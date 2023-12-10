Товары от Куфар Маркета
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Прочая климатическая техника в Московском районе Минска
Договорная
Гигрометр
Минск, Московский
322 р.
Тепловая пушка
Минск, Московский
30 р.
Метеостанция
Минск, Московский
80 р.
Терморегулятор srz red
Минск, Московский
95 р.
Терморегулятор Terneo rs 2m
Минск, Московский
150 р.
Элетропривод Airone VA05S230/1M
Минск, Московский
150 р.
Электропривод Airone VA05N230PI/M
Минск, Московский
50 р.
Гигрометр ВИТ -1
Минск, Московский
60 р.
Термометр комнатный сувенирный
Минск, Московский
Договорная
Термометр градусник
Минск, Московский
20 р.
Ароматизатор воздуха
Минск, Московский
160 р.
Труба медная 5/8'' (15,88х0,81)бухта 15м
Минск, Московский
100 р.
Электросушилка для рук, 2 шт, бытовая техника
Минск, Московский
110 р.
Рециркулятор РТ-001 Хоум-2
Минск, Московский
25 р.
Электронная станция погоды
Минск, Московский
330 р.
Электропривод Polar Bear DA1.F для клапана вентил
Минск, Московский
750 р.
Климатический комплекс IClima LUX-8000W
Минск, Московский
10 р.
Баллон от фреона
Минск, Московский
25 р.
Systemair
Минск, Московский
57 р.
БАРОМЕТР АНЕРОИД М67 СССР
Минск, Московский
20 р.
Терморегулятор тип М5.16 для теплого пола.
Минск, Московский
99 р.
Электрорадиатор Ясельда
Минск, Московский
29.99 р.
шланг дренажный капиллярная трубка 6 мм
Минск, Московский
50 р.
Беспроводной датчик температуры
Минск, Московский
200 р.
Припой HARRIS 5P SI 2 x 500mm харис
Минск, Московский
1 300 р.
Манометрический коллектор testo 550
Минск, Московский
Договорная
Регулятор скорости вентилятора
Минск, Московский
200 р.
Биокамин
Минск, Московский
80 р.
Электросушилка для рук
Минск, Московский
Товары с доставкой от магазинов
1 650 р.
Мойка воздуха Dyson Pure Humidify+Cool PH01 НА ГАРАНТИИ
Минск, Партизанский
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
23.43 р.
Метеостанция Rexant 70-0505
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.96 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (белый)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
22.07 р.
Метеостанция Ritmix CAT-040 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
24.23 р.
Метеостанция Ritmix CAT-044 (черный)
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
20.79 р.
Метеостанция Ritmix CAT-052
Минск, Центральный
Онлайн-заказ
38.33 р.
Метеостанция Rexant 70-0515
Минск, Центральный