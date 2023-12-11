Товары от Куфар Маркета
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Прочая техника для кухни в Московском районе Минска
Договорная
Диспенсер для яиц
Минск, Московский
150 р.
Мини-печь Cezaris «Гомельчанка»
Минск, Московский
300 р.
Паста-машина Philips HR2332/12
Минск, Московский
70 р.
Мультипекарь Redmond
Минск, Московский
865 р.
Измельчитель пищевых отходов Zyle ZY005WD
Минск, Московский
0.50 р.
Контейнеры
Минск, Московский
150 р.
Электрическая точилка для ножей
Минск, Московский
20 р.
Кексница Vesta почти новая
Минск, Московский
12 р.
Терка. Новая. В упаковке.
Минск, Московский
Договорная
Фонтан для шоколада
Минск, Московский
250 р.
Мини-печь Steba KB 27 U.2
Минск, Московский
199 р.
Кулер с нагревом + доставка
Минск, Московский
150 р.
Кулер. Диспенсер. Горячая и холодная вода. Торг
Минск, Московский
180 р.
Кулер для воды Водораздатчик-диспенсер Aqua Work 16L/N
Минск, Московский
210 р.
Кулер Водораздатчик-диспенсер Aqua Work MYL 833
Минск, Московский
12 р.
Зажигалка для газовой плиты
Минск, Московский
10 р.
Таймер для кухни
Минск, Московский
690 р.
Измельчитель отходов InSinkErator 46 (для мойки)
Минск, Московский
21 р.
Магнитный держатель Samura SMH-01 (черный)
Минск, Московский
18 р.
фильтр для воды БАРЬЕР 2,5л
Минск, Московский
800 р.
Бытовая техника
Минск, Московский
80 р.
Слайсер ATVEL EasyCut SR1
Минск, Московский
2 р.
Предохранитель керамический
Минск, Московский
9 р.
Кухонный измельчитель
Минск, Московский
400 р.
Автоклав
Минск, Московский
92.56 р.
Электрошашлычница(Арт.4/230758)
Минск, Московский
40 р.
Штопор электрический
Минск, Московский
2 495 р.
ESPRING СИСТЕМА ОЧИСТКИ ВОДЫ
Минск, Московский
100 р.
Электрошашлычница Scarlett SC-KG22601
Минск, Московский
5 р.
Подставка под чайник
Минск, Московский
10 р.
Чайник
Минск, Московский
65 р.
Вспениватель молока
Минск, Московский
5 р.
Фильтр для воды
Минск, Московский
10 р.
Капучинатор, вспениватель молока, мини-миксер ИКЕА
Минск, Московский
70 р.
Электрооткрывалка Krups GVE1 Open Control
Минск, Московский
13 р.
Фильтр для воды
Минск, Московский
10 р.
Новый ланч бокс, электрический, разогревать пищи
Минск, Московский
1 100 р.
Измельчитель пищи. Evolution 100
Минск, Московский
100 р.
Кулер для воды
Минск, Московский
12 р.
Фильтр для воды
Минск, Московский
500 р.
Дистиллятор (Узлы отбора, Диоптр)
Минск, Московский
11 р.
Антивибрационные подставки для стиральной машины
Минск, Московский
Договорная
Закаточная машинка
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
Онлайн-заказ
312 р.
Вакуумный упаковщик Solis Vac Prestige
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
266.55 р.
Мини-печь CENTEK CT-1531-42 Convection
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
269.72 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1520
Минск, Центральный
320 р.
СЕПАРАТОР - СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЬ СИБИРЬ 120 (100 л/ч)
Могилевская, Бобруйск
Онлайн-заказ
140.19 р.
Вакуумный упаковщик Kitfort KT-1511-2
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
277.09 р.
Ломтерезка CENTEK CT-1381
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
87 р.
Портативный дезинфектор для фруктов и овощей Fruit and vegetable washing machine XY-006 на зарядной
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
125 р.
Сушилка для овощей и фруктов Digital Food Dehydrator SMX-01
Минск, Центральный