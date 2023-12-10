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Бытовая техникаКлиматическая техника

Прочая климатическая техника в Московском районе Минска

Гигрометр

Договорная

Гигрометр

Минск, Московский

Тепловая пушка

322 р.

Тепловая пушка

Минск, Московский

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Метеостанция

30 р.

Метеостанция

Минск, Московский

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Терморегулятор srz red

80 р.

Терморегулятор srz red

Минск, Московский

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Терморегулятор Terneo rs 2m

95 р.

Терморегулятор Terneo rs 2m

Минск, Московский

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Элетропривод Airone VA05S230/1M

150 р.

Элетропривод Airone VA05S230/1M

Минск, Московский

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Электропривод Airone VA05N230PI/M

150 р.

Электропривод Airone VA05N230PI/M

Минск, Московский

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Гигрометр ВИТ -1

50 р.

Гигрометр ВИТ -1

Минск, Московский

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Термометр комнатный сувенирный

60 р.

Термометр комнатный сувенирный

Минск, Московский

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Термометр градусник

Договорная

Термометр градусник

Минск, Московский

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Ароматизатор воздуха

20 р.

Ароматизатор воздуха

Минск, Московский

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Труба медная 5/8'' (15,88х0,81)бухта 15м

160 р.

Труба медная 5/8'' (15,88х0,81)бухта 15м

Минск, Московский

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Электросушилка для рук, 2 шт, бытовая техника

100 р.

Электросушилка для рук, 2 шт, бытовая техника

Минск, Московский

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Рециркулятор РТ-001 Хоум-2

110 р.

Рециркулятор РТ-001 Хоум-2

Минск, Московский

Электронная станция погоды

25 р.

Электронная станция погоды

Минск, Московский

Электропривод Polar Bear DA1.F для клапана вентил

330 р.

Электропривод Polar Bear DA1.F для клапана вентил

Минск, Московский

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Климатический комплекс IClima LUX-8000W

750 р.

Климатический комплекс IClima LUX-8000W

Минск, Московский

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10 р.

Баллон от фреона

Минск, Московский

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Systemair

25 р.

Systemair

Минск, Московский

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БАРОМЕТР АНЕРОИД М67 СССР

57 р.

БАРОМЕТР АНЕРОИД М67 СССР

Минск, Московский

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Терморегулятор тип М5.16 для теплого пола.

20 р.

Терморегулятор тип М5.16 для теплого пола.

Минск, Московский

Электрорадиатор Ясельда

99 р.

Электрорадиатор Ясельда

Минск, Московский

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шланг дренажный капиллярная трубка 6 мм

29.99 р.

шланг дренажный капиллярная трубка 6 мм

Минск, Московский

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Беспроводной датчик температуры

50 р.

Беспроводной датчик температуры

Минск, Московский

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200 р.

Припой HARRIS 5P SI 2 x 500mm харис

Минск, Московский

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Манометрический коллектор testo 550

1 300 р.

Манометрический коллектор testo 550

Минск, Московский

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Регулятор скорости вентилятора

Договорная

Регулятор скорости вентилятора

Минск, Московский

Биокамин

200 р.

Биокамин

Минск, Московский

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Электросушилка для рук

80 р.

Электросушилка для рук

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

1 650 р.

Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0505

Онлайн-заказ

23.43 р.

Метеостанция Rexant 70-0505

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Онлайн-заказ

22.96 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Онлайн-заказ

22.07 р.

Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Онлайн-заказ

24.23 р.

Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Ritmix CAT-052

Онлайн-заказ

20.79 р.

Метеостанция Ritmix CAT-052

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Метеостанция Rexant 70-0515

Онлайн-заказ

38.33 р.

Метеостанция Rexant 70-0515

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
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