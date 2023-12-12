Товары от Куфар Маркета
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Прочая сантехника в Московском районе Минска
60 р.
Сантехник
Минск, Московский
30 р.
НОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ УНИТАЗА + крепления
Минск, Московский
100 р.
WESTER МЕМБРАННЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ MA
Минск, Московский
10 р.
Кран шаровый, Новые и Донный фильтр Новые.
Минск, Московский
Договорная
Шланги
Минск, Московский
Договорная
Остатки системы отопления
Минск, Московский
30 р.
Кран Ш для коллекторов
Минск, Московский
5 р.
Муфта 1/2 1/2 вн. вн. Valtec
Минск, Московский
8 р.
Бочонок 1/2 нр 60мм Valtec
Минск, Московский
35 р.
Клапан предохранительный Giacomini R140Y029 3/4х6
Минск, Московский
100 р.
Насос
Минск, Московский
350 р.
Муфты переходник ELAFLEX новые
Минск, Московский
290 р.
Инсталляция для подвесного унитаза, новая
Минск, Московский
20 р.
Крепеж, краны, трубы инсталляции подвесного унитаз
Минск, Московский
15 р.
Тройник для наружной канализации VALFEX
Минск, Московский
30 р.
Программируемый термостат таймер для радиатора
Минск, Московский
10 р.
Кран шаровый 15
Минск, Московский
10 р.
Трубы, отражатели
Минск, Московский
199 р.
Паяльник для пвх труб сантехнический
Минск, Московский
Договорная
Наливные шланги
Минск, Московский
2 р.
Кабель-канал,короб
Минск, Московский
120 р.
Душевой поддон FERRO 800x800
Минск, Московский
Договорная
Смывная клавиша TECEsquare 9240809 черное стекло
Минск, Московский
Договорная
Трубы полипропиленовые
Минск, Московский
Договорная
Сантехнические работы
Минск, Московский
150 р.
Три радиодатчика контроля протечки воды Neptun RSW
Минск, Московский
1.50 р.
Чашка декоративная (отражатель) разъемная 1/2''
Минск, Московский
1 р.
Заглушка 4 см
Минск, Московский
10 р.
Подводка гибкая для смесителей
Минск, Московский
5 р.
Ёрш туалетный новый
Минск, Московский
25 р.
Трос сантехнический пружинный 5метров
Минск, Московский
350 р.
Акриловый душевой поддон. 90*90*15см
Минск, Московский
5 р.
Труба гибкая (гофра) ф40-50мм
Минск, Московский
30 р.
люк сантехнический
Минск, Московский
80 р.
Датчик реле давления saginomiya sns-c130x
Минск, Московский
15 р.
Крепление для унитаза с плавным опусканием
Минск, Московский
4 р.
Ключ для крана Маевского
Минск, Московский
1 р.
Гибкие шланги, сантехника
Минск, Московский
5 р.
Решетки вентиляционные
Минск, Московский
3 р.
Шланг сместителя
Минск, Московский
5 р.
Фланец
Минск, Московский
5 р.
Евроконус
Минск, Московский
140 р.
Душевой гарнитур
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
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553 р.
Обратноосмотическая система очистки воды USTM RO 6 12. WFUПольша
Могилевская, Бобруйск
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1 043.20 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0399
Минск, Центральный
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1 043.19 р.
Душевые поддоны NEW TRENDY Mori 120x90 B-0406
Минск, Центральный
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230.88 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Джилекс 50ВП
Минск, Центральный
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235.62 р.
Душевые поддоны Roth Hawaii 90x90 8000026
Минск, Центральный
400 р.
Портал камина 120*100
Минск, Центральный
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977.10 р.
Гидроаккумулятор Wester WAV 300
Могилевская, Бобруйск
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395.82 р.
Гидроаккумуляторы и расширительные баки Wester WAO 100
Минск, Центральный