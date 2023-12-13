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Бытовая техникаТехника для красоты и здоровья

Прочая техника для красоты и здоровья в Московском районе Минска

БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

799 р.

БИПАП/СИПАП DeVilbiss SleepCube DV 56

Минск, Московский

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Педаль для аппарата Strong

Договорная

Педаль для аппарата Strong

Минск, Московский

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Аппарат для массажа

2 500 р.

Аппарат для массажа

Минск, Московский

Грелка электрическая СССР

10 р.

Грелка электрическая СССР

Минск, Московский

Весы напольные

20 р.

Весы напольные

Минск, Московский

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Ирригатор Waterpik

140 р.

Ирригатор Waterpik

Минск, Московский

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Нагреватель для воска в банке Pro-wax 100 (SD-50)

30 р.

Нагреватель для воска в банке Pro-wax 100 (SD-50)

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Дарсонваль Biolift 4

80 р.

Дарсонваль Biolift 4

Минск, Московский

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Кислородный концентратор АРМЕД F8-5

1 200 р.

Кислородный концентратор АРМЕД F8-5

Минск, Московский

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Стартовый набор для депиляции

36 р.

Стартовый набор для депиляции

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка для ногтей для педикюра и мани

20 р.

Электрическая пилка для ногтей для педикюра и мани

Минск, Московский

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Ирригатор Kitfort KT-2946-1 (бело-фиолетовый)

75 р.

Ирригатор Kitfort KT-2946-1 (бело-фиолетовый)

Минск, Московский

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Массажёр космодиск

30 р.

Массажёр космодиск

Минск, Московский

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Пинцеты

10 р.

Пинцеты

Минск, Московский

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Электрическая грелка для ног с массажем Beurer

130 р.

Электрическая грелка для ног с массажем Beurer

Минск, Московский

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Термобигуди на подставке

15 р.

Термобигуди на подставке

Минск, Московский

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ДиаДЭНС-ПКМ электростимулятор с электродами

390 р.

ДиаДЭНС-ПКМ электростимулятор с электродами

Минск, Московский

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Бактерицидный рециркулятор Ultrafor 30W мойка возд

150 р.

Бактерицидный рециркулятор Ultrafor 30W мойка возд

Минск, Московский

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Массажная ванночка для ног Beurer FB20

55 р.

Массажная ванночка для ног Beurer FB20

Минск, Московский

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Весы напольные

Договорная

Весы напольные

Минск, Московский

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Лезвие для филировки волос

2 р.

Лезвие для филировки волос

Минск, Московский

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3 месяца чтобы создать идеальное тело

10 р.

3 месяца чтобы создать идеальное тело

Минск, Московский

Дарсонваль

100 р.

Дарсонваль

Минск, Московский

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Набор для массажа

10 р.

Набор для массажа

Минск, Московский

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Ножницы парикмахерские (новые)

70 р.

Ножницы парикмахерские (новые)

Минск, Московский

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Аппарат для маникюра и педикюра Vitek VT-2201 VT (83-008656)

59 р.

Аппарат для маникюра и педикюра Vitek VT-2201 VT (83-008656)

Минск, Московский

Доставка
Массажёр Bradex

10 р.

Массажёр Bradex

Минск, Московский

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Профессиональная косметика и аппарат микротоки Gez

100 р.

Профессиональная косметика и аппарат микротоки Gez

Минск, Московский

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Аппарат косметический Dermapen My-M

100 р.

Аппарат косметический Dermapen My-M

Минск, Московский

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Щипцы для горячего наращивания Loof.

40 р.

Щипцы для горячего наращивания Loof.

Минск, Московский

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Весы электронные richter

10 р.

Весы электронные richter

Минск, Московский

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Бритва акумуляторная

35 р.

Бритва акумуляторная

Минск, Московский

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Набор для чистки кожи лица

30 р.

Набор для чистки кожи лица

Минск, Московский

бигуди

15 р.

бигуди

Минск, Московский

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Дарсонваль

40 р.

Дарсонваль

Минск, Московский

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СКИДКА Щетка для глубокого очищения лица Skinvigorate от Mary Kay (85-000153)

65 р.

СКИДКА Щетка для глубокого очищения лица Skinvigorate от Mary Kay (85-000153)

Минск, Московский

Доставка
Прибор для выпрямления и гофрировка волос.

25 р.

Прибор для выпрямления и гофрировка волос.

Минск, Московский

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Увлажнитель для лица

5 р.

Увлажнитель для лица

Минск, Московский

Бигуди

4 р.

Бигуди

Минск, Московский

Бигуди

10 р.

Бигуди

Минск, Московский

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Жилетка usb

75 р.

Жилетка usb

Минск, Московский

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Массажёры

10 р.

Массажёры

Минск, Московский

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Тестер для линз

10 р.

Тестер для линз

Минск, Московский

Товары с доставкой от магазинов

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Онлайн-заказ

160 р.

Ирригатор Fairywill F30 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Онлайн-заказ

29 р.

Электрическая пилка (фрезер) для маникюра Naked Nails

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Онлайн-заказ

74.55 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка EcoSapiens S415

Онлайн-заказ

199.29 р.

Электрогрелка EcoSapiens S415

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Онлайн-заказ

80.03 р.

Электроматрас БРТЗ ГЭМР-8-60-01

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Онлайн-заказ

53.94 р.

Электрогрелка для ног БРТЗ ГЭМР-10-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Онлайн-заказ

52 р.

Электрогрелка БРТЗ ГЭМР-1-60

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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