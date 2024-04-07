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Ремонт и стройка

Новые товары с доставкой в Московском районе Минска

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ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ ПРЕМИУМ КЛАССА
vip

14.80 р.

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ ПРЕМИУМ КЛАССА

Минск, Советский

Доставка по Беларуси
Линолеум Комитекс Лин Парма
vip

12.90 р.

Линолеум Комитекс Лин Парма

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Шарм Эво Статуарио 80х80см
vip

56.70 р.

Плитка Керамогранит Шарм Эво Статуарио 80х80см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

6.50 р.

Магниты для плитки, для лючка под плитку неодимовый магнит

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Керамогранит

85.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

26.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

43.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

22.50 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

65.90 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Керамогранит

26.40 р.

Керамогранит

Минск, Заводской

Доставка по Беларуси
Сайдинг Пихта от производителя Ю-пласт

19.32 р.

Сайдинг Пихта от производителя Ю-пласт

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Термопанель фасадная Brick house палевый - из клинкерной плитки

34.12 р.

Термопанель фасадная Brick house палевый - из клинкерной плитки

Минск, Партизанский

Доставка по Беларуси
Система выравнивания плитки (СВП)

0.06 р.

Система выравнивания плитки (СВП)

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Термопанели - экономия на отоплении

40 р.

Термопанели - экономия на отоплении

Минская, Борисов

Доставка по Беларуси
Термопанели: тепло и стиль для вашего дома

40 р.

Термопанели: тепло и стиль для вашего дома

Минская, Минский район

Доставка по Беларуси
Плитка Клинкерная Вермонт 29.8х29.8см

16.79 р.

Плитка Клинкерная Вермонт 29.8х29.8см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Сплит 60х60см

22.90 р.

Плитка Керамогранит Сплит 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Ellora ivory 60х60см

45.40 р.

Плитка Керамогранит Ellora ivory 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

45.40 р.

Плитка Керамогранит Simbel pitch 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит Dazzle Mono Negro 60х60см

54.50 р.

Плитка Керамогранит Dazzle Mono Negro 60х60см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Термопанели: эффективность и долговечность

40 р.

Термопанели: эффективность и долговечность

Гродненская, Лида

Доставка по Беларуси
Клинкерная плитка (Польша)

2.12 р.

Клинкерная плитка (Польша)

Гродно

Доставка по Беларуси
Преобразите фасад с помощью термопанелей

40 р.

Преобразите фасад с помощью термопанелей

Брест

Доставка по Беларуси
Плитка Керамогранит 1200х600 Беж полированный

35 р.

Плитка Керамогранит 1200х600 Беж полированный

Могилев

Доставка по Беларуси
Декоративный гипсовый камень «Колотый»

12.50 р.

Декоративный гипсовый камень «Колотый»

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Декоративный гипсовый камень «Папирус»

11.90 р.

Декоративный гипсовый камень «Папирус»

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Декоративный гипсовый камень «Неаполь»

13 р.

Декоративный гипсовый камень «Неаполь»

Минск, Московский

Доставка по Беларуси
Плинтус cezar ,много

10 р.

Плинтус cezar ,много

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
садовый паркет (декинг) из термоольхи

131 р.

садовый паркет (декинг) из термоольхи

Брестская, Барановичи

Доставка по Беларуси
Пробка. Пробковая подложка.

75 р.

Пробка. Пробковая подложка.

Минск, Фрунзенский

Доставка по Беларуси
Удалитель цемента готовый состав

10 р.

Удалитель цемента готовый состав

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Удалитель плесени готовый состав

11 р.

Удалитель плесени готовый состав

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Лоскутный воск с льняным маслом и дегтем

32 р.

Лоскутный воск с льняным маслом и дегтем

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Эксклюзивные фасады из панелей под камень

Договорная

Эксклюзивные фасады из панелей под камень

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Металлический сайдинг с эстетикой дерева - надежность Вашего дома

Договорная

Металлический сайдинг с эстетикой дерева - надежность Вашего дома

Витебская, Полоцк

Доставка по Беларуси
Рейки декоративные

5 р.

Рейки декоративные

Минск, Центральный

Доставка по Беларуси
Классная краска эмаль для пола FARBITEX ПФ-266 - Масляная краска. Любые цвета и фасовка. Низкие цены

6.30 р.

Классная краска эмаль для пола FARBITEX ПФ-266 - Масляная краска. Любые цвета и фасовка. Низкие цены

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Классные Эмали FARBITEX ПФ-115 и МА-15 - Масляная краска. Любые цвета и фасовка. Низкие цены.

5.30 р.

Классные Эмали FARBITEX ПФ-115 и МА-15 - Масляная краска. Любые цвета и фасовка. Низкие цены.

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Intense Tone Blue 17.1x19.8см

15 р.

Плитка Керамическая Intense Tone Blue 17.1x19.8см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Woodskin Mix 17.1x19.8см

15 р.

Плитка Керамическая Woodskin Mix 17.1x19.8см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Плитка Керамическая Bona глянец 20x40см

15 р.

Плитка Керамическая Bona глянец 20x40см

Брестская, Иваново

Доставка по Беларуси
Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

31.70 р.

Акция Ламинат Kastamonu Blue Дуб Нортленд FP707 33 класс , с фаской

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

14.90 р.

Линолеум Tarkett Stimul 2.1мм/0,15мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Сайдинг GrandLine Classic 9.30руб/шт

9.30 р.

Сайдинг GrandLine Classic 9.30руб/шт

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Бюджетный линолеум Juteks Magnit 2мм толщина 0,2мм защитный слой

13 р.

Бюджетный линолеум Juteks Magnit 2мм толщина 0,2мм защитный слой

Минск, Первомайский

Доставка по Беларуси
Рассрочка
Термопанели: инвестиции в комфорт и экономию

40 р.

Термопанели: инвестиции в комфорт и экономию

Гродно

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