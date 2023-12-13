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МебельМебельная фурнитура и составляющие

Мебельные петли, опоры в Московском районе Минска

Опора мебельная, для кухни, с клипсой

1 р.

Опора мебельная, для кухни, с клипсой

Минск, Московский

Комплект ножек (метал) для стола, подстолье

140 р.

Комплект ножек (метал) для стола, подстолье

Минск, Московский

Доставка
Мебельная фурнитура.

40 р.

Мебельная фурнитура.

Минск, Московский

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Подстолье, опоры в виде рамы

160 р.

Подстолье, опоры в виде рамы

Минск, Московский

Доставка
Опоры металлические, подстолье

150 р.

Опоры металлические, подстолье

Минск, Московский

Доставка
Опоры металлические, подстолье П-образные

190 р.

Опоры металлические, подстолье П-образные

Минск, Московский

Доставка
Подстолье для стола

220 р.

Подстолье для стола

Минск, Московский

Колесо мебельное

3 р.

Колесо мебельное

Минск, Московский

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Опора для стола ( комплект 4 шт.)

60 р.

Опора для стола ( комплект 4 шт.)

Минск, Московский

Крепление хром. ,для трубы мебельное.

10 р.

Крепление хром. ,для трубы мебельное.

Минск, Московский

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Опора кухонная ( ножки)

1.50 р.

Опора кухонная ( ножки)

Минск, Московский

Петли,уголки,магниты

10 р.

Петли,уголки,магниты

Минск, Московский

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Механизм дивана

5 р.

Механизм дивана

Минск, Московский

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Комплект опор для мебели.

10 р.

Комплект опор для мебели.

Минск, Московский

Опоры мебельные рег. и нерегулируемые.

Договорная

Опоры мебельные рег. и нерегулируемые.

Минск, Московский

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Мебельный газовый лифт

10 р.

Мебельный газовый лифт

Минск, Московский

Ножки мебельные

Договорная

Ножки мебельные

Минск, Московский

Колесики

5 р.

Колесики

Минск, Московский

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Подпятник ''гвоздик'' для мебели

1 р.

Подпятник ''гвоздик'' для мебели

Минск, Московский

Колесо мебельное

1.50 р.

Колесо мебельное

Минск, Московский

Уголок для полок Palladium

3.50 р.

Уголок для полок Palladium

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Шина для полок

5 р.

Шина для полок

Минск, Московский

Ножка мебельная металлическая

5 р.

Ножка мебельная металлическая

Минск, Московский

Петля CLIP top BLUMOTION 110* Blum накладная с дов

12 р.

Петля CLIP top BLUMOTION 110* Blum накладная с дов

Минск, Московский

Петли дверные новые 12 штук

Договорная

Петли дверные новые 12 штук

Минск, Московский

Петля накладная

15 р.

Петля накладная

Минск, Московский

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Трубки металлические для полок/мебели

6 р.

Трубки металлические для полок/мебели

Минск, Московский

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Петля мебельная

1 р.

Петля мебельная

Минск, Московский

Колёсики мебельные (для тумбы) 4шт

10 р.

Колёсики мебельные (для тумбы) 4шт

Минск, Московский

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Соеденитель СЗ N463, 464

1.10 р.

Соеденитель СЗ N463, 464

Минск, Московский

Ножки для мебели

Договорная

Ножки для мебели

Минск, Московский

Петли мебельные, новые

4 р.

Петли мебельные, новые

Минск, Московский

аксессуары для мебели

Договорная

аксессуары для мебели

Минск, Московский

Петли мебельные четырехшарнирные - 2 штуки

3 р.

Петли мебельные четырехшарнирные - 2 штуки

Минск, Московский

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Рояльные петли латунь

15 р.

Рояльные петли латунь

Минск, Московский

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Петли мебельные, б/у, рабочие

2 р.

Петли мебельные, б/у, рабочие

Минск, Московский

уголок крепежный

0.60 р.

уголок крепежный

Минск, Московский

Разные цокольные опоры (ножки) мебельные

1.50 р.

Разные цокольные опоры (ножки) мебельные

Минск, Московский

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полунакладные петли BLUM

10 р.

полунакладные петли BLUM

Минск, Московский

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Товары с доставкой от магазинов

Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine

Онлайн-заказ

118 р.
76 р.-36%

Подставка на колесах для транспортировки тяжелой мебели Base for washing machine

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Уголок для полок Palladium

3.50 р.

Уголок для полок Palladium

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Подстолье для стола

120 р.

Подстолье для стола

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
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