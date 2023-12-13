logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииВсе для дома
Предметы интерьера, зеркала
ВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Состояние
Продавец
new
Все для дома

Предметы интерьера, зеркала в Московском районе Минска

Зеркала

310 р.

Зеркала

Минск, Московский

ПОДНОС СОВЕТСКИЙ С ВИНОГРАДОМ СССР

45 р.

ПОДНОС СОВЕТСКИЙ С ВИНОГРАДОМ СССР

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
ЛЕБЕДИ СССР 3шт

45 р.

ЛЕБЕДИ СССР 3шт

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Рамка для фото

35 р.

Рамка для фото

Минск, Московский

badge-icon
Сундуки

150 р.

Сундуки

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Торсионные часы Cern

980 р.

Торсионные часы Cern

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Корзинка из натур. лозы

30 р.

Корзинка из натур. лозы

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Скульптура

430 р.

Скульптура

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Подсвечник новогодний, венок, композиция

25 р.

Подсвечник новогодний, венок, композиция

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Плакат/Постер Porsche 911 GT3 RS

30 р.

Плакат/Постер Porsche 911 GT3 RS

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Плакат/Постер Dodge Challenger

30 р.

Плакат/Постер Dodge Challenger

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Плакат/Постер Skoda Rapid

30 р.

Плакат/Постер Skoda Rapid

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Плакат/Постер BMW X6M

30 р.

Плакат/Постер BMW X6M

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Новогодний венок из пихты Нобилис

30 р.

Новогодний венок из пихты Нобилис

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Подставки ручной работы

11 р.

Подставки ручной работы

Минск, Московский

Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Подставки ручной работы

11 р.

Подставки ручной работы

Минск, Московский

Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Подставки ручной работы

11 р.

Подставки ручной работы

Минск, Московский

Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Часы из эпоксидной смолы

Договорная

Часы из эпоксидной смолы

Минск, Московский

badge-icon
Вазы разные стильные

Договорная

Вазы разные стильные

Минск, Московский

badge-icon
Картина Двое

10 р.

Картина Двое

Минск, Московский

badge-icon
Картина

10 р.

Картина

Минск, Московский

Часы ручной работы

30 р.

Часы ручной работы

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Картина, масло

25 р.

Картина, масло

Минск, Московский

badge-icon
Свеча ,,С любовью,, 40/ 5

30 р.

Свеча ,,С любовью,, 40/ 5

Минск, Московский

badge-icon
Зеркало настенное

15 р.

Зеркало настенное

Минск, Московский

Часы новые

20 р.

Часы новые

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Зеркало б/у в отличном состоянии

450 р.

Зеркало б/у в отличном состоянии

Минск, Московский

badge-icon
Декоративные шахматы

499 р.

Декоративные шахматы

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Предмет интерьера (часы)

45 р.

Предмет интерьера (часы)

Минск, Московский

Статуэтки фарфоровые

25 р.

Статуэтки фарфоровые

Минск, Московский

Декоративные тарелки

15 р.

Декоративные тарелки

Минск, Московский

Хрустальная ваза

20 р.

Хрустальная ваза

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Картина маслом ''Осенний мостик''

110 р.

Картина маслом ''Осенний мостик''

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Картина маслом с оленем

70 р.

Картина маслом с оленем

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Ваза

Договорная

Ваза

Минск, Московский

badge-icon
Ели искуственная 130 см от пола

75 р.

Ели искуственная 130 см от пола

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon

Товары с доставкой от магазинов

Зеркало Континент Glamour Led 70x90

Онлайн-заказ

471 р.

Зеркало Континент Glamour Led 70x90

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Greta 90x80 / greta-90x80

Онлайн-заказ

411 р.

Зеркало Пекам Greta 90x80 / greta-90x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Гримерное 20 ламп 60x175

Онлайн-заказ

768 р.

Зеркало Континент Гримерное 20 ламп 60x175

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Marta 1 80x90 / marta1-80x90dp

Онлайн-заказ

561 р.

Зеркало Пекам Marta 1 80x90 / marta1-80x90dp

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Demure Led 100x70

Онлайн-заказ

629 р.

Зеркало Континент Demure Led 100x70

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Континент Frame Black Led 100x80

Онлайн-заказ

551 р.

Зеркало Континент Frame Black Led 100x80

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Пекам Vesta Fly 75x90 / VestaFly-75x90spcl

Онлайн-заказ

604 р.

Зеркало Пекам Vesta Fly 75x90 / VestaFly-75x90spcl

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Зеркало Алмаз-Люкс М-336

Онлайн-заказ

168.38 р.

Зеркало Алмаз-Люкс М-336

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Предметы интерьера, зеркалаВазыЗеркалаИскусственные цветыКартиныКлючницыПодставки для цветовСвечи и подсвечникиСтатуэткиФоторамкиЧасы и будильникиШкатулки и копилкиПрочее
Шторы, жалюзи, карнизыКарнизыШторыГардины, тюльРулонные шторыЖалюзиПрочее
Текстиль и коврыКоврыДекоративные подушкиНаматрасникиОдеялаПледыПодушки для снаПокрывалаПостельное бельеЧехлы для мебелиПрочий текстиль
ОсвещениеЛюстрыСветильникиБраТоршерыНастольные лампыСпоты и трек-системыПлафоныПрочее
Хозяйственные товарыАккумуляторы, батарейки, подзарядкиБанки, бутылки, бидоныВедра, тазы, емкости для мусораВешалки, чехлы для одеждыГазовые баллоныГладильные доскиГубки, салфетки, тряпкиКрючки, держателиМетла, совки, швабры, щеткиМешки, пакеты, упаковкаМоющие и чистящие средстваПерчатки резиновые, хозяйственныеПолотенца банныеСумки, торбы, тележкиСушилки для бельяУход и хранение обувиЯщики, коробки, корзиныПрочее
Посуда и кухонные аксессуарыСтоловая посудаКухонная посудаКофе и чайСтаканы, бокалы, кувшиныСтоловые приборыНожи и разделочные доскиПринадлежности для выпечкиКонтейнеры и емкости для храненияТекстиль для кухниТёрки, измельчители, овощерезкиАксессуары для сервировкиСушилкиПрочее
Комнатные растенияРастенияКашпо, горшки
Бытовые услуги
Ремонт мебели