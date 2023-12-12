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Ремонт и стройкаСантехника и отопление

Прочая сантехника в Московском районе Минска

Сантехник

60 р.

Сантехник

Минск, Московский

НОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА + крепления

30 р.

НОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА + крепления

Минск, Московский

WESTER МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ MA

100 р.

WESTER МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ MA

Минск, Московский

Кран шаровый, Новые и Донный фильтр Новые.

10 р.

Кран шаровый, Новые и Донный фильтр Новые.

Минск, Московский

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Шланги

Договорная

Шланги

Минск, Московский

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Остатки системы отопления

Договорная

Остатки системы отопления

Минск, Московский

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Кран Ш для коллекторов

30 р.

Кран Ш для коллекторов

Минск, Московский

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Муфта 1/2 1/2 вн. вн. Valtec

5 р.

Муфта 1/2 1/2 вн. вн. Valtec

Минск, Московский

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Бочонок 1/2 нр 60мм Valtec

8 р.

Бочонок 1/2 нр 60мм Valtec

Минск, Московский

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Клапан предохранительный Giacomini R140Y029 3/4х6

35 р.

Клапан предохранительный Giacomini R140Y029 3/4х6

Минск, Московский

Насос

100 р.

Насос

Минск, Московский

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Муфты переходник ELAFLEX новые

350 р.

Муфты переходник ELAFLEX новые

Минск, Московский

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Инсталляция для подвесного унитаза, новая

290 р.

Инсталляция для подвесного унитаза, новая

Минск, Московский

Крепеж, краны, трубы инсталляции подвесного унитаз

20 р.

Крепеж, краны, трубы инсталляции подвесного унитаз

Минск, Московский

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Тройник для наружной канализации VALFEX

15 р.

Тройник для наружной канализации VALFEX

Минск, Московский

Программируемый термостат таймер для радиатора

30 р.

Программируемый термостат таймер для радиатора

Минск, Московский

Кран шаровый 15

10 р.

Кран шаровый 15

Минск, Московский

Трубы, отражатели

10 р.

Трубы, отражатели

Минск, Московский

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Паяльник для пвх труб сантехнический

199 р.

Паяльник для пвх труб сантехнический

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Наливные шланги

Договорная

Наливные шланги

Минск, Московский

Кабель-канал,короб

2 р.

Кабель-канал,короб

Минск, Московский

Душевой поддон FERRO 800x800

120 р.

Душевой поддон FERRO 800x800

Минск, Московский

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Смывная клавиша TECEsquare 9240809 черное стекло

Договорная

Смывная клавиша TECEsquare 9240809 черное стекло

Минск, Московский

Трубы полипропиленовые

Договорная

Трубы полипропиленовые

Минск, Московский

Сантехнические работы

Договорная

Сантехнические работы

Минск, Московский

Три радиодатчика контроля протечки воды Neptun RSW

150 р.

Три радиодатчика контроля протечки воды Neptun RSW

Минск, Московский

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Чашка декоративная (отражатель) разъемная 1/2''

1.50 р.

Чашка декоративная (отражатель) разъемная 1/2''

Минск, Московский

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Заглушка 4 см

1 р.

Заглушка 4 см

Минск, Московский

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Подводка гибкая для смесителей

10 р.

Подводка гибкая для смесителей

Минск, Московский

Ёрш туалетный новый

5 р.

Ёрш туалетный новый

Минск, Московский

Трос сантехнический пружинный 5метров

25 р.

Трос сантехнический пружинный 5метров

Минск, Московский

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Акриловый душевой поддон. 90*90*15см

350 р.

Акриловый душевой поддон. 90*90*15см

Минск, Московский

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Труба гибкая (гофра) ф40-50мм

5 р.

Труба гибкая (гофра) ф40-50мм

Минск, Московский

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люк сантехнический

30 р.

люк сантехнический

Минск, Московский

Датчик реле давления saginomiya sns-c130x

80 р.

Датчик реле давления saginomiya sns-c130x

Минск, Московский

Крепление для унитаза с плавным опусканием

15 р.

Крепление для унитаза с плавным опусканием

Минск, Московский

Ключ для крана Маевского

4 р.

Ключ для крана Маевского

Минск, Московский

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Гибкие шланги, сантехника

1 р.

Гибкие шланги, сантехника

Минск, Московский

Решетки вентиляционные

5 р.

Решетки вентиляционные

Минск, Московский

Шланг сместителя

3 р.

Шланг сместителя

Минск, Московский

Фланец

5 р.

Фланец

Минск, Московский

Евроконус

5 р.

Евроконус

Минск, Московский

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Душевой гарнитур

140 р.

Душевой гарнитур

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Онлайн-заказ

553 р.

Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Онлайн-заказ

1 043.20 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Онлайн-заказ

1 043.19 р.

Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Онлайн-заказ

230.88 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Онлайн-заказ

235.62 р.

Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Портал камина 120*100
vip

400 р.

Портал камина 120*100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Онлайн-заказ

977.10 р.

Гидроаккумулятор Wester WAV 300

Могилевская, Бобруйск

Доставка по Беларуси
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Онлайн-заказ

395.82 р.

Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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