k7 premium power, home kit
Минск, Московский
2 500 р.
Роторная машина
Минск, Московский
460 р.
Автомойка высокого давления
Минск, Московский
320 р.
Стеклоочиститель Karcher WV 6 Premium White (1.633
Минск, Московский
40 р.
Магнитная щетка-стеклоочиститель C12 Boomjoy
Минск, Московский
620 р.
Hobot 388
Минск, Московский
300 р.
Электрошвабра-полотёр Hutt HH6
Минск, Московский
850 р.
Аппарат для влажной уборки
Минск, Московский
320 р.
Karcher k4 basic car, мойка высоэ дав, Керхер
Минск, Московский
25 р.
Швабра новая для уборки с отжимом для сухих рук
Минск, Московский
25 р.
Товары для дома
Минск, Московский
290 р.
Продам турбину (двигатель) для поломоечной машины
Минск, Московский
40 р.
МОП
Минск, Московский
120 р.
Стеклоочиститель Karcher
Минск, Московский
4 000 р.
Поломоечная машина
Минск, Московский
25 р.
седло и поршень регулятора давления Керхер
Минск, Московский
180 р.
Осевой вентилятор Electrolux Glass EAFG-150 (белый
Минск, Московский
100 р.
Дисковая щётка для поломоечных машин
Минск, Московский
750 р.
KARCHER Электрошвабра EWM2 Premium
Минск, Московский
5 р.
Щётки
Минск, Московский
5 р.
Щётка для смахивания пыли (пипидастр)
Минск, Московский
60 р.
Стеклоочиститель керхер
Минск, Московский
200 р.
Паровая швабра Leifheit CleanTenso 11910
Минск, Московский
18 р.
Мусорный контейнер 25л.
Минск, Московский
45 р.
Швабра с отжимом
Минск, Московский
23 р.
клапан Керхер
Минск, Московский
700 р.
Робот для мытья окон Mamibot W120-F
Минск, Московский
400 р.
Электрошвабра Karcher FC 5 Premium
Минск, Московский
2 850 р.
Поломоечная машина karcher br 30/4 c
Минск, Московский
10 р.
3 пылесборника
Минск, Московский
55 р.
Уплотнительные полосы Karcher 4.037-059.0
Минск, Московский
150 р.
Дисковая щетка средней жесткости Karcher 6.907-151
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
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45.58 р.
Насадка Bort Steam mop 93411669
Минск, Центральный
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42.90 р.
Шланг Bort Steam hose 2500C 93412444
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
28.30 р.
Насадка Bort Floor scrub brush 93413007
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
1 990 р.
Электровеники Stiga SWP 577
Минск, Центральный
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735.62 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor Pro 3/8''F-3/8''F 20м 46180057
Минск, Центральный
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48.30 р.
Пеногенератор DAEWOO POWER DAW 10
Минск, Центральный
329 р.
Циклон для Makita VC2512 L общий монтаж на тележке
Минск, Партизанский
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326.80 р.
Аксессуары для моек высокого давления Lavor RL37 37000029
Минск, Центральный