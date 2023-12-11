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Бытовая техникаТехника для кухни

Прочая техника для кухни в Московском районе Минска

Диспенсер для яиц

Договорная

Диспенсер для яиц

Минск, Московский

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Мини-печь Cezaris «Гомельчанка»

150 р.

Мини-печь Cezaris «Гомельчанка»

Минск, Московский

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Паста-машина Philips HR2332/12

300 р.

Паста-машина Philips HR2332/12

Минск, Московский

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Мультипекарь Redmond

70 р.

Мультипекарь Redmond

Минск, Московский

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Измельчитель пищевых отходов Zyle ZY005WD

865 р.

Измельчитель пищевых отходов Zyle ZY005WD

Минск, Московский

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Контейнеры

0.50 р.

Контейнеры

Минск, Московский

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Электрическая точилка для ножей

150 р.

Электрическая точилка для ножей

Минск, Московский

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Кексница Vesta почти новая

20 р.

Кексница Vesta почти новая

Минск, Московский

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Терка. Новая. В упаковке.

12 р.

Терка. Новая. В упаковке.

Минск, Московский

Фонтан для шоколада

Договорная

Фонтан для шоколада

Минск, Московский

Мини-печь Steba KB 27 U.2

250 р.

Мини-печь Steba KB 27 U.2

Минск, Московский

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Кулер с нагревом + доставка

199 р.

Кулер с нагревом + доставка

Минск, Московский

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Кулер. Диспенсер. Горячая и холодная вода. Торг

150 р.

Кулер. Диспенсер. Горячая и холодная вода. Торг

Минск, Московский

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Кулер для воды Водораздатчик-диспенсер Aqua Work 16L/N

180 р.

Кулер для воды Водораздатчик-диспенсер Aqua Work 16L/N

Минск, Московский

Кулер Водораздатчик-диспенсер Aqua Work MYL 833

210 р.

Кулер Водораздатчик-диспенсер Aqua Work MYL 833

Минск, Московский

Зажигалка для газовой плиты

12 р.

Зажигалка для газовой плиты

Минск, Московский

Таймер для кухни

10 р.

Таймер для кухни

Минск, Московский

Измельчитель отходов InSinkErator 46 (для мойки)

690 р.

Измельчитель отходов InSinkErator 46 (для мойки)

Минск, Московский

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Магнитный держатель Samura SMH-01 (черный)

21 р.

Магнитный держатель Samura SMH-01 (черный)

Минск, Московский

фильтр для воды БАРЬЕР 2,5л

18 р.

фильтр для воды БАРЬЕР 2,5л

Минск, Московский

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Бытовая техника

800 р.

Бытовая техника

Минск, Московский

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Слайсер ATVEL EasyCut SR1

80 р.

Слайсер ATVEL EasyCut SR1

Минск, Московский

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Предохранитель керамический

2 р.

Предохранитель керамический

Минск, Московский

Кухонный измельчитель

9 р.

Кухонный измельчитель

Минск, Московский

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Автоклав

400 р.

Автоклав

Минск, Московский

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Электрошашлычница(Арт.4/230758)

92.56 р.

Электрошашлычница(Арт.4/230758)

Минск, Московский

Штопор электрический

40 р.

Штопор электрический

Минск, Московский

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ESPRING СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

2 495 р.

ESPRING СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ

Минск, Московский

Электрошашлычница Scarlett SC-KG22601

100 р.

Электрошашлычница Scarlett SC-KG22601

Минск, Московский

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Подставка под чайник

5 р.

Подставка под чайник

Минск, Московский

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Чайник

10 р.

Чайник

Минск, Московский

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Вспениватель молока

65 р.

Вспениватель молока

Минск, Московский

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Фильтр для воды

5 р.

Фильтр для воды

Минск, Московский

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Капучинатор, вспениватель молока, мини-миксер ИКЕА

10 р.

Капучинатор, вспениватель молока, мини-миксер ИКЕА

Минск, Московский

Электрооткрывалка Krups GVE1 Open Control

70 р.

Электрооткрывалка Krups GVE1 Open Control

Минск, Московский

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Фильтр для воды

13 р.

Фильтр для воды

Минск, Московский

Новый ланч бокс, электрический, разогревать пищи

10 р.

Новый ланч бокс, электрический, разогревать пищи

Минск, Московский

Измельчитель пищи. Evolution 100

1 100 р.

Измельчитель пищи. Evolution 100

Минск, Московский

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Кулер для воды

100 р.

Кулер для воды

Минск, Московский

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Фильтр для воды

12 р.

Фильтр для воды

Минск, Московский

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Дистиллятор (Узлы отбора, Диоптр)

500 р.

Дистиллятор (Узлы отбора, Диоптр)

Минск, Московский

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Антивибрационные подставки для стиральной машины

11 р.

Антивибрационные подставки для стиральной машины

Минск, Московский

Доставка
Закаточная машинка

Договорная

Закаточная машинка

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Онлайн-заказ

312 р.

Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Онлайн-заказ

266.55 р.

Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Онлайн-заказ

269.72 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

320 р.

СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Онлайн-заказ

140.19 р.

Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ломтерезка CENTEK CT-1381

Онлайн-заказ

277.09 р.

Ломтерезка CENTEK CT-1381

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Онлайн-заказ

87 р.

Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Онлайн-заказ

125 р.

Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси

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