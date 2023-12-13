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Пассажирские и грузовые перевозки в Московском районе Минска

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА

15 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗЧИКИ ПЕРЕВОЗКИ ДОСТАВКА

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ ___________________________________ Идем на встречу нашим заказчикам, обсуждаем, договариваемся! Грузовое такси, опытные грузчики, разборка мебели при необходимости. -Квартирн...

Минск, Московский

Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Договорная

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6тонн

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Обьем от 20 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...

Минск, Московский

Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.

Договорная

Минск, РБ. Машины 3-6 тонн. 30--52куб.м.

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...

Минск, Московский

Минск, РБ. 4т/бортовая

Договорная

Минск, РБ. 4т/бортовая

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3,5т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×...

Минск, Московский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с грузчиками,ГРУЗОВОЕ ТАКСИ,ПЕРЕЕЗД

12 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ с грузчиками,ГРУЗОВОЕ ТАКСИ,ПЕРЕЕЗД

Предоставляем услуги грузовых перевозок с помощью профессиональных грузчиков. У нас широкий автопарк, благодаря чему мы с легкостью подберем нужное авто именно для Вашей услуги. Осуществляем такие усл...

Минск, Московский

Минск, РБ. До 6тонн. До 52куб.м.

Договорная

Минск, РБ. До 6тонн. До 52куб.м.

Грузоперевозки Минск, РБ. Машины от 3 до 6 тонн. Объем от 30 до 52куб.м.. 4т/бортовая, (6,2×2,5) 3т/36куб.м.,тент,борт(6,3×2,2×2,6) 4т./41куб.м.,тент,борт(6,2×2,5×2,7) 6т/52куб.м.,тент,борт(7,2×2,5×2,...

Минск, Московский

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

30 р.

Грузоперевозки по Минску и РБ, вывоз строй мусора

Каблук, бус, тент. Квартирные, офисные, дачные переезды. Доставка мебели, стройматериалов, бытовой техники. ., перевозка домашних животных. Заезд в подземные паркинги, развоз по точкам и др. Вывоз с...

Минск, Московский

Грузоперевозки. Доставка мебели,строй материалов

25 р.

Грузоперевозки. Доставка мебели,строй материалов

Вывоз старой мебели,разного хлама. Доставка мебели, стройматериалов. Возможны грузчики Минск,район,обл. Возим все.

Минск, Московский

Вывоз строй мусора,хлама, металлалома

100 р.

Вывоз строй мусора,хлама, металлалома

Вывезу Строй мусор, хлам, металлалом, и другое , Также доставка стройматериалов, бытовой техники, квартирные, офисные,дачные переезды, ,наличие грузчика при необходимости,просьба звонить,редка чита...

Минск, Московский

Упаковка, доставка мебели, разборка, сборка.

Договорная

Упаковка, доставка мебели, разборка, сборка.

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки ,вывоз строй мусора

30 р.

Грузоперевозки ,вывоз строй мусора

Грузоперевозки Минск,РБ. Квартирные, офисные,дачные переезды,развоз по точкам,заезд в паркинги, подземные гаражи Вывоз старой мебели, металлома, ветки, сучья, перевозка домашних питомцев,также домаш...

Минск, Московский

Рассрочка
Грузоперевозки по РБ, Минск. 24/7

Договорная

Грузоперевозки по РБ, Минск. 24/7

Поможем с перевозкой грузов по г.Минск и РБ. Квартирный переезд, грузовое такси, перевозка стройматериалов, перевозка мебели. Размер грузового отсека 3,70*1,80м, высота 1,90м, вместимость -12 куб. Чи...

Минск, Московский

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК, РБ, РФ

25 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ МИНСК, РБ, РФ

Квартирные, офисные, доставки, перевозка стройматериалов, перевозка мебели, перевозка техники. Мебельный фургон как на фото, грузоподьемность 2 тонны, будка 4 / 2,1 / 2,1 метра. Наличный безналичный. ...

Минск, Московский

Вывоз мусора минск и район

Договорная

Вывоз мусора минск и район

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Манипулятор с прицепом ,ПЕРЕВЕЗЕМ ВСЕ

70 р.

Манипулятор с прицепом ,ПЕРЕВЕЗЕМ ВСЕ

Грузоперевозки по Минску и РБ. Услуги по перевозке строительных материалом по Минску и РБ, погрузка, разгрузка, монтажные работы манипулятором. Перевозка на автомобиле до 20тонн. Перевозка без использ...

Минск, Московский

Услуги грузчиков

10 р.

Услуги грузчиков

Минск, Московский

Уборка и вывоз снега, мусора, грунта

Договорная

Уборка и вывоз снега, мусора, грунта

Минск, Московский

Вывоз мусора, Вывоз снега, Буксировка вагончиков

Договорная

Вывоз мусора, Вывоз снега, Буксировка вагончиков

Минск, Московский

Грузоперевозки переезды перевозка вещей

Договорная

Грузоперевозки переезды перевозка вещей

Квартирный переезд с грузчиками под ключ. Поможем с переездом на новую квартиру. Аккуратно погрузим и переведём вашу мебель и технику. Офисный переезд под ключ с грузчиками. Организация переезда оф...

Минск, Московский

Аренда Манипулятора с прицепом

80 р.

Аренда Манипулятора с прицепом

Услуги гидроманипулятора, доставка грузов с выгрузкой, монтаж любой сложности (кольца, фбс, плиты),, длина стрелы - 10м, грузоподъемность крана - 3,5т, грузоподъемность автомобиля до 20 т, длина кузов...

Минск, Московский

Услуги грузчика

10 р.

Услуги грузчика

Минск, Московский

Услуги опытных грузчиков в Минске

10 р.

Услуги опытных грузчиков в Минске

Минск, Московский

Перевозка сейфов, банкоматов и проч. оборудования

Договорная

Перевозка сейфов, банкоматов и проч. оборудования

Профессиональные грузоперевозки Перевозка сейфов, банкоматов, игровых автоматов, принтеров и прочего оборудования - Надежно и безопасно! - Опытные грузчики! - Точное соблюдение сроков! Вы можете полаг...

Минск, Московский

Пассажирские перевозки

Договорная

Пассажирские перевозки

Минск, Московский

Перевозки Манипулятором

70 р.

Перевозки Манипулятором

Авто Мерседес Актрос длинна 6,2м+прицеп 7,3м Длинна стрелы 10м. Перевозим грузы 20 тонн: строительные материалы, Плиты перекрытия, бытовки, гаражи, пиломатериалы и другие грузы. Наличный/безналичный ...

Минск, Московский

Грузоперевозки бусом Минск, район, РБ. Грузчики

Договорная

Грузоперевозки бусом Минск, район, РБ. Грузчики

Грузоперевозки Минск, РБ до 2х т, 14м3 . БЕЗ ВЫХОДНЫХ.Размер грузового отсека .длина 4.0м выс.1.95 м, шир. 1.8 м . Квартирные переезды, Дачный переезд. Грузовое такси, Перевозка стройматериалов, перев...

Минск, Московский

Перевозка мебели и вещей переезд Минск

Договорная

Перевозка мебели и вещей переезд Минск

Грузовая машина(грузовик)20 кубов. Длина 4.20, высота 2.15, ширина 2.10. Услуги по перевозке вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники. Все виды переездов (квартирный переезд, офисный, дачный) Д...

Минск, Московский

Услуги с манипулятором

70 р.

Услуги с манипулятором

По всем вопросам, пожалуйста, звоните. Это возможность быстро обсудить детали и принять решение. Грузоперевозки, услуги манипулятора, Экскаватора(грейфера), Самосвала, Лесовоза, (все в одном- универса...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки с Манипулятором

80 р.

Грузоперевозки с Манипулятором

Грузоподъемность 20т Вылет стрелы 10м до 3,5т Длина кузова 6,2м+прицеп 7,3 м ВОЗИМ НЕГАБАРИТ!!! кирпич, блоки, фбс, дерево и всё, что может влезть в машину Доставка по всей Беларуси Ответственность, и...

Минск, Московский

Грузчики без выходных

10 р.

Грузчики без выходных

Минск, Московский

Грузоперевозки по Минску и РБ

Договорная

Грузоперевозки по Минску и РБ

Поможем с перевозкой грузов по г.Минск и РБ. Квартирный переезд, грузовое такси, перевозка стройматериалов, перевозка мебели. Чистый кузов, ремни для крепления груза. Размер грузового отсека 3,70*1,8...

Минск, Московский

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ И РАЗНОРАБОЧИХ

10 р.

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ И РАЗНОРАБОЧИХ

Минск, Московский

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Минск, Московский

Услуги курьера на личном авто.

Договорная

Услуги курьера на личном авто.

Услуги курьера на своем авто. -грузчик -от двери до двери - помощь в переезде - перевозка техники - помогу разобрать для перевозки и собрать мебель Доставка на Валдберис. Развоз Корпоративных з...

Минск, Московский

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Пассажирские перевозки 15 мест

40 р.

Пассажирские перевозки 15 мест

Минск, Московский

Кран Манипулятор

70 р.

Кран Манипулятор

Грузоперевозки с Манипулятором. Услуги по перевозке строительных материалом по РБ, погрузка, разгрузка, монтажные работы манипулятором. Перевозка на автомобиле без прицепа до 10тонн, с прицепом до 20 ...

Минск, Московский

Грузоперевозки

Договорная

Грузоперевозки

Грузоперевозки, квартирные, офисные переезды. Авто до 3 тонн, 20 м3

Минск, Московский

Свободный Манипулятор

70 р.

Свободный Манипулятор

Описание перевезем, разгрузим, загрузим строительные материалы блоки, кирпич, плиты перекрытия, тратуарная плитка, бытовки, жби изделия и многое другое без выходных Услуги манипулятора , перевозка, по...

Минск, Московский

Грузоперевозки 24 Часа х 7 дней До 4.0 тонн

60 р.

Грузоперевозки 24 Часа х 7 дней До 4.0 тонн

Доставим и перевезем ваши грузы по городу Минску, а также по всем областным городам. Услуги Грузоперевозок любого груза,грузчики. Изотермический фургон до 4.0 тонн.Габариты: 4.5м х 2.1м х 2м ...6-8 па...

Минск, Московский

Перевозки Манипулятором ,ВОЗИМ ВСЕ

70 р.

Перевозки Манипулятором ,ВОЗИМ ВСЕ

Услуги гидроманипулятора, доставка грузов с выгрузкой, монтаж любой сложности (кольца, фбс, плиты),, длина стрелы - 10м, грузоподъемность крана - 3,5т, грузоподъемность автомобиля до 20 т, длина кузов...

Минск, Московский

ГРУЗЧИК, ВЫПОЛНЮ РАБОТУ

Договорная

ГРУЗЧИК, ВЫПОЛНЮ РАБОТУ

Минск, Московский

аренда манипулятора

80 р.

аренда манипулятора

Грузоперевозки с услугами крана-манипулятора. В наличии два авто.Автомобиль Mercrdes Actros. Грузоподъемность до 20 тонн, габариты - 6,2 м2,5 м +прицеп 7,3 м ширина 2,5 м. Манипулятор грузоподъемнос...

Минск, Московский

Услуги из других регионов

Услуги грузчиков Минск, РБ

Договорная

Услуги грузчиков Минск, РБ

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Договорная

Вывоз мусора РЕЧИЦА и РАЙОНЫ

Гомельская, Речица

Услуга с выездом в регионы
Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Договорная

Утилизация старой мебели, вывоз хлама.

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, Минск

Договорная

Грузоперевозки, Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Первомайский

Услуга с выездом в регионы
Перевозка мебели ,Минск

Договорная

Перевозка мебели ,Минск

Грузоперевозки Минск, РБ И РФ 1) ГИДРОБОРТ, РОХЛЯ ! 2)Переезды: Квартирные переезды, дачные, офисные и т.д.; ИМЕЮТСЯ МАШИНЫ В НАЛИЧИИ: 10 куб до 1.5 тонн 15 куб до 2 тонн 20 куб до 3 тонн 20 куб до 5 ...

Минск, Московский

Услуга с выездом в регионы
Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

80 р.

Аренда погрузчика Lokinng CDM936N

Брестская, Кобрин

Услуга с выездом в регионы
Перевозка негабаритных грузов

Договорная

Перевозка негабаритных грузов

Осуществляем перевозку негабартиных грузов. Перевозка спец техники, негабаритных модулей, кран балок и т.д Длинной до 30м шириной до 10м высотой до 5 м Массой до 30 тонн

Минск, Фрунзенский

Услуга с выездом в регионы
Грузоперевозки, переезды, грузчики

Договорная

Грузоперевозки, переезды, грузчики

Осуществляем все виды грузоперевозок. Опыт работы более 10 лет. Полный пакет документов за наличный и безналичный расчет. Грузчики-профессионалы. Мы осуществляем: 1) Квартирные, дачные, офисные переез...

Минск, Партизанский

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