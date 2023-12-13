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Мебель

Полки, стеллажи, шкафчики в Московском районе Минска

Полка навесная

35 р.

Полка навесная

Минск, Московский

Отдам даром комод, полку, тумбочки

Бесплатно

Отдам даром комод, полку, тумбочки

Минск, Московский

Новый стеллаж, полка, комод.

70 р.

Новый стеллаж, полка, комод.

Минск, Московский

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Полка настенная белая.

70 р.

Полка настенная белая.

Минск, Московский

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Стеллаж

60 р.

Стеллаж

Минск, Московский

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Большой стеллаж + маленький стеллаж

350 р.

Большой стеллаж + маленький стеллаж

Минск, Московский

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Этажерка для обуви

30 р.

Этажерка для обуви

Минск, Московский

Полка металлическая

75 р.

Полка металлическая

Минск, Московский

Полка для обуви раздвижная. СРОЧНО

17 р.

Полка для обуви раздвижная. СРОЧНО

Минск, Московский

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Полка скрытого монтажа

80 р.

Полка скрытого монтажа

Минск, Московский

Стеллаж

200 р.

Стеллаж

Минск, Московский

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Шкафы навесные

190 р.

Шкафы навесные

Минск, Московский

Полка для ванной комнаты

20 р.

Полка для ванной комнаты

Минск, Московский

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Стеллаж

150 р.

Стеллаж

Минск, Московский

Продам полку настенную

55 р.

Продам полку настенную

Минск, Московский

Комплект из 5 полок

92 р.

Комплект из 5 полок

Минск, Московский

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Продажа

Договорная

Продажа

Минск, Московский

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Полка-уголок

60 р.

Полка-уголок

Минск, Московский

Вешалка напольная деревянная стойка рейл почта

30 р.

Вешалка напольная деревянная стойка рейл почта

Минск, Московский

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Стеллаж

140 р.

Стеллаж

Минск, Московский

Стеллаж

150 р.

Стеллаж

Минск, Московский

Мини-комод бесплатно

Бесплатно

Мини-комод бесплатно

Минск, Московский

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Полка

80 р.

Полка

Минск, Московский

Шкаф и стеллажи

Договорная

Шкаф и стеллажи

Минск, Московский

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Полка для вина навесная

40 р.

Полка для вина навесная

Минск, Московский

Стеллаж в детскую комнату

300 р.

Стеллаж в детскую комнату

Минск, Московский

Комплект раковины и шкафчика под неё

Договорная

Комплект раковины и шкафчика под неё

Минск, Московский

Полка для дисков 45*35*10

Договорная

Полка для дисков 45*35*10

Минск, Московский

стелажи металические

60 р.

стелажи металические

Минск, Московский

Стеллаж 50*36*216

80 р.

Стеллаж 50*36*216

Минск, Московский

Стеллаж Икеа РЁНШЭР

250 р.

Стеллаж Икеа РЁНШЭР

Минск, Московский

VETTA Стеллаж с полками над стиральной машиной

60 р.

VETTA Стеллаж с полками над стиральной машиной

Минск, Московский

Полочка для телевизора

10 р.

Полочка для телевизора

Минск, Московский

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Шкафчик для фото

130 р.

Шкафчик для фото

Минск, Московский

Мебель стеллажи 5 шт

300 р.

Мебель стеллажи 5 шт

Минск, Московский

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Полка из ДСП

100 р.

Полка из ДСП

Минск, Московский

Новый шкаф-пенал в ванную

320 р.

Новый шкаф-пенал в ванную

Минск, Московский

Полка для обуви

30 р.

Полка для обуви

Минск, Московский

Полки со скрытым креплением

180 р.

Полки со скрытым креплением

Минск, Московский

Полка Ikea Кунгсфорс из стали, 60см

65 р.

Полка Ikea Кунгсфорс из стали, 60см

Минск, Московский

полка

40 р.

полка

Минск, Московский

Полка настенная

40 р.

Полка настенная

Минск, Московский

Полка для обуви раздвижная

20 р.

Полка для обуви раздвижная

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат
vip

192 р.

Стеллаж FÖRA ФОРА (КАЛЛАКС В ИКЕА), белый, 77x147 см, тамбурат

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж Рио

190 р.

Стеллаж Рио

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Полка Хит

45 р.

Полка Хит

Гродно

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Стеллаж М1

270 р.

Стеллаж М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка М2 / полка навесная М2

25 р.

Полка М2 / полка навесная М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Стеллаж М2

120 р.

Стеллаж М2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М4

40 р.

Полка/полка навесная М4

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Полка/полка навесная М1

25 р.

Полка/полка навесная М1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
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