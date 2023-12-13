Пассажирские и грузовые перевозки в Московском районе Минска
15 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА
ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ Идем на встречу нашим заказчикам, обсуждаем, договариваемся! Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирн...
Минск, Московский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Обьем от 20 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...
Минск, Московский
Договорная
Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...
Минск, Московский
Договорная
Минск, РБ. 4т/бортовая
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...
Минск, Московский
12 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с грузчиками,ГРУЗОВОЕ ТАКСИ,ПЕРЕЕЗД
Предоставляем услуги грузовых перевозок с помощью профессиональных грузчиков. У нас широкий автопарк, благодаря чему мы с легкостью подберем нужное авто именно для Вашей услуги. Осуществляем такие усл...
Минск, Московский
Договорная
Минск, РБ. До 6тонн. До 52куб.м.
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×2,...
Минск, Московский
30 р.
Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора
Каблук, бус, тент. Квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка мебели, стройматериалов, бытовой техники. ., перевозка домашних животных. Заезд в подземные паркинги, развоз по точкам и др. Вывоз с...
Минск, Московский
25 р.
Грузоперевозки. Доставка мебели,строй материалов
Вывоз старой мебели,разного хлама. Доставка мебели, стройматериалов. Возможны грузчики Минск,район,обл. Возим все.
Минск, Московский
100 р.
Вывоз строй мусора,хлама, металлалома
Вывезу Строй мусор, хлам, металлалом, и другое , Также доставка стройматериалов, бытовой техники, квартирные, офисные,дачные переезды, ,наличие грузчика при необходимости,просьба звонить,редка чита...
Минск, Московский
Договорная
Упаковка, доставка мебели, разборка, сборка.
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Московский
30 р.
Грузоперевозки ,вывоз строй мусора
Грузоперевозки Минск,РБ. Квартирные, офисные,дачные переезды,развоз по точкам,заезд в паркинги, подземные гаражи Вывоз старой мебели, металлома, ветки, сучья, перевозка домашних питомцев,также домаш...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки по РБ, Минск. 24/7
Поможем с перевозкой грузов по г.Минск и РБ. Квартирный переезд, грузовое такси, перевозка стройматериалов, перевозка мебели. Размер грузового отсека 3,70*1,80м, высота 1,90м, вместимость -12 куб. Чи...
Минск, Московский
25 р.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК, РБ, РФ
Квартирные, офисные, доставки, перевозка стройматериалов, перевозка мебели, перевозка техники. Мебельный фургон как на фото, грузоподьемность 2 тонны, будка 4 / 2,1 / 2,1 метра. Наличный безналичный. ...
Минск, Московский
Договорная
Вывоз мусора минск и район
Минск, Московский
70 р.
Манипулятор с прицепом ,ПЕРЕВЕЗЕМ ВСЕ
Грузоперевозки по Минску и РБ. Услуги по перевозке строительных материалом по Минску и РБ, погрузка, разгрузка, монтажные работы манипулятором. Перевозка на автомобиле до 20тонн. Перевозка без использ...
Минск, Московский
10 р.
Услуги грузчиков
Минск, Московский
Договорная
Уборка и вывоз снега, мусора, грунта
Минск, Московский
Договорная
Вывоз мусора, Вывоз снега, Буксировка вагончиков
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки переезды перевозка вещей
Квартирный переезд с грузчиками под ключ. Поможем с переездом на новую квартиру. Аккуратно погрузим и переведём вашу мебель и технику. Офисный переезд под ключ с грузчиками. Организация переезда оф...
Минск, Московский
80 р.
Аренда Манипулятора с прицепом
Услуги гидроманипулятора, доставка грузов с выгрузкой, монтаж любой сложности (кольца, фбс, плиты),, длина стрелы - 10м, грузоподъемность крана - 3,5т, грузоподъемность автомобиля до 20 т, длина кузов...
Минск, Московский
10 р.
Услуги грузчика
Минск, Московский
10 р.
Услуги опытных грузчиков в Минске
Минск, Московский
Договорная
Перевозка сейфов, банкоматов и проч. оборудования
Профессиональные грузоперевозки Перевозка сейфов, банкоматов, игровых автоматов, принтеров и прочего оборудования - Надежно и безопасно! - Опытные грузчики! - Точное соблюдение сроков! Вы можете полаг...
Минск, Московский
Договорная
Пассажирские перевозки
Минск, Московский
70 р.
Перевозки Манипулятором
Авто Мерседес Актрос длинна 6,2м+прицеп 7,3м Длинна стрелы 10м. Перевозим грузы 20 тонн: строительные материалы, Плиты перекрытия, бытовки, гаражи, пиломатериалы и другие грузы. Наличный/безналичный ...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки бусом Минск, район, РБ. Грузчики
Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...
Минск, Московский
Договорная
Перевозка мебели и вещей переезд Минск
Грузовая машина(грузовик)20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Услуги по перевозке вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники. Все виды переездов (квартирный переезд, офисный, дачный) Д...
Минск, Московский
70 р.
Услуги с манипулятором
По всем вопросам, пожалуйста, звоните. Это возможность быстро обсудить детали и принять решение. Грузоперевозки, услуги манипулятора, Экскаватора(грейфера), Самосвала, Лесовоза, (все в одном- универса...
Минск, Московский
80 р.
Грузоперевозки с Манипулятором
Грузоподъемность 20т Вылет стрелы 10м до 3,5т Длина кузова 6,2м+прицеп 7,3 м ВОЗИМ НЕГАБАРИТ!!! кирпич, блоки, фбс, дерево и всё, что может влезть в машину Доставка по всей Беларуси Ответственность, и...
Минск, Московский
10 р.
Грузчики без выходных
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки по Минску и РБ
Поможем с перевозкой грузов по г.Минск и РБ. Квартирный переезд, грузовое такси, перевозка стройматериалов, перевозка мебели. Чистый кузов, ремни для крепления груза. Размер грузового отсека 3,70*1,8...
Минск, Московский
10 р.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ И РАЗНОРАБОЧИХ
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки
Минск, Московский
Договорная
Услуги курьера на личном авто.
Услуги курьера на своем авто. -грузчик -от двери до двери - помощь в переезде - перевозка техники - помогу разобрать для перевозки и собрать мебель Доставка на Валдберис. Развоз Корпоративных з...
Минск, Московский
40 р.
Пассажирские перевозки 15 мест
Минск, Московский
70 р.
Кран Манипулятор
Грузоперевозки с Манипулятором. Услуги по перевозке строительных материалом по РБ, погрузка, разгрузка, монтажные работы манипулятором. Перевозка на автомобиле без прицепа до 10тонн, с прицепом до 20 ...
Минск, Московский
Договорная
Грузоперевозки
Грузоперевозки, квартирные, офисные переезды. Авто до 3 тонн, 20 м3
Минск, Московский
70 р.
Свободный Манипулятор
Описание перевезем, разгрузим, загрузим строительные материалы блоки, кирпич, плиты перекрытия, тратуарная плитка, бытовки, жби изделия и многое другое без выходных Услуги манипулятора , перевозка, по...
Минск, Московский
60 р.
Грузоперевозки 24 Часа х 7 дней До 4.0 тонн
Доставим и перевезем ваши грузы по городу Минску, а также по всем областным городам. Услуги Грузоперевозок любого груза,грузчики. Изотермический фургон до 4.0 тонн.Габариты: 4.5м х 2.1м х 2м ...6-8 па...
Минск, Московский
70 р.
Перевозки Манипулятором ,ВОЗИМ ВСЕ
Услуги гидроманипулятора, доставка грузов с выгрузкой, монтаж любой сложности (кольца, фбс, плиты),, длина стрелы - 10м, грузоподъемность крана - 3,5т, грузоподъемность автомобиля до 20 т, длина кузов...
Минск, Московский
Договорная
ГРУЗЧИК, ВЫПОЛНЮ РАБОТУ
Минск, Московский
80 р.
аренда манипулятора
Грузоперевозки с услугами крана-манипулятора. В наличии два авто.Автомобиль Mercrdes Actros. Грузоподъемность до 20 тонн, габариты - 6,2 м2,5 м +прицеп 7,3 м ширина 2,5 м. Манипулятор грузоподъемнос...
Минск, Московский
Услуги из других регионов
Договорная
Услуги грузчиков Минск, РБ
Минск, Первомайский
Договорная
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ
Гомельская, Речица
Договорная
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.
Минск, Первомайский
Договорная
Грузоперевозки, Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Первомайский
Договорная
Перевозка мебели ,Минск
Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...
Минск, Московский
80 р.
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N
Брестская, Кобрин
Договорная
Перевозка негабаритных грузов
Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн
Минск, Фрунзенский
Договорная
Грузоперевозки, переезды, грузчики
Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...
Минск, Партизанский