Товары от Куфар Маркета
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Прочее из садовой техники в Московском районе Минска
640 р.
Снегоуборщик электрический AL-KO GEOS SnowLine 46E
Минск, Московский
85 р.
Воздуходувка аккумуляторная под акб Makita 20В
Минск, Московский
130 р.
Сабельная пила
Минск, Московский
13 р.
Аренда кустореза. Доставка. Самовывоз.
Минск, Московский
13 р.
Аренда воздуходувки. Доставка. Самовывоз
Минск, Московский
1 500 р.
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 4000 (70/7/5)
Минск, Московский
720 р.
Мойка высокого давления Hyundai HHW 190-535
Минск, Московский
90 р.
Тушка Воздуходувки под аккумуляторы Dewalt
Минск, Московский
40 р.
Пила и кусторез ножницы.
Минск, Московский
50 р.
Масло STIHL 2-х тактное 1л
Минск, Московский
550 р.
Аэратор STIHL RLE 240
Минск, Московский
150 р.
Опрыскиватель аккумуляторный Edon 12л акамуляторе
Минск, Московский
100 р.
Умывальник дачный
Минск, Московский
2 р.
Искрогаситель
Минск, Московский
Договорная
Конектор - быстросьём для шланга 1/2
Минск, Московский
30 р.
Цилиндр,поршень
Минск, Московский
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1 232.33 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2
Минск, Центральный
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1 137.89 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1
Минск, Центральный
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229.72 р.
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250
Минск, Центральный
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328.61 р.
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300
Минск, Центральный
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323.85 р.
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1
Минск, Центральный
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460 р.
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1
Минск, Центральный
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356.63 р.
Ручная воздуходувка Champion GB226
Минск, Центральный
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203.66 р.
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106
Минск, Центральный
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342.96 р.
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 1212Li Set (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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226.50 р.
Кусторез + ножницы Daewoo Power DAHT 772Li Set (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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267.16 р.
Ручная воздуходувка Зубр ЗПСЭ-3000
Минск, Центральный
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167.76 р.
Ручная воздуходувка Champion EB3510
Минск, Центральный
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507.36 р.
Кусторез Einhell GC-HH 9048 3403492
Минск, Центральный
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287.10 р.
Кусторез Einhell GE-CH 1846 Li Solo
Минск, Центральный
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368.06 р.
Кусторез Einhell GE-EH 7067
Минск, Центральный
840 р.
Снегоуборщик АККУМУЛЯТОРНЫЙ Greenworks GD40ST (51х25см, АКБ и з/у приобретаются ОТДЕЛЬНО), ОФ.ГАРАНТ
Минск, Фрунзенский
294 р.
Кусторез аккумуляторный DAEWOO DAHT 1221Li SET
Минск, Фрунзенский
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489.48 р.
Секатор Total TSSLI202581 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
801 р.
RYOBI RP750450 Штанговый кусторез+высоторез
Минск, Фрунзенский
3 150 р.
Снегоуборщик Champion ST861BS (B&S 1150, 9 л.с., захват 61x54.5 см), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
2 740 р.
Снегоуборщик Champion ST762E (6.5 л.с., захват 61x5 см, 6+2 передач, электростарт), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРА
Минск, Фрунзенский
1 590 р.
Снегоуборщик Champion ST553 (5.5 л.с., захват 53x51 см, 4+1 передач), ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
9 550 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 330 (10 л.с., зимний двигатель Briggs&Stratton), 3 ГОДА ГАРАНТИЯ
Минск, Фрунзенский
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367.19 р.
Ручная воздуходувка Makita UB1103
Минск, Центральный
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1 000.42 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5215
Минск, Центральный
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978.02 р.
Сучкорез Ryobi RY18PLA-0 (без АКБ)
Минск, Центральный
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1 154.59 р.
Ручная воздуходувка Stiga SBL 327 V
Минск, Центральный
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338.64 р.
Ручная воздуходувка Deko DKBL26 063-4368
Минск, Центральный
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516 р.
Ручная воздуходувка Huter GB-26V
Минск, Центральный
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1 330 р.
Ручная воздуходувка Black & Decker GWC1820PC-QW
Минск, Центральный
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1 045.95 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 5322
Минск, Центральный
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864.85 р.
Гидравлический дровокол Patriot CE 3715
Минск, Центральный
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636.24 р.
Ранцевая воздуходувка Daewoo Power DABL 520
Минск, Центральный
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423.58 р.
Ручная воздуходувка Karcher LBL 2 Battery 1.445-100.0 (без АКБ)
Минск, Центральный
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398.32 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 6040Li
Минск, Центральный
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155.44 р.
Кусторез + ножницы Huter GET-3.6H (с АКБ)
Минск, Центральный
2 080 р.
Снегоуборщик Champion ST656 (6,5л.с., 56х51см, 7 скорост.), ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
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632 р.
Мойка высокого давления HUTER W195-ARV
Минск, Центральный
1 699 р.
Снегоуборщик САМОХОДНЫЙ Champion ST556 (5,5л.с), ЛУЧШАЯ ЦЕНА, ОФИЦ.ГАРАНТИЯ, ДОСТАВКА
Минск, Фрунзенский
6 655 р.
Снегоуборщик бензиновый DAEWOO DAST 224 (Briggs&Stratton 950, 6+2 пер, электрозап., подогр.руч)
Минск, Фрунзенский
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888.81 р.
Кусторез Ryobi RY18HT55A-140 (с 1-им АКБ 4 Ah)
Минск, Центральный
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866.79 р.
Кусторез Total THTLI400282 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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815.07 р.
Кусторез Ryobi RY18HT45A-120 (с 1-им АКБ)
Минск, Центральный
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739 р.
Ручная воздуходувка Daewoo Power DABL 300
Минск, Центральный
Товары с доставкой от магазинов
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1 232.33 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500H 70/14/2
Минск, Центральный
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1 137.89 р.
Гидравлический дровокол Huter HLS-5500 70/14/1
Минск, Центральный
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229.72 р.
Ручная воздуходувка Sturm GBE2250
Минск, Центральный
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328.61 р.
Секатор Einhell GE-LS 18 Li-Solo 3408300
Минск, Центральный
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323.85 р.
Кусторез Einhell GC-EH 6055/1
Минск, Центральный
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460 р.
Кусторез Stiga HT 106c 256060002/ST1
Минск, Центральный
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356.63 р.
Ручная воздуходувка Champion GB226
Минск, Центральный
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203.66 р.
Садовые ножницы Bosch Isio 0600833106
Минск, Центральный