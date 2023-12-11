logo-ge-biglogo-ge-small
Ваш регион
Все категорииБытовая техника
Техника для уборки
Пароочистители
Цена

Товары от Куфар Маркета

Покупайте новые товары, как в обычном интернет-магазине

market-logo
Производитель
Состояние
Продавец
new
Бытовая техникаТехника для уборки

Пароочистители в Московском районе Минска

Пароочиститель Karcher

300 р.

Пароочиститель Karcher

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Керхер sc4

640 р.

Пароочиститель Керхер sc4

Минск, Московский

badge-icon
Отпариватель пароочистииель

145 р.

Отпариватель пароочистииель

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Керхер (оригинал)

495 р.

Пароочиститель Керхер (оригинал)

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Karcher SC 3

500 р.

Пароочиститель Karcher SC 3

Минск, Московский

badge-icon
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium

400 р.

Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium

Минск, Московский

badge-icon
Пароочиститель Kercher SC2 deluxe easyfix

500 р.

Пароочиститель Kercher SC2 deluxe easyfix

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пылесос (пароочиститель)

210 р.

Пылесос (пароочиститель)

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Паровая швабра Deerma ZQ610

220 р.

Паровая швабра Deerma ZQ610

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Паровая швабра, пароочиститель.

100 р.

Паровая швабра, пароочиститель.

Минск, Московский

Пароочиститель BORK

405 р.

Пароочиститель BORK

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Kitfort kt-904 (китфорт кт 904)

200 р.

Пароочиститель Kitfort kt-904 (китфорт кт 904)

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Karcher SC2 Deluxe Premium

470 р.

Пароочиститель Karcher SC2 Deluxe Premium

Минск, Московский

badge-icon
badge-icon
no-resultsПохожие объявления со всего МинскаВы можете договориться с продавцом о доставке
Паровые швабры Kitfort KT-1005

155 р.

Паровые швабры Kitfort KT-1005

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Аренда и прокат пароочистителя

25 р.

Аренда и прокат пароочистителя

Минск, Партизанский

Пароочиститель Karcher SC

300 р.

Пароочиститель Karcher SC

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Поровая швабра

70 р.

Поровая швабра

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Deerma DEM-ZQ610

180 р.

Пароочиститель Deerma DEM-ZQ610

Минск, Центральный

Доставка
Рассрочка
Швабра паровая VITEK VT-8189

230 р.

Швабра паровая VITEK VT-8189

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель karcher

400 р.

Пароочиститель karcher

Минск, Октябрьский

badge-icon
badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Karcher SC2+ утюг парового глажения

450 р.

Пароочиститель Karcher SC2+ утюг парового глажения

Минск, Советский

badge-icon
Пароочиститель SC2 Karher

400 р.

Пароочиститель SC2 Karher

Минск, Советский

badge-icon
badge-icon
Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

165 р.

Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Karcher SC3 easyfix

570 р.

Пароочиститель Karcher SC3 easyfix

Минск, Заводской

badge-icon
Щетка отпариватель JK-2108

15 р.

Щетка отпариватель JK-2108

Минск, Ленинский

badge-icon
Паровая швабра новая пароочиститель Vitek VT- 8189

120 р.

Паровая швабра новая пароочиститель Vitek VT- 8189

Минск, Заводской

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель многофункциональный

270 р.

Пароочиститель многофункциональный

Минск, Фрунзенский

badge-icon
badge-icon
Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Онлайн-заказ

377 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Онлайн-заказ

388.41 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9133

Онлайн-заказ

597.47 р.
547 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9133

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9159

Онлайн-заказ

436.26 р.
400 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9159

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9160

Онлайн-заказ

324 р.

Отпариватель Kitfort KT-9160

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Онлайн-заказ

386.88 р.
355 р.-8%

Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Tefal DT2024E1

Онлайн-заказ

186.22 р.

Отпариватель Tefal DT2024E1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Tefal Pure Pop DT2022E1

Онлайн-заказ

186.22 р.

Отпариватель Tefal Pure Pop DT2022E1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9132

Онлайн-заказ

398.08 р.

Отпариватель Kitfort KT-9132

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9134

Онлайн-заказ

455.77 р.

Отпариватель Kitfort KT-9134

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Karcher SC 4 EasyFix (yellow)

350 р.

Пароочиститель Karcher SC 4 EasyFix (yellow)

Минск, Ленинский

badge-icon
Пароочиститель Karcher аренда/прокат

15 р.

Пароочиститель Karcher аренда/прокат

Минск, Фрунзенский

Отпариватель Tefal Pure Pop DT2026E1

Онлайн-заказ

186.22 р.

Отпариватель Tefal Pure Pop DT2026E1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пылесос пароочиститель швабра 3в1 deerma

430 р.

Пылесос пароочиститель швабра 3в1 deerma

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix (1.512-063.0)

377.30 р.

Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix (1.512-063.0)

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
ПАРОПЫЛЕСОС KARCHER SV 7

800 р.

ПАРОПЫЛЕСОС KARCHER SV 7

Минск, Октябрьский

badge-icon
Новая счетка для отпаривателя Ровента

5 р.

Новая счетка для отпаривателя Ровента

Минск, Фрунзенский

badge-icon
Пароочиститель Karcher SC 1.020 (БЕЗ НАСАДОК)

280 р.

Пароочиститель Karcher SC 1.020 (БЕЗ НАСАДОК)

Минск, Фрунзенский

Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

279.30 р.

Пароочиститель Aeno SM2 / ASM0002

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix

430 р.

Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix

Минск, Центральный

ПРОКАТ - Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium

15 р.

ПРОКАТ - Пароочиститель Karcher SC 2 EasyFix Premium

Минск, Центральный

Паровая швабра Kitfort KT-1008 (6238) (кнопка подачи пара)

130 р.

Паровая швабра Kitfort KT-1008 (6238) (кнопка подачи пара)

Минск, Первомайский

Паровая швабра НОВАЯ Vitek VT-8189

160 р.

Паровая швабра НОВАЯ Vitek VT-8189

Минск, Заводской

badge-icon
Пароочиститель для дома Futula ST9000

70 р.

Пароочиститель для дома Futula ST9000

Минск, Фрунзенский

Продам новую паровую швабру AENO SM1

400 р.

Продам новую паровую швабру AENO SM1

Минск, Центральный

badge-icon
badge-icon
Парогенератор профессиональный

1 300 р.

Парогенератор профессиональный

Минск, Октябрьский

Пароочиститель Karcher SC 2 Premium

300 р.

Пароочиститель Karcher SC 2 Premium

Минск, Ленинский

badge-icon
badge-icon
Отпариватель Deerma HS200

Онлайн-заказ

247 р.

Отпариватель Deerma HS200

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Товары с доставкой от магазинов

Паровые швабры Kitfort KT-1005

155 р.

Паровые швабры Kitfort KT-1005

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

165 р.

Паровая швабра / пароочиститель Kitfort KT-1007

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Онлайн-заказ

377 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-2

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Онлайн-заказ

388.41 р.

Пароочиститель Kitfort KT-9137-3

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9133

Онлайн-заказ

597.47 р.
547 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9133

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9159

Онлайн-заказ

436.26 р.
400 р.-8%

Отпариватель Kitfort KT-9159

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Отпариватель Kitfort KT-9160

Онлайн-заказ

324 р.

Отпариватель Kitfort KT-9160

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси
Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Онлайн-заказ

386.88 р.
355 р.-8%

Пароочиститель Kitfort KT-9137-1

Минск, Ленинский

Доставка по Беларуси

Популярные бренды

KarcherXiaomi
Куфар Маркет
Недвижимость
Авто и транспорт
Бытовая техника
Компьютерная техника
Телефоны и планшеты
Электроника
Женский гардероб
Мужской гардероб
Красота и здоровье
Всё для детей и мам
Мебель
Все для дома
Ремонт и стройка
Сад и огород
Хобби, спорт и туризм
Свадьба и праздники
Животные
Готовый бизнес и оборудование
Работа
Услуги
Прочее
Техника для кухниАэрогрильБлендерыБлинницыВакуумные упаковщикиВафельницыВесы кухонныеЙогуртницыКофеварки и кофемашиныКофемолкиКухонные комбайныМикроволновые печиМиксерыМультиваркиМясорубкиНастольные плитыПароваркиСоковыжималкиСушилки для овощей и фруктовСэндвичницыТостерыФритюрницыХлебопечиЭлектрогрильЭлектрочайникиПрочая техника для кухни
Крупная техника для кухниПлитыДуховые шкафыВарочные панелиВытяжкиХолодильникиМорозильникиПосудомоечные машиныПрочая крупногабаритная техника
Техника для уборкиПылесосыРоботы-пылесосыПароочистителиПрочая техника для уборки
Уход за одеждой, пошивУтюгиОтпаривателиШвейные машиныОверлокиСтиральные машиныСтирально-сушильные машиныСушильные машиныПрочая техника для ухода за одеждой
Климатическая техникаКондиционерыВентиляторыОбогревателиУвлажнитель воздухаОчистители воздухаЭлектрокаминыПрочая климатическая техника
Техника для красоты и здоровьяАппараты для чистки лицаФеныСтайлерыУтюжки для волосМужские электробритвыЭпиляторы и женские электробритвыМашинки для стрижки волосЗубные щеткиГидромассажерыЭлектромассажерыМассажные креслаНапольные весыТонометрыИнгаляторыГлюкометрыТермометрыПрочая техника для красоты и здоровья